【イオンリテール】神奈川県内にスーパーマーケット２店舗を順次オープン

イオン株式会社

イオンリテールは、５月２８日（木）に「イオンスタイル鴨居」（横浜市緑区）を、６月４日（木）に「イオン海老名駅前店」（神奈川県海老名市）をオープンします。

イオンスタイル鴨居 外観イメージ

「イオンスタイル鴨居」は、１９７８年に「忠実屋鴨居店」として開店し、１９９４年に「ダイエー鴨居店」、２０２０年に「イオンフードスタイル鴨居店」へと屋号を変えながら、約４７年にわたり地域から親しまれるスーパーとして営業してきました。

また、「イオン海老名駅前店」は、１９８４年に「海老名ショッパーズ」の核テナント「Ｄマート海老名店」として開業し、１９８６年に「ダイエー海老名店」に業態転換するなど、約４１年間地域の皆さまにご愛顧いただいてまいりました。

当社はこのたび、両店舗の売場を刷新し、お客さまのライフスタイルの変化に寄り添い、商品や売場、サービスなどあらゆる地域のニーズを満たす新たなスーパーマーケットを展開します。

品質、価格での安心感と、美味しさ、楽しさなどの体験価値を高め、地域の皆さまの豊かなくらしに貢献してまいります。

“地域の冷蔵庫”を目指す充実のフード＆ドラッグ「イオンスタイル鴨居」

イオンスタイル鴨居は、ＪＲ鴨居駅から徒歩約２分と好立地な場所に位置します。横浜市緑区は子育てファミリーや単身者が多く居住し、３０～４０代の構成比が高いエリアでもあります。

当店は、地域の皆さまと連携して魅力の発信や、ともに成長し合う関係を構築していきます。フード＆ドラッグの品揃えを充実させることで、近隣地域のお客さまはもとより、駅近くにある立地の強みを生かし、より多くのお客さまが日常的に使える便利な生活拠点を目指します。

＜毎日新鮮、毎日美味しい。お手頃価格で品揃えも豊富な食品売場＞

お魚売場は、ライブ感のある対面方式で豊洲市場などから仕入れた鮮魚を取り揃え、対面鮮魚の魚を使用したお造りや焼き魚、唐揚げなども提供します。人気のネタを盛り込んだ四色丼を中心に丼メニューも強化しています。

農産売場は市川農園（横浜市港北区）で収穫された野菜や神奈川県西湘地区の地場野菜など、鮮度にこだわった食材を取り揃え、旬の果実をすぐに食べられるカットフルーツも用意します。

お肉売場は横浜市泉区発祥のブランド豚「はまぶた」を展開するほか、まとめ買いに便利な豚肉や鶏肉、ミンチなどを豊富に取り揃え、お値打ち価格で提供します。

総菜売場は、ファミリー向けの大容量からちょっとしたおかずに使える小容量パックまで揃える「唐揚げ唐王」のほか、店内で丁寧に焼き上げた「国産鶏の焼鳥串」や「だし巻き玉子」、「ピッツァ」などを品揃えし、即食・簡便・時短需要にお応えします。

＜調剤薬局併設のヘルス＆ビューティケア売場＞

・土日・祝日も処方せん受け付け

「イオン薬局」は、全国の医療機関の処方せんを年中無休で受け付けます。土日・祝日も営業しており、薬受け取りや、食品・日用品の買い回りなど、時間を有効に活用できます。

・薬剤師がオンラインで服薬指導

お客さまのスマートフォンやパソコンと「イオン薬局」をビデオ電話でつなぎ、オンラインで服薬指導を薬剤師から受けられるサービスです。処方せんも医療機関からイオン薬局へデータで送られます。さらに決済・配送もオンラインで完結できます。

“機能を引き継ぎ、未来へつなぐ”食と健康を融合した「イオン海老名駅前店」

イオン海老名駅前店は、ＪＲや小田急、相模鉄道が乗り入れる「海老名駅」の南側に位置しています。本年５月の建て替えにより一時休業する近隣の「イオン海老名店」の機能などを引き継ぎ、これまでご愛顧いただいた地域の皆さまのニーズにお応えするさまざまな商品やサービスを提供し、「イオンがあってよかった」といっていただける、地域になくてはならない存在を目指します。

＜旬の鮮魚や野菜・フルーツの美味しさを提供＞

豊洲市場を中心に神奈川県各地漁港から仕入れた魚を対面鮮魚コーナーで提供します。一部の鮮魚は、お造りやフライや焼き魚、唐揚げなどに調理し、魚総菜コーナー「魚魚炎」で販売します。 接客販売員を常時配置し、ご要望に応じて三枚おろしや刺身、切り身などの調理を承ります。

野菜売場は、イオン海老名店で展開していた地場野菜をコーナー展開します。地元海老名市や西湘地区の野菜を品揃えします。また、果物売場の季節のフルーツを使用したワッフルやタルトをカットフルーツコーナーで提供します。

＜即食・簡便・時短ニーズに対応＞

食品は、ピッツァやベーカリー、スイーツ、冷凍食品などを拡充し、即食・簡便・時短の需要にお応えします。出来立ての美味しいお総菜やお弁当、手づくりのおにぎりなど即食に対応する売場を充実させます。商業施設内の約３００席のイートインスペースでお召し上がりいただけます。

焼肉は黒毛和牛からホルモンまで幅広く取り揃え、炒めるだけで簡単調理の味付焼肉のほか、希少部位とされるセセリなどもラインナップします。おつまみに最適な新感覚の味付けお刺身も充実させ、お客さまの食卓を応援します。

商品を自宅や指定の場所へお届けするネットスーパーを展開するほか、店頭でのお買い上げ品の配送サービス「即日便」を実施します。また、買物にお困りの方が多いエリアを中心に「移動販売車」の運行も開始します。

＜地元商品の魅力を継承＞

イオン海老名店で販売していたクラフトビールを品揃えします。１００年続く老舗ベーカリーの 株式会社栄屋製パンが、フードロスのアップサイクルをブルワリーの基本コンセプトとし、パンの耳を 再利用して製造した「Better life with upcycle」（ベターライフ ウィズ アップサイクル）のクラフトビールを提供します。

＜調剤薬局併設のヘルス＆ビューティケア＞

ＭＺ世代を中心に人気のアジアンコスメを充実させたビューティ売場を設けます。「イオン薬局」では土日・祝日も処方せんを受け付けています。

デジタル・環境社会貢献の取り組み

◆「セルフレジ」から「サポートレジ」まで、用途に合わせて選べるレジ

食品売場では、お客さまのニーズに合わせたレジ構成でお迎えします。携帯端末を使ってお客さま自身で商品をスキャンしながら買い回り、精算は、お支払いだけで済ませられる「レジゴー」のほか、「キャッシュレスセルフレジ」、現金にも対応する「セルフレジ」、お支払いのみセルフで行う「セミセルフレジ」を展開します。また、従業員が商品のスキャンから精算まで行う「サポートレジ」を稼働し、会計時に手助けが必要な方をサポートしてまいります。

◆地域の小中学生対象に環境を学ぶ「イオン チアーズクラブ」を結成

小学１年生から中学３年生までの子どもを対象に、環境学習や体験の場を提供する「イオン チアーズクラブ」を結成しています。店舗の近隣にお住まいのお子さまが集まり、イオンの従業員がサポートしながら「環境」に関するさまざまな活動に取り組みます。イオンスタイル鴨居はメンバーを募集、イオン海老名駅前店は一時休業のイオン海老名店のメンバーが継続活動する予定です。

◆お買物を通じて地域社会を応援する「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」

「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」は、地域に根ざしたボランティア団体をお客さまとともに支える活動です。毎月１１日のお買物精算時にお渡しする黄色いレシートを地域のボランティア団体名が書かれた店内備え付けの投函箱に入れていただくことで、そのレシートに記載されたお買上げ金額の１％相当の品物を各団体に寄贈する取り組みです。イオンスタイル鴨居・イオン海老名駅前店でもこのキャンペーンを通じて、地域の団体を応援いたします。

【イオンスタイル鴨居 店舗概要】

名称：イオンスタイル鴨居

所在地：神奈川県横浜市緑区鴨居１-６-１

店長：藤川 慎一郎（ふじかわ しんいちろう）

開業日：２０２６年５月２８日（木）

敷地面積：約５,７７２平方メートル

売場面積：約２,７６９平方メートル

営業時間：８時～２３時（調剤薬局 ９時～１９時）

駐車台数：２１２台

【イオン海老名駅前店 店舗概要】

名称：イオン海老名駅前店

所在地：神奈川県海老名市中央３-２-５

店長：大原 淳（おおはら じゅん）

開業日：２０２６年６月４日（木）

敷地面積：約２１,３６８平方メートル

売場面積：約２,８６８平方メートル

営業時間：８時～２３時（調剤薬局 ９時～２０時）

駐車台数：８１５台

【店舗マップ】

イオンスタイル鴨居イオン海老名駅前店