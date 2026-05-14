DJIの最新ドローンの無料体験会を2026年5月17日 長野市にて開催

シー・エフ・デー販売株式会社

シー・エフ・デー販売株式会社（代表取締役社長：三谷 弘次 本社所在地：愛知県名古屋市）は、一般社団法人長野市開発公社（理事長：久保田 高文 所在地：長野県長野市）主催にて、当社が代理店を務めますDJI社の最新ドローンの無料体験会を長野市にて開催することをお知らせ致します。



「ドローンに興味はあるけれど操作したことがない」

「実際に飛ばしてみたい」



そんな方に向けて、スタッフのサポートのもとで安心して体験いただけるイベントです。

ドローンの基本操作や特徴をわかりやすくご案内しながら、実際に操縦を体験していただけます。



フラッグシップ級360°カメラを搭載しあらゆる瞬間を余すことなく捉える革新的ドローン「DJI Avata 360」、ジェスチャー操作などの多彩な機能を備えたコンパクトなドローン「DJI Neo 2」、軽量ボディにプログレードの撮影性能と全方向障害物検知を搭載した空撮ドローンの決定版「DJI Mini 5 Pro」など、民生用ドローンとクリエイティブカメラ技術の世界的リーダーであるDJIの最新製品をご体験頂けます。(飛行体験の対象機種は状況により変更となる可能性がございます。)



初めての方でもお気軽にご参加ください。

体験会概要

■内容

・DJIドローンの操縦体験

・スタッフによる製品説明・相談対応



■参加費

無料



■開催日時

2026年5月17日（日）10：00～12：00（9：45受付開始）



■開催場所

千曲川リバーフロントスポーツガーデン

〒:381-1221 長野市屋島四ツ屋前3300



※事前申し込み制となります。

※定員になり次第締め切りとなります。

※体験フライト対象者は18歳以上となります。

体験会お申込みページ

長野市開発公社の特設Webページよりお申込み下さい。定員になり次第締め切りとなります。



https://www.n-kaihatu.com/event/



体験会の詳細については上記ページより御確認下さい。

DJIについて

DJI は、プロ、アマチュアユーザーのために、革新的なカメラ技術を開発、製造しているグローバルリーダーです。リモートで操縦できるヘリコプターに情熱を傾け るスタッフにより創業、運営されており、飛行制御技術と手ぶれ補正の分野におけるエキスパートです。世界中のクリエイター、イノベーターが空撮を行う際に、使いやすく、安全な商品を作ることをミッションとしています。営業拠点は北アメリカ、ヨーロッパ、アジアまで拡大しており、世界100 ヵ国のユーザーが、映画、広告、建設、消防、農業、その他多くの産業分野においてDJIの商品を愛用しています。

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