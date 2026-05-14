長時間でも快適、遅延なしでクリアな通話を実現　軽量設計＆フレキシブルマイク搭載の有線ステレオヘッドセット「PR-SH74K」を発売

多摩電子工業株式会社

多摩電子工業株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役 執行役員社長 杉山一）は、快適な装着感と高品質な通話性能を備えた有線タイプのステレオヘッドセット「PR-SH74K」を発売いたします。

本製品は、テレワークやオンライン授業、ゲーム・配信など幅広い用途に対応するヘッドセットです。軽量設計と調整可能なヘッドバンドにより長時間の使用でも疲れにくく、フレキシブルアーム付きマイクを採用することで最適な位置に調整可能。さらに有線接続のため、通話や音声の遅延を気にすることなく快適に使用できます。

【製品概要】

●長時間の使用でも疲れにくい軽量設計

頭部への負担を軽減する軽量タイプを採用し、オンライン会議や授業でも快適に使用できます。

●サイズ調整可能なヘッドバンド

アジャスター付きで、使用者の頭のサイズに合わせてフィット感を調整可能です。

●フレキシブルマイクで最適な通話環境

自在に曲げられるマイクアームにより、口元に合わせて位置調整が可能。クリアな音声伝達を実現します。

●ウインドスクリーン付きでノイズ低減

息によるノイズを抑え、より聞き取りやすい音声通話をサポートします。

● 遅延なしの有線接続

φ3.5mmステレオミニプラグの有線接続により充電不要で、通話や音声の遅延を抑え、快適なコミュニケーションを実現します。

●ボリュームコントローラー搭載

手元で音量調整とマイクミュート（消音）の操作ができるボリュームコントローラーを搭載しています。また、2.0mのケーブル長により、ゆとりをもった接続が可能です。

【製品画像】

パッケージ画像

【製品仕様】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102055/table/80_1_85a7c8c1c34954c34afad0f0c0654b96.jpg?v=202605140951 ]

◼︎販売情報

価格：\2,500（店頭実勢価格）\2,273（税抜）

販売チャネル：ECサイト など

製品ページ： https://tamadenco.co.jp/product/pr-sh74k/

多摩電子工業ダイレクト本店：https://shop.tamadenco.co.jp/product/pr-sh74k/

◼︎多摩電子工業とは

バッテリーや充電器の国内市場において豊富な販売実績を有し、全国の大手コンビニエンスストアで取り扱われているほか、大手ディスカウントストアやホームセンター、スーパーマーケットなど、多様な流通チャネルを独自に開拓し、安定した供給体制を構築しています。