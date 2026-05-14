GARDEN HOUSE KAMAKURA、初夏のテラスで楽しむ“鎌倉ビアガーデンBBQ”を開催！

株式会社 GREENING

株式会社GREENING（東京都渋谷区、取締役CEO：関口正人）が運営するレストラン「GARDEN HOUSE KAMAKURA」は、2026年5月25日（月）から2026年秋頃まで、「ビアガーデンBBQ」を開催いたします。地元・鎌倉の河野牛豚肉店によるロングフランクグリルをはじめ、海鮮と夏野菜のケイジャンスパイスソテー、じっくり火入れしたカロライナ・プルドポークを楽しむスライダーバーガーなど、全8品をご用意。ドリンクは、メキシコ産・コロナビールをはじめ、ハイボールやサワー、カクテルなど、豊富なラインナップのフリーフローをご提供いたします。開放感あふれるテラス席で、鎌倉の心地よい初夏の風を感じながら、ゆったりとしたひとときをお楽しみください。

“BBQ × GARDEN HOUSE KAMAKURA” 初夏のテラスで楽しむビアガーデンプラン

GARDEN HOUSEのコンセプトである “Season-inspired”（季節）・“Fine-crafts”（手作り）・“Eat Local”（地域の食材の活用）のもと、初夏の心地よい季節に合わせた、テラス限定のビアガーデンBBQプランをご用意しました。

地元・鎌倉の河野牛豚肉店によるロングフランクグリルをはじめ、海鮮と夏野菜のケイジャンスパイスソテー、豚肩ロースのスパイスカバブ、牛ミスジのグリル チミチュリソースなど、スパイスや香ばしいグリル感を楽しめる全8品をラインナップ。さらに、じっくり火入れしたカロライナ・プルドポークを挟んだスライダーバーガーなど、アメリカンダイナーを感じさせるメニューもご用意しています。

食べ応えのある肉料理に加え、旬の食材を取り入れたサイドメニューをバランスよく組み合わせることで、ボリューム感がありながらも最後まで飽きずにご堪能いただけるコース内容に仕上げました。

料理ラインナップ

・グレインズサラダ

・ハウスシーズニング・フライドポテト

・バッファローチキンウィング＆トルティーヤチップス

・河野牛豚肉店のロングフランクグリル

・海鮮と夏野菜のケイジャンスパイスソテー

・豚肩ロースのスパイスカバブ

・牛ミスジのグリル チミチュリソース

・カロライナ・プルドポーク スライダーバーガー

ジューシーな肉料理に合わせる豊富なドリンクメニュー

開放的な空の下で楽しむBBQにぴったりな、豊富なドリンクメニューをご用意。暑い日に爽快なのどごしを楽しめる「サッポロ黒ラベル」や「コロナビール」をはじめ、すっきりとしたハイボールやレモンサワー、フルーティーなカクテルまで幅広くラインナップ。さらに、コーラやオレンジジュース、ウーロン茶などのソフトドリンクも充実しており、お子様から大人までお楽しみいただけます。

ドリンクラインナップ

・ビールサンブリーズ / レモンサワー / ハイボール / ジンジャーハイボール / コーラハイボール

カシスソーダ / カシスオレンジ / カシスウーロン

・ソフトドリンク

プラン概要

プラン名：ビアガーデンBBQ～テラス席限定～

ご利用可能時間：11:30～20:30 （L.O19:00）

料金：

・ビアガーデンBBQ～テラス席限定～5,500円(税込)

・<90分飲み放題付き>ビアガーデンBBQ～テラス席限定～7,700円(税込)

※仕入れ状況により内容が変更になる場合がございます。

予約：

以下の予約サイトにて受け付けております。

https://www.tablecheck.com/ja/shops/garden-house-kamakura/reserve(https://www.tablecheck.com/ja/shops/garden-house-kamakura/reserve)

店舗情報

店名：GARDEN HOUSE KAMAKURA

場所：〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町１５－４６

店舗営業時間： 月～日 9:00～21:00（LO 20:00）

TEL：050-3184-0360

GARDEN HOUSEについて

2012年に開業したGREENINGのシグニチャーブランド。アトリエと緑豊かなガーデンを受け継ぎ鎌倉に生まれた本ブランドは、新宿・みなとみらい・広島・高輪のレストラン、カフェやベーカリーとしても展開。自宅のお庭にお客様を招くように、世代を超えてどなたでもお越しいただける場所として、「Season-inspired（季節）Fine-crafts（手作り）Eat Local（地域の食材の活用）」をコンセプトとした食体験をお届けします。

URL：https://www.ghghgh.jp(https://www.ghghgh.jp)

GREENINGについて

「CULTURE SCAPING ー世界に誇れる日本の文化的な風景を創造するー」 をビジョンに掲げ、私たちは地域固有の文化や歴史を深く理解し、未来へとつながる新たな価値を創造する街づくりを推進しています。クリエイティブなデジタルマーケティングを強みに、ストーリーテリングや体験設計を通じて、飲食・ホテル・商業施設を中心に多様なプロジェクトの企画・開発・運営までを一気通貫で担います。

URL：https://greening.co.jp/(https://greening.co.jp/)