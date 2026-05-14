インバウンドマーケティングおよびPR領域を手掛ける株式会社グローバル・デイリー(本社:東京都台東区、代表取締役社長:荒井良治)は、日本薬粧カテゴリーの作家・研究家として中華圏で第一人者として知られる鄭世彬(チェン・スペンサー)氏をアドバイザーに迎えたことをお知らせいたします。

荒井良治 グローバル・デイリー 代表取締役社長と鄭世彬氏（右）

背景

訪日外国人および在日中国語圏消費者の需要を背景に、日本の薬粧カテゴリー（医薬品・医薬部外品・化粧品・OTC等）は拡大を続けています。一方で本カテゴリーは、日本の薬機法をはじめ、各国・地域それぞれの薬事関連法規が関わる領域であり、現地消費者に向けた情報発信においては、関連法規および商品特性を深く理解した専門家による事実に基づく情報提供が、これまで以上に重要となっております。こうした状況のもと、薬粧メーカー様向けのマーケティング・PR提案においても、関連法規への適切な配慮と専門家の知見を組み合わせた、精度の高い企画への需要が高まっているものと認識しております。

本協業の概要

弊社は今後、鄭氏の見識・影響力を活用した独自のマーケティング・ソリューションを企画・展開してまいります。各ソリューションは、薬粧メーカー様一社一社の課題・商品特性・ターゲット市場に応じて個別に設計し、鄭氏の専門的見地からの監修・助言・推薦を組み込む形を基本といたします。

本協業に基づく具体的な取り組みは、2026年5月以降順次展開してまいります。





■ 鄭世彬氏 プロフィール

■ 株式会社グローバル・デイリーについて



