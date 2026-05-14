Systemic Design Club Japanが、英国Policy Lab発のボードゲーム『Systemic』日本語版を無料公開

株式会社ACTANT

株式会社ACTANT（本社：東京都杉並区、代表取締役：南部隆一）が主宰し、一般社団法人monlon（本店：京都府京都市、代表理事：岡本晋）が参画するSystemic Design Club Japanは、英国政府のイノベーションを推進する組織「Policy Lab（ポリシー・ラボ）」が開発した、社会課題解決のためのシステミックデザインを政策立案に活用するためのボードゲーム『Systemic（システミック）』の日本語版を制作し、本日公開いたしました。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもと公式サイトにて無料ダウンロード配布を開始し、組織を越えた共創の基盤として広く提供いたします。

また、本ツールの活用を通じた社会変革の可能性を体感いただくワークショップを、2026年6月2日（火）に開催いたします。

▪️概要：社会変化の複雑性と向き合う「システミックデザイン」

気候変動、少子高齢化、地域経済の再編といった現代の複雑な社会課題は、単一の組織の努力や従来の直線的な解決策では対応しきれない「システム」として存在しています。

システム思考とデザイン思考を統合した「システミックデザイン（※1）」は、社会変化の複雑性と向き合いながら持続的なインパクトを生み出すアプローチとして、注目を集めています。この度Systemic Design Club Japanでは、2023年にPolicy Labが公開したこのボードゲームを、開発者とのコミュニケーションを重ねながら日本語翻訳版として制作し、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにて無料公開いたしました。

公式サイト： https://systemicdesign.jp/policy

（※1）システミックデザイン

システム思考とデザイン思考を統合した学際的アプローチ。直線的な解決方法ではなく、システム全体を包括的に捉え、複数の要因の関係性を見据えながら効果的な介入点（レバレッジ・ポイント）を見出し、社会変革につなげることを目指します。ヨーロッパを中心に注目が集まっており、日本でも関心が高まっています。

▪️ボードゲーム『Systemic』について

『Systemic』は、英国Policy Labが開発したシステムチェンジの思考法を体験的に学べるボードゲームです。「Three Horizons Framework」に基づいて設計されており、プレイヤーは現状の支配的なシステム（Horizon 1）を観察し、理想的な未来像（Horizon 3）を描きながら、その移行期（Horizon 2）で何を変えていくべきかを、様々な役割になりきって模擬的に体験します。パーパス、パワー、関係性、リソースという4つの視点（4 Keys）を取り入れており、現実の制度や構造の複雑さを深く理解することができます。ゲームは2.5～4時間、6～10人でプレーすることができます。

▪️ボードゲーム『Systemic』で学べること

- 関係性のデザイン市民や事業者、行政担当者など、異なる立場のプレイヤーになりきってプレーします。それぞれの立場に立ちながら、利害や関係性がデザインの鍵となることを学びます。- 見えない仕組みへの視点システムの変容のためには、情報や資金の配分といった資源の流れが重要な要素です。ゲームを通して、目に見えにくい力の偏りや制約に気づくことで、より良い社会を設計する基礎力を獲得します。- 変化に向けたアクション創出現状のシステムから未来のビジョンへ向かうプロセスを体験します。理想を描くだけではなく、現実の中でどのようにシステムシフトを起こせるか、具体的なアクションを検討する力が身につきます。

こんな方・団体にご活用いただけます

・従来の政策形成や合意形成プロセスに限界を感じる自治体職員

・単一のアクターでは解決できない地域課題に取り組む支援団体

・部署間・組織間の連携に苦労している行政や公的機関の方

・多様な声を反映した、包摂的な制度づくりを模索している方

・社会的インパクトと事業の両立を目指す、地域ビジネスのリーダー

▪️誰でも活用可能なオープンな配布形式

『Systemic』は、すべてクリエイティブ・コモンズで公開されています。日本語版には特別にサンプルテーマも付けました。A4で出力すれば、すぐに社内外の研修やチームミーティングで活用したり、友人とプレーすることができます。ゲームキット、ファシリテーターガイド、プレーヤーノート、サンプルテーマ（日本語版特典）の4点が揃っています。

ボードゲーム『Systemic』入手先

以下の公式サイト内「Policy」ページよりダウンロードいただけます。

公式サイト： https://systemicdesign.jp/policy

■ 6月2日（火）開催：体験ワークショップ

ボードゲーム『Systemic』の体験ワークショップを開催いたします。参加者が行政職員・自治体職員・民間企業・市民など異なる立場のプレイヤーとなり、公共的な課題に取り組むための様々なアクションと共創的なコミュニケーションを試みます。複雑に絡み合うシステムの構造を捉え、対立を「共創」へと転換する視点を体験してみませんか。

日時：2026年6月2日（火）18:30～21:30（開場18:20）

会場：SCC千駄ヶ谷コミュニティセンター(https://sendagaya-cc.jp/)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-1-10（原宿駅徒歩7分、北参道駅徒歩9分）

参加費：1,500円

定員：25名

対象：企業経営者、経営企画・サステナビリティ部門担当者、自治体職員、デザイナー等

主催：Systemic Design Club Japan

お申し込み（Peatix）： https://systemic-design-policy-ws.peatix.com

Systemic Design Club Japan について

システミックデザインクラブ（主宰：株式会社ACTANT）は、研究と実践を行き来することでシステミックデザインの可能性を探る、組織や領域を横断したゆるやかな活動コミュニティです。日本に導入されたばかりのメソッドやツールに関して、自分たち自身で実践し、知見を深め、広める活動をしています。日本で活躍する現場のデザイナー、あるいは企業や市民の方々が取り入れることのできるよう、汎用性の高いシステミックデザインの普及・発展を目指しています。

Systemic Design Club Japan公式サイト：https://systemicdesign.jp/

株式会社ACTANT

ACTANTはサービスデザインやシステミックデザインをベースに、定性リサーチからコンセプト立案、社会実装まで、持続可能なサービスやビジネスの実現をサポートするデザインファームです。

https://actant.jp

一般社団法人monlon

「問いをひらく」をコンセプトに公共・ガバナンス領域の参加型デザインを推進するリサーチエージェンシーです。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ACTANT

E-mail：interface@actant.jp

TEL：050-3717-9515