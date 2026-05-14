『串カツ田中　幡ヶ谷店』が5月19日(火)にオープン！

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株式会社ユニシアホールディングス

株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）の子会社である株式会社串カツ田中は、2026年5月19日(火)に「串カツ田中 幡ヶ谷店」をオープンいたします。




都心へのアクセスが良く、個性豊かなお店と昔ながらの商店街が共存し、活気にあふれる「幡ヶ谷」エリア。


商店街に買い物に来る方や、近隣にお住まいの方々が、ふらっと立ち寄って笑顔になれる。そんな幡ヶ谷の日常に溶け込むお店を目指します。



全国出店まで、いよいよ残り1県（和歌山県）。


今後も串カツ田中は、「串カツを、日本を代表する食文化にする」ため、多くのお客様から愛される店舗運営を目指してまいります。


幡ヶ谷店 詳細





【所在地】


東京都 渋谷区 幡ヶ谷2-9-20
（京王新線 幡ヶ谷駅 北口 徒歩3分）


【電話番号】


03-6300-9416（オープン当日から使用可）


【営業時間】


平日 16:00～24:00


土日祝 12:00～24:00


【店舗席数】


74席


【定休日】


不定休（ほぼ無休）


【オープン記念キャンペーン】


2026年5月19日(火)～5月25日(月)まで


・ザ・プレミアムモルツ香るエールを290円（税込319円）にて提供





参考画像



【串カツ】

ソース、衣、油はすべてオリジナルでレシピは門外不出です。ぜひ、田中の味をお楽しみください。





■爆誕！新無限串！


2025年4月末に販売開始した「無限ニンニクホルモン串」。その「やみつき感」と「楽しさ」で幅広いお客様に、何度でも「無限」に楽しんでいただける名物串となりました。


2026年1月、さらに進化を遂げた新しい無限串は、“こってり濃厚” 「無限土手みそホルモン串」と“さっぱり爽快” 「無限柚子ぽん酢ホルモン串」といった気分に合わせて選べる対照的な2つの味わいを販売いたしました。2026年3月末現在で、累計販売本数は、2,000万本を突破しております。


■ついに登場！無限串専用サワー「ツンデレ」＆「寄り添い」


無限串をお客様にもっと楽しんでいただきたくために、2種類の無限串専用サワーを開発！


塩味が広がるドライな味わいの「ツンデレ」


マイルドな甘みが特徴の「寄り添い」


あなたはどっち派！？


平日限定価格：1杯290円(税込319円)


通常価格：420円(税込462円)


※月間50,000杯を達成すると、来月も平日限定価格が延長！


【テイクアウト】

ご自宅でも美味しく安心してお召し上がりいただけます。


お惣菜の一品として、豪華な食事として、また、家呑みのお供としてもお楽しみいただけます。





【大阪名物】


■田中のかすうどん

串カツ田中の名物。田中特製のお出汁に油かすの旨味が溶け込んだ逸品です。






■さいぼし

馬肉を燻製にした河内地方、大阪府羽曳野市の特産品です。







■肉吸い 豆腐入り

二日酔いの芸人さんが『肉うどんうどん抜きで！』という注文がきっかけで生まれた大阪名物です。






■葱まみれチー平焼き

大阪生まれのB級グルメ。たまごの中も外も葱まみれ！チーズとマヨネーズがマッチした一品です。





【体験型メニュー】


■ポテトサラダ

お好みの大きさに潰して食べる、大人から子どもまで幅広い方々に大人気のメニューです。






■たこ焼き

生地に出汁と醤油の味がついており、そのままでも美味しく召し上がれるたこ焼きです。


お客様自身で焼いて楽しめます。


※9個入りは小学生以下のお子様連れ無料。





【お子様向けサービス】

10年後20年後も長く利用していただけるよう、お子様も大切なお客様層としています。




串カツ田中 SNS公式アカウント



公式X :
https://x.com/kushitanaka
公式Instagram :
https://www.instagram.com/kushikatsu_tanaka/
KTリーグ公式X :
https://twitter.com/kt_league

株式会社ユニシアホールディングスについて





設立：2002年3月20日　資本金：3億円　代表取締役会長兼社長：貫 啓二


本社：東京都品川区東五反田1-7-6　藤和東五反田ビル5階


事業内容：飲食店の経営、FC開発


URL：https://unisia.co.jp/


グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／TI.LA.INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE