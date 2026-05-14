【佐賀市】佐賀の初夏を彩る熱気球大会「第34回佐賀市長杯・第35回若葉杯」を開催

佐賀市役所

「第34回佐賀市長杯・第35回若葉杯」を、6月6日（土）・7日（日）の2日間、嘉瀬川河川敷で開催します。

本大会は、経験豊富なベテランパイロットとこれから活躍を目指す若手パイロットが全国から集う熱気球大会です。色とりどりの熱気球が朝の空へ浮かび上がる光景や、パイロットたちによる巧みなフライトを間近で楽しむことができます。

また、期間中は熱気球に実際に乗ることができる「係留体験搭乗」も実施。ロープで固定した熱気球がゆっくりと上昇し、空から景色を眺める特別な時間を体験できます。初めての方や小さなお子さまも、安心して気球の魅力を身近に感じられる人気企画です。

「バルーンのまち佐賀市」ならではの体験を、この機会にぜひお楽しみください。

開催概要

過去の熱気球大会の様子イメージ画像イメージ画像

日時 2026年6月6日（土）・7日（日）

会場 嘉瀬川河川敷

係留体験搭乗

過去の係留体験搭乗の様子

受付開始 午前6時～

※状況により早める場合があります。

定 員 各日先着100人

料 金 小学生以上：1,500円

未就学児：無料

※天候などにより、中止となる場合があります。

問い合わせ先 熱気球大会佐賀運営委員会

TEL：0952-29-9000 FAX：0952-26-6244