【5/21,22開催】なぜ「BeReal」から情報漏洩が相次ぐ？若手社員が“無意識”にさらすメカニズムと企業が取るべき3つの対策

株式会社ジールコミュニケーションズ

株式会社ジールコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表：薮崎 真哉）は、2026年5月21日（木）13:00～14:00、22日（金）11:00～12:00、14:00～15:00におきまして【なぜ「BeReal」から情報漏洩が相次ぐ？若手社員が“無意識”にさらすメカニズムと企業が取るべき3つの対策】と題したオンラインセミナーを開催いたします。

なぜ「BeReal」から情報漏洩が相次ぐ？若手社員が“無意識”にさらすメカニズムと企業が取るべき3つの対策

お申込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seR8Sj0xcDpS

「親しい友達にだけ見せるつもりだった」

そんな若手社員の何気ないSNS投稿が、企業のブランドを一瞬で失墜させる時代が到来しています。

2026年4月から5月にかけ、新入社員によるSNS上での情報漏洩事案が相次いで発生し、大きなニュースとなりました。その共通点がInstagramの「親しい友達」機能や、今若者の間で爆発的に普及している「BeReal（ビーリアル）」である点です。

かつてアルバイトを中心に起きていた「バイトテロ」は、注目を集めるための過激な行動が主でした。しかし現在頻発している「正社員テロ」とも言われる事案の多くは、悪意のない“日常の風景”として投稿されています。なぜ若手社員は無意識に機密情報を晒し、自らのキャリアを脅かすようなリスクを冒してしまうのでしょうか？

本セミナーでは、最新の漏洩事例を徹底分析し、企業や担当者が知っておきたいZ世代特有のSNS利用心理や「BeReal」が持つ構造的なリスクを解明。また企業に求められる3つの対策について専門家の観点からお伝えします。

オンラインセミナー詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55031/table/46_1_fe541a0239ad8c890526a01d6ffbde5d.jpg?v=202605141252 ]

※ウェビナー視聴用URLは、お申し込みいただいた方に事前にメールにてご連絡いたします。参加者のみなさまの顔出しはございませんので、ご安心ください。

【プログラム】

1．なぜ起きる？新入社員の情報漏洩事案から見るSNSリスク最前線

2．情報漏洩を生む「BeReal」の特徴と企業が見落としがちなリスク

3．企業が取るべき対策とは？再発防止と初動対応

4．質疑応答（5～10分程度）

【お申し込み方法】

「お申し込みはこちら」のリンク先にございます登録フォームより、必要事項をご記入の上お申し込み下さい。

1営業日以内に、お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に視聴用のURLをお送りいたします。

登壇者紹介

株式会社ジールコミュニケーションズ マーケティング部 マネージャー 山本 紘一（やまもと こういち）

2011年に株式会社ジールコミュニケーションズ入社。デザインアーキテクトとして社内外を問わず組織横断による様々な課題解決に従事。クリエイティブ・マーケティング視点によるデジタルリスク課題への多角的な情報分析とメソッド提供を得意としている。また、イベントマーケティング責任者として年間80回以上のセミナーを実施。

お申込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seR8Sj0xcDpS

株式会社ジールコミュニケーションズについて

SNSなどデジタル領域の急速な発展に伴い、マーケティング活動やリスクマネジメント体制において、デジタル領域への対応が企業・組織にとって重要な課題となっています。株式会社ジールコミュニケーションズでは、テクノロジーだけでは解決できないリスク課題へのコンサルティングを強みとした、企業や法人の成長を促進させるデジタルリスクマネジメント領域を総合的にサポートしております。2008年からデジタルリスク対策の専門企業として、数多くのクライアント様の課題を解決へと導いてきた豊富な経験をもとに、独自のハイタッチ施策を強みとしたリーディングカンパニーです。

【会社概要】

社名：株式会社ジールコミュニケーションズ

URL：https://zeal-c.jp/

本社所在地：東京都渋谷区渋谷3-26-20 関電不動産渋谷ビル 4F,5F

設立： 2008年10月

代表取締役社長：薮崎 真哉

事業内容： デジタルリスク事業・Webマーケティング事業/ HR事業

ジールコミュニケーションズのデジタルリスク関連サイト

【サービスサイト】https://zeal-security.jp/

【サービス資料ダウンロードページ】https://zeal-security.jp/whitepaper/

【セミナー告知ページ】https://zeal-security.jp/seminar/

【お役立ち資料ダウンロードページ】https://zeal-security.jp/whitepaper/#link-know-paper

【事例・実績ご紹介ページ】https://zeal-security.jp/case/

【サービスサイトブログ】https://zeal-security.jp/blog

【炎上から企業を守るための情報発信メディア・レピュ研】https://repyuken.com/