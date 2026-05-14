【新店情報・東京】6/4(木)「裏の山の木の子 吉祥寺店」オープン！吉祥寺限定の”酸菜きのこ火鍋”が新登場

株式会社エー・ピーホールディングス

株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役会長 兼 社長：米山久）は、東京・吉祥寺で運営していた「北海道十勝新得町 塚田農場 吉祥寺店」の跡地に2026年6月4日（木）より新店舗「裏の山の木の子 吉祥寺店」をオープンいたします。

裏の山の木の子 公式ロゴ

「裏の山の木の子」は、2021年12月3日に渋谷に初出店した当社の火鍋専門業態です。

中華イメージが強い”火鍋”の固定概念に捉われず、中国や台湾をはじめ、世界の鍋料理のエッセンスや日本の出汁文化を融合して「日式火鍋」と名付けています。1年を通じて、様々な種類のきのこを楽しめるヘルシー火鍋としてもご好評いただき、東京都内に2店舗（渋谷店・恵比寿店）を展開してまいりました。

木の子×火鍋×発酵を体験する新たな“きのこ火鍋”

今回、吉祥寺にオープンする新店舗は、“きのこ火鍋”を軸に展開してきた当ブランドの新たな挑戦として、台湾・台北の人気エリア「富錦街（フージンストリート）」をモチーフにした空間と食体験を融合した店舗です。

これまで日本を含めた「アジア」という広いテーマで世界観を構築してきた当店が、新たにより明確な専門性を打ち出すことで、ブランド価値と体験価値の向上を目指します。中でも台湾文化は、メインターゲット層との親和性が高く、これまで当店が醸成してきた持つアンティーク感や有機的な空気感とも強く共鳴すると考えています。

台湾カルチャーと“きのこ火鍋”の融合

メインメニューには、これまで支持を集めてきた「きのこ火鍋」に加え、吉祥寺店限定の新たなシグニチャーメニューを展開。

長野県の契約農家＜キノコ村＞から届く新鮮で希少価値の高いきのこを中心に、約12種類のきのこを使用した「きのこ酸菜白肉鍋（スワァンツァイバイログオ）」をベースにした新しい「酸菜きのこ鍋」を提供します。

きのこブーケ酸菜きのこ鍋

発酵白菜の酸味と旨味が特徴の酸菜白肉鍋は、一度食べると癖になる味わいが魅力。日本ではまだ専門店が少なく、“目的来店”につながる新たな看板商品として期待しています。また、サイドメニューにも台湾色を打ち出し、食を通じて台湾の街歩きが創造できるようなラインナップを構築してまいります。

コースメニュー

地鶏の油淋鶏豆腐麺の胡麻坦々地鶏と木耳の焼売

酸菜きのこコース（5,300円）

看板メニューの＜酸菜きのこ鍋＞をメインにしたコース。吉祥寺限定の新メニュー。

酸菜きのこコース（写真は2人前）

前菜2品：日式鹹豆漿、裏山木の子春巻き

箸休め：台湾拍黃瓜（台湾風漬物）

酸菜きのこ火鍋セット（酸菜・麻辣スープ／きのこブーケ／季節の彩り野菜＆豆腐／水餃子／九州産豚バラ肉）

〆の麺：野菜麺 or さつまいも春雨

デザート：裏山の豆花

喜乃胡コース（4,800円）

裏の山の木の子の定番人気コース白の薬膳スープと赤の麻辣スープで味わう「きのこ火鍋」。

前菜2品：日式鹹豆漿、裏山木の子春巻き

箸休め：台湾拍黃瓜（台湾風漬物）

きのこ火鍋セット（薬膳・麻辣スープ／きのこブーケ／季節の彩り野菜＆豆腐／水餃子／九州産豚バラ肉）

〆の麺：野菜麺 or さつまいも春雨

デザート：裏山の豆花

喜乃胡コース（写真は2人前）

【週末限定】ランチコース

土日祝だけのランチメニュー。

きのこ火鍋セット（写真は2人前）

きのこ火鍋セット：薬膳・麻辣スープ／きのこブーケ／季節の彩り野菜＆豆腐／水餃子／九州産豚バラ肉／野菜麺

※おひとり様+500円で"酸菜きのこ火鍋"に変更可能

吉祥寺だからこそ生まれる、新たな“空間価値”

エントランス（イメージ）

吉祥寺店では、渋谷・恵比寿店の世界観を継承しながらも、台湾・富錦街特有の“緑と洗練が共存する街並み”を空間デザインへ活かしています。

ビルの3階という立地を生かし、エレベーターを降りた瞬間に広がる外観とのギャップ、店内での没入感やエンターテインメント性をお楽しみいただける空間に仕上げています。

店内には木目や自然素材を多く取り入れ、街路樹の中に佇むような有機的な空気感を演出。既存物件に残るヤグラ状の梁構造も活かしながら、ウッドボードによる緩やかな仕切りを設けることで、ボックス席のような居心地の良さを生み出します。

また、これまで横一列だった“タレ場”も刷新。高低差のあるアンバランスな配置を採用し、富錦街の路地裏を思わせる雑多で遊び心のある空間へと進化させます。

このタレ場は、単なる調味スペースではなく、店舗最大のフォトスポットとして設計。お客様が「空間そのもの」を撮影・投稿したくなる新しい体験価値を目指しています。

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【店舗概要】

店舗名：裏の山の木の子 吉祥寺店

オープン日：2026年6月4日(木)

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-4-15 ホワイトハウスビル 3F

営業時間：

月～金 17:00 - 23:00（L.O. 料理22:00 ドリンク22:30）

土・日・祝日

ランチ：11:00 - 15:00（最終入店13:30／L.O. 料理14:00 ドリンク14:15）

ディナー：17:00 - 23:00（最終入店21:00／L.O. 料理22:00 ドリンク22:30）

定休日：なし

席数：50席

個室：半個室4名×2卓、2名×1卓

貸切：不可

喫煙：不可（建物内禁煙）

今回の吉祥寺のオープンを機に、「裏の山の木の子」は、これまで以上に生産者と協力し、“食べる”だけではなく、“生産者の想いを空間で体験する”場として、ここにしかない“きのこ火鍋体験”を提案してまいります。

きのこの火鍋専門店「裏の山の木の子」

公式サイト：https://lit.link/uranoyamanokinokojp

公式Instagram：https://www.instagram.com/urano_yamano_kinoko/

＜裏の山の木の子 渋谷＞

住所：東京都渋谷区道玄坂1丁目3-11 一番ビル2F

電話：03-5459-4080

営業時間：

平日 17:00～23:00（L.O. 22:00）

土日祝 11:00～15:00（L.O. 14:00）

17:00～23:00（L.O. 22:00）

渋谷店

＜裏の山の木の子 恵比寿＞

住所：東京都渋谷区恵比寿西1丁目9-1 第２ともえビル 2階

電話：03-5428-6133

営業時間：

平日 17:00～23:00（L.O. 22:00）

土 11:00～14:30（L.O. 13:00）

16:00～23:00（L.O. 22:00）

日祝 11:00～14:30（L.O. 13:00）

16:00～22:00（L.O. 21:00）

恵比寿店

※写真はイメージです。

※プレスリリースに記載した情報は発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

※メニューは仕入状況等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

運営会社：株式会社エー・ピーホールディングス

「食のあるべき姿を追求する」を使命に、塚田農場を代表とする居酒屋業態や、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、串揚げ、しゃぶしゃぶといった専門業態など40ブランド以上の多様な飲食店を国内外で運営しています。

飲食店のほか、中食事業である「塚田農場プラス」、食鳥や鮮魚の加工・流通業も行っています。

生産者⇔販売者⇔消費者をとりまく「食産業」の世界において、関わってくださる皆様の［ALL-WIN］を目指します。

会社概要

社名：株式会社エー・ピーホールディングス

HP：https://ap-holdings.jp/

設立年月日：2001年10月29日

代表取締役会長 兼 社長：米山 久

事業内容：

飲食店及び食品販売店の経営、フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店指導

養鶏場及び牧場の経営

漁業

農業

食鳥の処理、加工及び販売

食品の加工、流通、輸出入及び販売

本部所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目10-1 ISOビル5階

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社エー・ピーホールディングス 野澤

電話：070-3199-7973

メール：pr@ap-holdings.jp