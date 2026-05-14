【横浜市立大学】横浜市立大学、2027年度入試から３学部の入学定員を変更



















横浜市立大学は2027年度から、国際教養学部国際教養学科、国際商学部国際商学科およびデータサイエンス学部データサイエンス学科の入学定員を変更します。産業界や地域社会からの要請に応えるため、2026年度に入学定員を増員した理学部を含めて、理系や文理融合の素養を備え、社会の基盤である科学技術の発展やイノベーションを担う人材の育成により一層注力してまいります。少子高齢化の進行やAIを含めたデータサイエンス分野の発展、国際情勢の複雑化など、社会の状況はますます高度化・多様化しています。横浜市立大学では、こうした社会の現況や将来を見据えて、時代の要請に応える人材を育成・輩出するため、３学部の入学定員と教育課程の変更を行います。特に、データサイエンス学部では、入学定員の増員に伴い、志願者の多様な挑戦や活躍を多面的に評価するため、年内に合否が決定する「総合型選抜」や、大学入学共通テストの成績および出願書類により合否判定を行う「公募制学校推薦型選抜」を新たに導入するなど、入試制度の変更を行います。【2027年度の入学定員】※国際教養学部および国際商学部では、新カリキュラムへの移行と教育の質のさらなる向上を図るため、入学定員を見直します。※理学部理学科は2026年度に入学定員を140名に増員（20名）しています。【入学定員変更後の３学部の教育課程について】詳細は「2027年度 横浜市立大学 国際教養学部・国際商学部・データサイエンス学部の新カリキュラムについて」（2026年3月公表）をご覧ください。https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2025/2027_NewCurriculum.html【入学定員変更後の３学部の入試変更について】詳細は「2027（令和9）年度入試の国際教養学部・国際商学部・データサイエンス学部の入試変更について」（2025年11月公表）をご覧ください。https://www.yokohama-cu.ac.jp/admissions/news/2025/20251128_2027henkou.htmlなお、2027（令和9）年度入学者選抜の最新情報は、受験生ポータルサイトを確認してください。https://www.yokohama-cu.ac.jp/admissions/https://digitalpr.jp/table_img/1706/134594/134594_web_2.png