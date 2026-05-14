「データの墓場」を、自分だけの知的資産へ。

■ 「データの墓場」問題--あなたのストレージは今、眠っていませんか

株式会社Ｉｎｉｔｉａｌ Ｓ

スマートフォンやパソコンに溜まり続ける写真・書類・メモ--その多くは、保存した瞬間から二度と開かれることのない「データの墓場」と化しています。「あの写真どこに保存したっけ？」「先月読んだPDF、また探さないと......」。こうした日常的なストレスに、根本から向き合ったAI技術が登場しました。

株式会社Initial S（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田 楓）は、自宅用AIストレージ「MeCloud（ミークラウド）」に搭載するAIアプリケーション「KuraClaw 」において、写真スマート検索機能およびファイル自動ナレッジベース構築機能の正式リリースを発表します。

「MeCloud」プロジェクトページ（Makuake）：https://www.makuake.com/project/mecloud-ai-cloud/

■ KuraClawとは--MeCloudの頭脳として動く、自分専用AIアシスタント

KuraClawは、MeCloud上で動作するAIアプリケーションです。LINE・Slack・Telegramなど使い慣れたメッセージアプリから話しかけるだけで、ユーザーのデータを整理・検索・知識化します。データはすべて自宅のMeCloudデバイス内に保存されるため、プライバシーを守りながらAIの恩恵を受けることができます。

今回のアップデートでは、KuraClawの中核となる3つの機能が正式に公開されます。

■ 機能１.：写真スマート検索--「記憶」で写真を探す時代へ

従来の写真管理は、フォルダ名・撮影日・タグなどの「メタデータ」に依存していました。KuraClawは、写真の内容そのものをAIが解析し、自然言語での検索を可能にします。

「去年の夏、海で子供と撮った写真を探して」> 「笑顔のみんなが写っている誕生日パーティーの写真」> 「子供がミルクを飲んだ写真」

このように話しかけるだけで、KuraClawが数秒以内に該当写真を検出。数万枚の写真も、記憶を辿るように瞬時に見つけ出します。

対応形式：JPEG / PNG / HEIC / RAW など主要フォーマット

検索方式：自然言語・被写体・場所・人物・感情・季節など多軸対応

■ 機能２.：ファイル自動ナレッジベース構築--書類が「知識」に変わる

PDF・Word・テキストファイルなど、日々蓄積されるドキュメント群。KuraClawは、これらのファイルを自動的に解析・分類し、**個人専用のナレッジベース（知識库）**を構築します。

「先月の契約書の要点を教えて」

「売上レポートの中で、前年比が下がっている項目は？」

「保存している医療記録から、最後の検診結果を教えて」

一度ナレッジベースが構築されると、KuraClawはまるで「あなたのデータをすべて読んだ秘書」のように、的確な回答を返します。ファイルを追加するたびに知識は自動更新され、使えば使うほど賢くなります。

対応形式：PDF / Word / Excel / テキスト / Markdown など

自動更新：新規ファイル追加時に自動でインデックス再構築

横断検索：複数ファイルにまたがる情報を統合して回答

■ 機能３.：Skillコミュニティ--KuraClawを、あらゆる分野の「専門家」に

KuraClawの可能性をさらに広げるのが、Skillコミュニティです。「Skill」とは、KuraClawに特定の専門知識や業務フローを覚えさせる拡張機能です。ユーザーは自分だけのSkillを自作してKuraClawをカスタマイズできるほか、公式が提供するSkillや、コミュニティの優秀なユーザーが公開したSkillをワンクリックでインストールすることもできます。

「法律相談Skillをインストールして、契約書のリスクをチェックしてもらう」> 「飲食店向けSkillで、売上データから仕入れ提案を自動生成する」> 「英語コーチSkillで、毎朝ビジネス英語のレッスンをしてもらう」

医療・法律・会計・教育・不動産・飲食--どんな業界・職種にも対応したSkillが次々とコミュニティに集まることで、KuraClawは「万能の専門家集団」へと進化します。

自作Skill：自然言語で手順を記述するだけで、誰でも簡単に作成可能

公式Skill：Initial Sが品質を保証する公認Skillを随時提供

コミュニティSkill：世界中のユーザーが作成・共有するSkillをインストール可能

■ 「データの墓場」から「知的資産」へ--KuraClawが実現する変革

■ 開発チームについて

KuraClawを支えるInitial S AIチームは、東京大学・大阪大学・筑波大学の優秀な卒業生で構成されています。

技術指導を担うDavidは、2026年5月1日付で大阪大学の准教授に招かれており、産学連携による高度なAI研究開発体制を築いています。

- 多くのユーザーは、データを「保存する」ことはできても、「活用する」ことができていません。KuraClawは、この「保存と活用の断絶」を解消します。[表: https://prtimes.jp/data/corp/182410/table/4_1_ebff5832999238bbfbbbe1e00d2ac1ff.jpg?v=202605140951 ]

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Initial S 広報担当Email：pr@mykura.ai

Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/mecloud-ai-cloud/