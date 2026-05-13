腕元に、重厚な存在感。フルセラミック×スケルトン機械式時計「N3M」、Makuakeで先行販売開始。

実施の背景

AxiaNext株式会社本プロジェクトは、2026年5月13日から6月22日までの期間限定で、応援購入サービス「Makuake」にて実施され、目標金額は100,000円です。

■ 実施の背景

AxiaNext株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：赤井恵子）は、フルセラミックケースとスケルトン構造を採用した機械式腕時計「N3M」の日本展開と普及を目指し、クラウドファンディングによる資金調達を開始します。

近年、スマートウォッチの普及により腕時計の機能性は進化する一方で、「所有する喜び」や「デザイン性」を重視するニーズが再び高まっています。特に、他人と被らない個性的なデザインや、高級感のある素材を求めるユーザー層が増加しています。

こうした市場背景を踏まえ、本プロジェクトは「見た目で欲しくなる時計」をコンセプトに開始されました。フルセラミックケースとスケルトン構造を採用した機械式腕時計「N3M」は、視覚的なインパクトと高級感を兼ね備えたプロダクトとして、新たな価値を市場に提供します。私たちは本製品が、デザイン性と所有価値を重視するユーザーに広く受け入れられると考えています。

プロジェクトの概要

本プロジェクトでは、フルセラミックケースを採用したスケルトン機械式腕時計「N3M」を提供し、目標金額100,000円の達成を目指します。募集期間は2026年6月22日までとし、この期間内に限り支援を受け付けます。

本製品は、傷に強く高級感のあるセラミック素材、内部構造が見えるスケルトンデザイン、約80時間のパワーリザーブなどを特徴としており、機械式時計ならではの魅力を存分に楽しめる仕様となっています。

クラウドファンディングのリターン・特典

最大30%OFFの早割プラン

■ 支援者へのリターン

本プロジェクトでは、支援者の皆さまに対し、フルセラミックケースとスケルトン構造を採用した機械式腕時計「N3M」を、Makuake限定の特別価格にて提供いたします。（https://www.makuake.com/project/rogbid_n3m/）

一般販売に先駆け、最大30%OFFの早割プランをご用意しており、さらに初日限定で3,000円OFFクーポンを配布予定です。数量限定・先着順でのご案内となるため、早期のご支援がおすすめです。

また、本プロジェクトに関連する最新情報や先行情報、限定クーポンの発行については、公式LINEを通じて順次発信してまいります。（https://www.rogbid.jp/）

プロジェクトの今後の展開

プロジェクト終了後は、製造および最終品質確認を行い、順次支援者の皆さまへ製品を発送する予定です。その後は、一般販売やEC展開も視野に入れ、ROGBIDブランドの認知拡大を進めてまいります。

また、AxiaNext株式会社では、海外の優れたプロダクトを日本市場へ展開するだけでなく、日本ユーザーのニーズに合わせた改善やローカライズにも取り組んでいます。今後も、デザイン性・機能性・話題性を兼ね備えた製品を継続的に提案してまいります。

コメント

本商品「N3M」は、単なる“機械式腕時計”ではなく、腕元で存在感を演出するプロダクトとして、日本市場に提案したいと考えています。フルセラミックケースとスケルトン構造が生み出す重厚感や高級感に加え、日常使いしやすい実用性も兼ね備えた一本です。クラウドファンディングを通じて、多くの方にこの魅力を届けられることを心から願っています。

AxiaNext株式会社

代表取締役 赤井 恵子