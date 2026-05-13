信州の資源を世界の価値へアンドクラフト株式会社に投資を実行

ミライドア株式会社

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、長野県・株式会社日本政策金融公庫（以下「日本政策金融公庫」）と連携し、県内金融機関等と共同で設立した「信州スタートアップ・承継支援２号投資事業有限責任組合」（以下「信州SS2号ファンド」）より、アンドクラフト株式会社（本社：長野市新諏訪、代表取締役：臼井 亮哉、以下「アンドクラフト」）に、投資実行しましたことをお知らせいたします。本件は、株式会社八十二長野銀行、日本政策金融公庫との協調投融資となります。

インバウンド特化型複合宿泊施設ブランド「驛（EKI）」 客室完成イメージ

◆投資先企業について

アンドクラフトは、これまでデザイン制作事業、自社宿運営事業、宿コンサル事業等を展開してきた信州発スタートアップ企業です。同社が運営する、長野市の古民家を改装した宿「道（MICHI）」、小諸市のサウナ付き一棟貸し宿「宙（SORA）」等は、インバウンド旅行客中心に高い評価を得ています。今後は、県内主要駅前の空きビルを活用し、インバウンド特化型複合宿泊施設ブランド「驛（EKI）」を立ち上げます。旅の中継地点の宿としての機能を提供しながら、コミュニティスペースを併設し、人々が出会うプラットフォームとなることを目指します。

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◆信州SS2号ファンドについて

創業・第二創業期にある企業や事業承継における後継者の株式買い取り問題を抱える企業に対して投資による資金供給を行うことで、地域経済の発展と新たな雇用を創出することを目的として長野県・日本政策金融公庫と連携し、長野県内の地域金融機関等とミライドアが共同で設立したファンドです。

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/325_2_ee603446b1b54eefef916b2d8dd16d14.jpg?v=202605130651 ]