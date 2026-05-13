ロジェ ヴィヴィエ ポップアップを阪急うめだ本店にて開催。

ロジェ・ヴィヴィエ・ジャパン 株式会社

ロジェ ヴィヴィエは5月13日から5月19日まで、阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ11 にてポップアップ「コリブリ」を開催します。

メゾンのクリエイティブ・ディレクターのゲラルド・フェローニが2026年春夏コレクションのテーマとして掲げた、喜び・幸運・自由を象徴するコリブリ（ハチドリ）にフォーカス。小さな身体に輝きと生命力を宿し、宝石のようにきらめく羽で空中を舞うハチドリは、優雅さや俊敏さ、そして生きる喜びを体現する存在です。その姿は、美しさと機能性の完璧なバランスを象徴し、日常のささやかな瞬間さえも鮮やかで意味深く彩るインスピレーションを私たちにもたらします。

商品クレジット情報

上から

シューズ 税込価格 168,300円/ ヒール高：1cm / 素材：ゴードスエード

バッグ 税込価格 284,900 円/ サイズ：H29xW12xD8cm / 素材：カーフ

チャーム 税込価格 102,300 円/ サイズ：H18xW10xD0.5cm / 素材：カーフ

オープニングに際し、このポップアップには 高垣 麗子さん、RINAさん、立野 リカさんらが来場し、世界観を楽しみました。

高垣 麗子さん

RINAさん

立野 リカさん

会場では、アイコンシューズや新作バッグに軽やかな色彩をあしらった日本限定カプセルコレクションを中心に、最新アイテムを展開。レザーとブレードのリボンを施したファブリックを用いたヴァニティバッグやストラスバックルの新作サンダルなど、多彩なラインアップをご紹介します。

期間中、ご来店の上お買い上げいただいたお客さまに、オリジナルジュエリートレイをプレゼントいたします。

※ギフトは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ポップアップ詳細

阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ11

住所：大阪府大阪市北区角田町8-7

期間：5月13日(水) - 5月19日(火)

営業時間：10時から20時（百貨店に順ずる）

ロジェ ヴィヴィエについて

1937年に設立されたロジェ ヴィヴィエは、20世紀のハイファッションと高級靴の分野で最も才能豊かで革新的な才能の1つであるフランスの靴デザイナーの名を冠したブランドです。パリに最初のブティックをオープンした後、ムッシュ ヴィヴィエは、エリザベス2世女王からジョセフィン・ベーカー、エリザベス・テイラー、エヴァ・ガードナー、グレース・ケリーまで、世界で最も有名な女性たちのために、気まぐれで芸術的、そして魅力的な靴を何千足もデザインしました。生涯を通じて、彼は数え切れないほど多くのヒールの形を発明し、靴デザインの伝統的な世界とファッションのシルエットを永遠に進化させ、昼夜を問わずドレスアップするためのさまざまな可能性を提供しました。イタリア人デザイナーのゲラルド・フェローニは、2018年からロジェ ヴィヴィエのクリエイティブ・ディレクターを務めており、コレクションに彼の楽しく装飾的な 精神を吹き込み、彼の現代的なデザイン言語で創設者の遺産を進化させています。コレクションはハンドバッグ、ジュエリー、帽子、ジレにまで広がり、フェローニの職人技が光る作品は、イザベル・ユペールからローラ・ダーン、ミシェル・ヨー、エヴァ・グリーン、ハンター・シェーファー、セレーナ・ゴメスまで、女優、歌手、アーティスト、王族など、多くの人々に愛用されています。

公式ウェブサイト：www.rogervivier.com

公式インスタグラム : @rogervivier

この件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

ロジェ・ヴィヴィエ・ジャパン PR担当

TEL : 03-5539-3280