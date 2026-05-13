ロングブラックパートナーズ株式会社

弊社子会社のLBPI株式会社が運営する「継承ジャパン2号投資事業有限責任組合（以下、「継承ジャパン2号ファンド」）は、この度、株式会社セントラルリース（以下、「セントラルリース」）の株式を譲り受けました。本投資は、同社の事業承継を支援し、今後のさらなる成長を後押しすることを目的としています。

また、本件は株式会社山形銀行の投資専門子会社である、やまがた協創パートナーズ株式会社が運営する「やまがた協創ファンド1号投資事業有限責任組合」と共同で投資を実行いたしました。両社で連携し、今後のセントラルリースの事業運営を支援してまいります。

1. 投資先企業の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/100563/table/35_1_6e10794d113416c5b9ddce68f8d2d452.jpg?v=202605130851 ]

セントラルリースは山形県、新潟県、宮城県を中心に東北・新潟エリアの住宅インフラの整備に貢献してまいりました。また、安全管理や品質管理、人材育成にも積極的に取り組み、堅実な経営を推進してきました。この度、ファンドを活用し更なる人材投資や事業成長を実現してまいります。

2.投資者の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/100563/table/35_2_f7ebab7494099c3d4fe191d7699025f8.jpg?v=202605130851 ]

継承ジャパン2号ファンドは、独立行政法人中小企業基盤整備機構や地域金融機関等から出資を受けて設立されました。地域の核となる中小企業への投資を通じて事業承継を支援し、日本各地で地域経済を支えている優れた事業を発展、成長させることを目指していくファンドです。

【お問い合わせ先】

ロングブラックパートナーズ株式会社 管理部

Tel：03-6674-2314 E-mail：info@longblack.co.jp