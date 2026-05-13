UGGから新作「ハーモニー・コレクション」が登場。フォルムと風合いが交差する春の最新フットウェアを紹介

Deckers Japan合同会社

Tokyo（2026年5月13日）- 南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランドUGG(https://www.ugg.com/jp/)（a division of Deckers Brands ［NYSE: DECK］）は、ブランドのアイコニックなシルエットを再構築した最新作、The Harmony Collection（ハーモニー・コレクション）を発表します。

本コレクションは、「硬さと柔らかさ」「ニュートラルと温かみ」「光沢とマット」といった対照的な要素を掛け合わせ、UGGの真髄である心地よさを新たなデザインへと昇華させています。夏から秋へと移りゆく季節のバランスのように、コンフォートとエレベーション、そしてクラシックでありながら独創性を兼ね備えています。

サーフブランドから、今やグローバルアイコンへと進化したUGG。最新コレクションでは、ブランドのアイコニックなシルエットを継承しながら、現代的な素材と機能美を融合し、ストリートの感性を反映したコレクションへと進化させています。

調和（ハーモニー）をテーマに据えた本コレクションからは、 自然の質感や変容に着想を得たニュートラルなレザー素材を採用した Heritage Utility Axoid Crackle（ヘリテージ ユーティリティー アクソイド クラックル）とPeakMod（ピークモッド）の新色が登場。ジャスミンカラーの新作は、履く人それぞれの個性を描き出す空白のキャンバスを象徴しています。

Heritage Utility Axoid Crackle（ヘリテージ ユーティリティー アクソイド クラックル）は、履くほどに程よい風合いが生まれるクラック加工レザーを採用。通気性に優れたメッシュパネルと、高いグリップ力を発揮するトラクションポッド付きのアウトソールを融合させ、ファッション性と機能性を見事に兼ね備えています。

美しいフォルムとボリューム感が目をひく PeakMod（ピークモッド）は、今シーズン、ジャスミンおよびチェリー パフェ/ジャスミンの新たなカラーバリエーションで登場。調整可能なバックストラップで、足首にかけても、前に倒しても着用でき、その日の気分やスタイルに合わせて2通りの表情を楽しめる、汎用性に優れた一足です。

上記ラインナップは、UGG公式サイト(https://www.ugg.com/jp/feels-like-ugg/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=UGG+S26+Press+Release_Chapter+3_Mens+Harmony_Feel+Like+UGG)、全国のUGG直営店および正規取扱い店舗にてご購入いただけます。※詳細は、フリーダイヤル0120-710-844までお問合せください。

About UGG

1978 年、カリフォルニアの海岸でオーストラリアのサーファーによって設立されたUGGは、アイコニックなクラシックブーツで知られるグローバルライフ スタイルブランドです。ハリウッドのセレブリティに続き、ファッションエディターに愛用され、やがて世界中に広がりました。以来UGGは、品質、クラフトマンシップに対する妥協のない姿勢を貫きながら、フットウェア、アパレル、ファッション小物、ホームウェアのデザインと販売を手掛けています。世界 各国の一流小売業者と提携しながら、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、パリ、ロンドン、東京、上海、北京などの世界主要都市に、コンセプトストアやアウトレットストアを展開し、年間20億ドルを超える売上高を実現しています。詳しくは、www.ugg.com/jp/(https://www.ugg.com/jp/) @UGGJAPAN をご覧ください。#UGGJapan

【クレジット】

UGG / Deckers Japan

TEL: 0120-710-844

URL: http://www.ugg.com/jp/

*リリース使用画像はこちら(https://51.gigafile.nu/0611-b01166fb6c2a94921fd8d463a394033c6)