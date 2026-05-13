GarminのランニングGPSウォッチ最新モデルは、初めてのランニングウォッチ『Forerunner 70』『Forerunner 170』を5月28日（木）に発売

ガーミンジャパン株式会社

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパン株式会社(以下、Garmin)は、シリアスランナーからファンランナーまで幅広いランナーの“トレーニングパートナー”として支持されるランニングGPSウォッチ「Forerunner（フォアランナー）」シリーズより、『Forerunner 70』『Forerunner 170』『Forerunner 170 Music』を2026年5月28日（木）に発売。5月21日（木）より予約を開始します。

『Forerunner 70／170』の特徴

■ランニング初心者やファンランナー向けのエントリーモデル

■ランニング中でも見やすい1.2インチAMOLEDディスプレイ。軽量でランニング中も快適なつけ心地。タッチ＆ボタン操作で運動中も日常でも快適な操作性。

■新機能！初心者用のGarminコーチやおすすめワークアウトなど、初心者ランナーに特化したトレーニング機能やガイダンス、リカバリーサポートを提供。

■心拍、呼数、歩数から睡眠、ストレス、消費カロリーまで、体の状態を24時間モニタリング。

■スマートウォッチモードで約13日以上のロングバッテリー。（『Forerunner 70』）

＜Forerunner 170のみ＞

■ランニング中の買い物などに役立つキャッシュレス決済のSuica※機能搭載

※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

■ランニングをより楽しくする音楽機能搭載モデルも展開

■高度計、気圧計、電子コンパス、ジャイロセンサー搭載でより精密な計測実現

【製品概要】

発売日：2026年5月28日（木） ／ 予約開始：5月21日（木）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/103_1_3bceb10c786cc6d29e09c98022d80ee3.jpg?v=202605130951 ]Forerunner 70Forerunner 170 Music

【主な特徴】

初めてのランニングウォッチ

『Forerunner 70／170／170 Music』は、ランニング初心者、およびランニングウォッチ初心者のために開発した新モデル。

『Forerunner 70』は、ランニング初心者に向けて、無理なくモチベーションを高め、“続けられる”トレーニングをサポート。『Forerunner 170／170 Music』は、ランニングを日常に取り入れ、ランニングイベントを楽しみたい、という方のためのモデル。ランニングをより楽しむために音楽再生機能モデルも展開します。

- 鮮やかで見やすい画面と簡単な操作性、軽量、ロングバッテリーと使いやすさ抜群・1.2インチAMOLEDカラーディスプレイで、日差しの下でも抜群の視認性を実現。・操作はタッチ＆ボタンのダブルインターフェイス。ランニング中はボタン、日常はタッチ操作と快適な操作性。・『Forerunner 70』は40g、『Forerunner 170』は41gと軽量設計。軽量かつ柔らかなバンドのフィット感でランニング中も快適なつけ心地。・スマートウォッチモードで『Forerunner 70』は約13日間、『Forerunner 170』は約10日間のロングバッテリー。GPS稼働モードでも『Forerunner 70』は約23時間、『Forerunner １70』は約20時間なので、充電の心配なく活用できます。・5ATM防水で、汗にも強く、運動中も日常生活も常に着用できます。

【NEW】 初心者ランナー向けのランニング・トレーニング機能を強化

- NEW 初心者用のGarminコーチ/おすすめワークアウトGarminのオリジナルコーチングシステム「Garminランニングコーチ」に初心者用のワークアウトを追加。強度やボリュームを抑えたワークアウトや、ラン／ウォークメニューを含むパーソナライズされたトレーニングメニューは、今のパフォーマンスや体の回復状況に応じて、無理のないトレーニング内容を提案します。- NEW 簡単操作ですぐ始められるクイックワークアウトユーザーのフィットネスレベルに合わせた自動作成のほか、自分でトレーニング時間や強度を選択することでインターバルトレーニングが自動生成される機能。2、3の項目を選択するだけで自動作成されるので、デジタル機器が苦手という方や、ランニングウォッチは初めて、という方でもすぐにトレーニングを始めることができます。

『Forerunner 170』は、ランニングを楽しむ、続ける機能を搭載

- キャッシュレス決済「Garmin Pay」Suica対応。ランニング中に買い物などに活用できます。- 音楽を楽しみながらランニング『Forerunner 170 Music』は音楽機能を搭載。音楽を聴きながらのランニングも実践できます。- 3軸コンパスを内蔵高度計、気圧計、電子コンパス、ジャイロセンサー搭載。標高が高い場所でのランニングにも活用できます。左から、Garminコーチ、おすすめワークアウト、クイックワークアウト、Suica、音楽機能

ランニング初心者にも役立つGarminならではの多彩なトレーニング機能充実

- 自分の走りを「見える化」して、無理なく、楽しく、続けられるランニングをサポートランニングの距離や速度、心拍だけでなく、VO2 Max、ピッチや歩幅、接地時間（GCT）などのランニングフォームに関する指標を計測できる「ランニングダイナミクス」※、など、ウォッチのみで様々な計測機能を搭載。自分の走りを見える化するとともに、無理のないランニング・ガイダンスを提供します。また、トレーニング後に身体が回復し、次のワークアウトに最適な状態になるまでの時間示す「リカバリータイム」も搭載。※接地時間バランスはウォッチのみでは不可。

ウェルネスライフをサポートする多彩な機能

- 体の状態の見える化にとどまらず、分析からアドバイスまでを行うヘルスモニタリング機能心拍数、呼吸数、歩数、などベーシック機能に加え、体のエネルギー状態を数値化する独自の指標Body Batteryやストレスレベル、フィットネス年齢、消費カロリーなど計測。光学式心拍計による心身の可視化だけでなく、データ分析によるコンディション作りのためのアドバイスまでを提供します。- 健康とパフォーマンスの基本である睡眠をサポートGarminの睡眠モニタリング機能は、睡眠の質を評価しアドバイスまで提供する「睡眠スコア」、睡眠改善のためのパーソナライズされた提案を行う「睡眠コーチ」、「お昼寝検出」を搭載し、ランナーの睡眠習慣もサポート。- 豊富なスポーツアクティビティ＆フィットネス機能ランニング、トラックランなど複数種目の競技に対応。ランニング以外でも、サイクリング、筋トレ、ヨガ、スイムなどのスポーツアプリを内蔵しています。- モーニングレポート／イブニングレポートモーニングレポートは、起床時に睡眠、回復、天気やその日のスケジュールなどの情報を一目でチェックできます。表示項目をカスタマイズが可能。さらにイブニングレポートが追加され、日中のヘルスケアやトレーニングデータをもとに、今晩の必要な睡眠時間や明日のトレーニングプランを提案。天気やスケジュールも合わせて把握できるので、効率的なスケジュール管理と健康的なライフスタイルの維持に役立ちます。

ランニングもライフログも無料アプリで一括管理

- 無料アプリ「Garmin Connect」ランニングの記録をはじめ、ウォッチが計測する心拍や睡眠などのライフログをアプリで一括管理が可能。記録は半永久的に保存できます。ランニングの効果を体の状態と合わせて確認しながら、トータルなヘルシーライフをサポートします。左から、ランニング画面、リカバリータイム、睡眠スコア、アクティビティ画面、イブニングレポート

【製品仕様】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/103_2_c96330751b5eccee6d886822350475a2.jpg?v=202605130951 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/103_3_6897b18032bea6d15e3c71aefc1e8873.jpg?v=202605130951 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/103_4_616abc8e3f42eb967f64014cd7f21b42.jpg?v=202605130951 ]

製品詳細は、以下のURLからご覧ください。

Forerunner 70 :https://www.garmin.co.jp/products/wearables/forerunner-70-blackForerunner 170 :https://www.garmin.co.jp/products/wearables/forerunner-170-blackForerunner 170 Music :https://www.garmin.co.jp/products/wearables/forerunner-170Music-black

【Garminについて】

Garmin(ガーミン)はアメリカ合衆国で創業されたGPS機器メーカーです。ゲイリー・バレル(Gary Burrell)と高民環(Min H. Kao)によって1989年に設立されました。Garminという社名は創業者2人の名前の一部、GaryとMinに由来します。Garminは創業当時から変わらず、ライフスタイルを豊かにするナビゲーションおよび通信デバイスを作ることを目標としてきました。無線技術をはじめ、自動車、航空機、船舶、フィットネス、アウトドアなど多岐な分野にわたって革新的な製品を展開しており、これまでに数億台のGPS 受信機を製造・販売しています。創業以来一貫して黒字経営を行っており、米国株式インデックスS＆P500の銘柄にも採用されています。

https://www.garmin.co.jp/

※本リリースに掲載されているブランド名、会社名などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。

※本リリースに掲載されている価格、発売時期、仕様は予告なく変更となる場合がございます。

＜本製品に関する読者からのお問い合わせ先＞

ガーミンジャパン株式会社

https://www.garmin.co.jp/

〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-7-6

TEL： 049-267-9114 FAX： 049-267-9124 E-mail： jp_Info@garmin.com