【アライアンス・バーンスタイン社のストラテジスト登壇】米国の持続的な成長企業へ投資するファンドの長期的な運用戦略を解説

アイザワ証券グループ株式会社

アイザワ証券株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：藍澤 卓弥、以下「当社」）は、2026年５月24日（日）に、アライアンス・バーンスタイン株式会社（本店所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：阪口 和子、以下「アライアンス・バーンスタイン社」）のストラテジストをお招きし、最高値を更新する米国株式市場動向について解説するWebセミナー（以下「本セミナー」）を開催致します。

「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」のAコースとBコースが日本で設定されてから2026年５月で20周年を迎えます。当ファンドは世界をリードする米国株式市場で持続的な成長が期待できる企業を発掘して投資し、運用資産の持続的な成長を目指すファンドです。

米国株式市場は、これまでも長く世界の株式市場を牽引。市場規模は世界の半分以上と他を圧倒します。また、米国の生産年齢人口は今後も緩やかな増加が見込まれる一方で、高成長が期待できる未上場企業への投資額は欧州の596億米ドルに対し2,790億米ドル（2025年実績）と大きく凌駕。「投資の好機を多く内包する市場」といえます。

世界のイノベーションが集積する米国で、商品・サービスの優位性による卓越した収益性と利益率、外部環境に左右されにくい堅牢な財務体質、それらが生み出す高い参入障壁で支配的な市場シェアの維持・成長が長期的に期待できる企業について、当ファンドでは「ハイ・クオリティ（≒持続的な成長）企業」として選別、中長期のスタンスで投資、好リターンを目指します。

本セミナーでは、これまで数々のファンドで運用マネジメントや投資資戦略の策定に従事、現在はアライアンス・バーンスタイン社にてストラテジストを務める滝沢圭氏をお招きし、同社独自の銘柄選定や運用手法をご紹介いただきます。さらに、当社事業推進部のストラテジストである河西幸弘との対談で、20周年、圧倒的な規模を誇るファンドの魅力と見通しをお伝えいたします。

セミナー概要

セミナーのお申込はこちら :https://aizawa.seminarone.com/20260524/event/セミナー名

白熱対談！20周年を迎える「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」

日本最大ファンドの戦略担当者が明かす―20年で10倍の運用戦略

日程

2026年５月24日(日) 10：00～11：30

開催形式

Web開催（ZOOM）

参加費

無料

セミナーのお申込はこちら :https://aizawa.seminarone.com/20260524/event/

※アイザワ証券の口座の有無に関わらずどなたでもご参加いただけます

登壇者

滝沢 圭（たきざわ けい）氏

アライアンス・バーンスタイン株式会社

運用戦略部

シニア・インベストメント・ストラテジスト

2024年12月に入社。運用戦略部にて株式プロダクトのマネジメント業務全般に従事。入社以前は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社にてグローバル株式及び日本株式のプロダクト・スペシャリストとして、株式戦略のマネジメントやプロモーション業務を担当。それ以前は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社及びMitsubishi UFJ Asset Management UK Ltd.（在ロンドン）にて、外部委託運用戦略のファンド・マネジャー業務や日本株のプロダクト・スペシャリスト業務などに従事。

河西 幸弘（かわにし ゆきひろ）

アイザワ証券株式会社

事業推進部 プロモーション課

ストラテジスト

国内大手の証券・保険会社において、リテール、事業法人、機関投資家等への金融商品の営業を、大手運用会社では15年に渡りRM（リレーション・マネジメント）等を経験。その間、日本証券アナリスト協会 認定アナリスト（CMA）、CFP(R)、1級FP技能士等の資格を取得。

そして、2021年4月、アイザワ証券入社。金融商品部において投資信託や債券等のストラテジックな商品提案を推進する一方、難解な金融市場の「分かりやすい」解説に挑む。

主催会社概要

「より多くの人に より豊かな生活を」というパーパスのもと、「資産運用・資産形成を通じて お客さまとそのご家族の人生の伴走者となる」をビジョンに掲げ、アイザワ証券はお客さま一人ひとりに寄り添ったサービス提供に取り組んでまいりました。

時代の変化や多様化するニーズに向き合いながら、新たな挑戦と変革を重ねるとともに、教育機関や地方自治体との連携を通じて、地方創生・地域活性化にも積極的に取り組んでいます。

商号等：アイザワ証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第3283号

本店所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング

代表者名：代表取締役社長 藍澤 卓弥

事業内容：金融商品取引業

資本金：30億円

設立：2021年４月1日（前身の旧藍澤證券は1918年（大正７年）７月７日創業）

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関：

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター（略称：FINMAC）

URL：https://www.aizawa.co.jp

金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等

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