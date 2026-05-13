サントリーサンバーズ大阪・高橋藍選手＆小野寺太志選手が行きつけ店を紹介！「おすすめすぎるのであまり来ないでください（笑）」選手たち憩いの焼き鳥店とは？「SVリーガー出没MAP』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月6日（水）に『“推し”えて！SVリーガー出没MAP サントリーサンバーズ大阪編 vol.1』を放送いたしました。

本番組では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘りしながら、選手たちの出没スポットを紹介。第3弾となる今回は、レギュラーシーズン1位でファイナル進出を決めたサントリーサンバーズ大阪の出没スポットを深掘り。高橋藍選手、高橋塁選手、喜入祥充選手、小野寺太志選手、柏田樹選手を直撃し、プライベートな素顔や、SVリーグ連覇にかける思いにも迫りました。

■高橋藍選手＆小野寺太志選手が行きつけの焼き鳥店を紹介！「おすすめすぎるのであまり来ないでください（笑）」

今回、出没スポットを明かしたのは、来季から海外でプレーすることが決定しているキャプテン・高橋藍選手と、身長202cmの高さを生かしたブロックが武器のミドルブロッカー・小野寺太志選手。

そんな2人が口を揃えておすすめしたのが、大阪・豊中にある焼き鳥店「裕HIRO」。高橋選手は「焼き鳥は全部美味しい。希少部位もあって、みんなでよく行くお店」と紹介。小野寺選手も「おばんざいや串をコース形式で1本ずつ出してくれるので、雰囲気も含めて全部美味しい」と太鼓判を押し、「おすすめすぎるので、あまり来ないでください（笑）」と冗談交じりにコメント。撮影現場を笑わせます。また高橋選手は、お気に入りメニューも紹介。出汁の効いた鍋にスティック状の大根をベーコンで巻いて食べる特別メニューだといい、「自分たちが行く時にスペシャルで作ってくれる」と笑顔でコメント。店主も「みんなで来た時に足りないかなと思って。お任せで用意させてもらっています」と、選手たちへの気遣いを明かしました。

続いて、小野寺選手は勝運祈願で有名な「勝尾寺」もおすすめスポットとして紹介し、「フォトスポットがたくさんある」とコメント。以前、大阪マーヴェラス・林琴奈選手も紹介していた“勝運スポット”に再び注目が集まりました。

■愛犬＆愛妻家な素顔も！？高橋藍選手が愛犬トークでデレデレに「全部が可愛い」

さらに番組では、目前に迫ったチャンピオンシップへの思いや、選手たちのプライベートな一面にも迫るトークを展開。

まずチャンピオンシップについて、高橋選手は「レギュラーシーズンで優勝したからといって優勝できる場所ではない」と語り、「最後は自分たちの力を出し切るのが全て。何があっても焦らず、自分たちのバレーボールを信じて戦っていきたい」と力強くコメント。また小野寺選手も、レギュラーシーズンを振り返り「悔しい試合もあったけど、戦いながらチーム力を高めていけたシーズンだった」と、チームとして積み上げてきた手応えを語り、チャンピオンシップへの強い覚悟をのぞかせました。

また、小野寺選手は勝負飯について愛する奥様の手料理も紹介。「全部美味しいので決めきれない」としながらも、「豆腐ハンバーグが大好物。食べたい時はお願いして作ってもらっています」と、愛妻家な一面を見せました。

一方、高橋選手は愛犬・ヨグくんについて熱弁。名前の由来について「『天然水きりっとヨグ』のCMをやらせてもらったので、最初から“ヨグ”にしようと思っていた」と明かし、「家族にしか心を許していないところが可愛い」「感情がすごくわかりやすくて、もう全部が可愛い」と終始デレデレな表情を見せました。

「ABEMA de J SPORTS」では、『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』を全試合生配信。5月15日（金）に開催される『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』ファイナル「サントリーサンバーズ大阪 対 大阪ブルテオン」GAME1の試合を無料にて生配信いたします。

試合中にコメントで盛り上がれる機能や、「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供しています。

国内最高峰のバレーボールリーグを、ぜひ「ABEMA de J SPORTS」でお楽しみください。

■『SVリーガー出没MAP』 配信概要

・～サントリーサンバーズ大阪・高橋藍選手&小野寺太志選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年5月6日（水）昼12時～配信中

URL：https://abema.go.link/5iCYp

出演者：

【ゲスト】

高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）

小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）

・～サントリーサンバーズ大阪・高橋藍選手&喜入祥充選手&柏田樹選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年5月7日（木）昼12時～配信中

URL：https://abema.go.link/5iRPj

【ゲスト】

高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）

喜入祥充（サントリーサンバーズ大阪）

柏田樹（サントリーサンバーズ大阪）

・～サントリーサンバーズ大阪・高橋藍選手&高橋塁選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年5月8日（金）昼12時～配信中

URL：https://abema.go.link/3StZD

【ゲスト】

高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）

高橋塁（サントリーサンバーズ大阪）

「大同生命SVリーグ 男子」

シリーズURL：https://abema.go.link/f2pIY

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/