中国料理「チャイナシャドー」より、東北が誇る食の魅力を堪能する夏のガストロノミックシアターを6月4日（木）より提供開始

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

ストリングスホテル東京インターコンチネンタルの中国料理「チャイナシャドー」(https://intercontinental-strings.jp/jp/dine/china-shadow)では、料理長・安藤秀和が手がける「ガストロノミックシアター」シリーズの夏メニューを6月4日（木）よりご提供いたします。

王道の中国料理に、東北の食材を取り入れ、歴史と風土に育まれた伝統野菜や、豊かな自然がもたらす地元産食材を活かした安藤ならではのクリエイティブな味わいをお楽しみいただけます。

山形の最上牛や宮城の仙台味噌など、東北を代表する素材を取り入れた、味わい深い夏のメニューを贅沢に仕立てました。



厳選された食材の魅力を存分に味わえるディナー・ランチコースをご堪能ください。

ガストロノミックシアター

期間：2026年6月4日（木）～ 2026年9月2日（水）

場所：ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 26階 中国料理「チャイナシャドー」



ディナー

料金：18,700円（税込、サービス料別）

時間：18:00~22:00 (L.O. 21:00)

ランチ

料金：8,800円（税込、サービス料別）

時間：11:30~15:00 (L.O. 14:30)

※レストラン貸切営業時はラウンジ席でのご案内が可能です。詳しくは店舗までお問い合わせください。

※表示料金は消費税込みとなり、15%のサービス料を別途申し受けます。

◆ガストロノミックシアター 夏メニュー詳細：

詳細を見る :https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/gastronomic-theater-summer-2026

〈ディナーコース〉

・前菜５種盛り合わせ

北上コロッケ～岩手～

イカメンチ～青森～

十和田のバラ焼きイギリストーストと一緒に～青森～

最上鴨 特製牛タンラー油を添えて～山形・宮城～

メヒカリの唐揚げ～福島～

・飲茶チャイナシャドースタイル

仙台味噌風味の焼売～宮城～

スズキとだだちゃ豆の蒸し餃子～山形～

キノコのライスペーパー春巻き しょっつる風味～秋田～

比内地鶏の手羽餃子トリュフの香り～秋田～

・天使の海老と鮑の炒め ウニバターソース～岩手～

・コダイのジュンサイソース 生せんべいを添えて～秋田～

・山形県山口畜産の最上牛サーロイン オリジナルソース～山形～

または

山形県山口畜産の最上牛フィレ肉 オリジナルソース～山形～（追加料金\1,650）

・チャイナシャドーオリジナル盛岡冷麺～青森～

または

はらこ炒飯～宮城～（追加料金\880）

・烏龍ミルクティーと桃のゼリー

ずんだ餅風胡麻団子

桃のコンポート 桂花陳酒風味

〈ランチコース〉

・前菜3種盛り合わせ

十和田のバラ焼きイギリストーストと一緒に～青森～

最上鴨 特製牛タンラー油を添えて～山形・宮城～

メヒカリの唐揚げ～福島～

・飲茶チャイナシャドースタイル

仙台味噌風味の焼売～宮城～

スズキとだだちゃ豆の蒸し餃子～山形～

比内地鶏の手羽餃子トリュフの香り～秋田～

・紋甲イカの炒め ウニバターソース～岩手～

・国産牛タンの柔らかステーキ風 特製牛タンラー油を添えて～宮城～

・チャイナシャドーオリジナル盛岡冷麺～青森～

または

はらこ炒飯～宮城～（追加料金\880）

・烏龍ミルクティーと桃のゼリー

ずんだ餅風胡麻団子

桃のコンポート 桂花陳酒風味

ご予約・詳細はこちら :https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/gastronomic-theater-summer-2026

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合がございますので予めご了承ください。※表示料金は消費税込みとなり、15%のサービス料を別途申し受けます。

※ご予約・お問い合わせ：公式サイト(https://intercontinental-strings.jp/jp/offers) または 03-5783-1258（レストラン予約直通）

※プレスリリース内の画像はイメージです。

■ストリングスホテル東京インターコンチネンタルについて :

東京・品川駅港南口直結のラグジュアリーホテル。インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツのひとつとして、お客さまひとりひとりに合わせたきめ細かなサービスにと心のこもったおもてなしで、他にはない優雅で心地よいホテル体験をご提供します。利便性が高くエレガントな201の客室、活気溢れる4つのレストランとカフェ&バー、東京屈指の眺望を誇るクラブインターコンチネンタルラウンジ、様々な用途にご利用いただける宴会施設など充実した施設を備えています。「Tokyo, personally orchestrated. 一人ひとりのゲストに奏でる、東京という音色」のホテルコンセプトのもと、洗練されたトラベラーたちが集い、都会の旋律に心地よく身をゆだねる場所として、多くのゲストをお迎えしています。

ホテルの詳細・最新情報は公式サイト、そしてSNSにてご紹介しています。

公式サイト：https://intercontinental-strings.jp/jp

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/stringsintercontinentaltokyo/

Facebook 公式アカウント：https://www.facebook.com/STRINGSICTOKYO/

X 公式アカウント：https://x.com/STRINGSICTOKYO

■インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国以上に242軒、77,027室を擁する、世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空の創立者であるファン・トリッペにより誕生して以来、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じてきました。「魅惑的な世界への扉を開く」ブランドとして、インターコンチネンタルは、現代のラグジュアリートラベラーにふさわしい新しい旅の体験を提案しています。自由さと心地よさを大切にしながらも、心を満たす文化的な体験をお届けし、親しみを感じられる上質なラグジュアリーというブランドの伝統を受け継いでいます。

ブランドについての詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com

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■IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ, リージェントホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタルホテルズ&リゾーツ, ヴィニェットコレクション, キンプトンホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ ・プレミアム: ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ ・エッセンシャルズ: ホリデイ・インエクスプレス, ホリデイ・インホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホテルズ ・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジスイーツ, ホリデイ・インクラブバケーションズ, キャンドルウッドスイーツ ・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロントリゾーツ

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