ヘアアクセサリーのスペシャリティストア＜THE HAIR BAR TOKYO＞ピュアクリスタルのシリーズが登場

ギャップインターナショナル株式会社

2026年５月１３日（水）＜THE HAIR BAR TOKYO＞より Pure Crystal Collectionが発売開始。

徐々に気温が上昇しつつある季節に、輝きに満ちたヘアアイテムでアップスタイルの先取りを。

詳細を見る :https://thehairbar.jp/blogs/degital-catalogue/spring-2026-collection-digital-catalogue-vol-2

【 Pure Crystal 】

＜THE HAIR BAR TOKYO＞オリジナル、クリスタルガラスがきらめくリュクスなクリップ、ポニーに加えヘッドバンドの3アイテムは、全て「Made in Tokyo」。職人が大粒のガラスパーツを一つ一つセッティングし、重厚感ある美しい仕上がりになっています。サイズ、シェイプ、カラーの異なるビジューを絶妙なバランスで敷き詰めたデザインは宝石箱のような輝きを放ちます。ボブからロングまでレングスを選ばずお楽しみいただけるラインナップです。

ヘッドバンドは伊勢丹新宿・うめだ阪急の限定となります。

左：Pure Crystal Headband \39,600 右上：Pure Crystal Pony \23,100

右中：Pure Crystal Clip \20,900 右下：Pure Crystal M Clip \13,200 （すべて税込）

【Crystal & Black Diamond】

同デザインで涼しげなクリアとシックなブラックダイヤモンドカラーをご用意しています。Sweetさをおさえたハンサムなカラリングは静かな光を上品に添えてくれるアイテムです。

*素材にはクリスタルガラスを使用しています。

Pure Crystal Headband \39,600 Pure Crystal Pony \23,100Pure Crystal Clip \20,900 Pure Crystal M Clip \13,200 （すべて税込）Pure Crystal Headband \39,600 Pure Crystal Pony \23,100Pure Crystal Clip \20,900 Pure Crystal M Clip \13,200（すべて税込）

【Pure Crystal Collection】

LOOKのヘッドバンドは伊勢丹新宿・うめだ阪急の限定商品です。

4月から始まった新生活も連休を終え、ようやくペースをつかめてきた頃かもしれません。クリスタルガラスを身に纏うこと、あるいはクリスタル調のアイテムを取り入れることは、女性にとって心身の浄化や洗練された美しさを引き出す効果や逸話が多く存在します。クリアに限らず、色があっても透明度の高いものを身につけることで、周囲のネガティブな感情やエネルギーをクリーンにし、心の平穏をもたらすと言われていることがうなずけるコレクションです。

貴女の生活をよりPositiveに導いてくれますように。特別な人へのギフトとしてもお勧めです。

店頭でその輝きと澄んだ美しさを体感してください。

【THE HAIR BAR TOKYO】

2020年に誕生したファッション＆ライフスタイルを結びつけるHairのスペシャリティーズストア。

屋号でもあるTHE HAIR BAR TOKYOのオリジナルプロダクツを多数展開。ヘアアクセサリーをひとすじに扱って30年以上だからこそ実現できた、デザインと使い心地で、アレンジのし易さにも定評があります。「そこにはかならず欲しい物がある、そして一緒に見つけてくれるプロがいる。」をコンセプトに、店頭ではアレンジ相談も可能。

取り扱い店舗》》https://thehairbar.jp/pages/shoplist

THE HAIR BAR TOKYO公式オンラインストア》》https://thehairbar.jp/ （online shopでの発売開始は19:00 ～）

Instagram：https://www.instagram.com/thbt_official （← New account ! please follow）

【商品に関するお問い合わせ】THE HAIR BAR TOKYO

e-mail：gapinfo@gapinternational.co.jp

【プレスのお問合せ先】 担当：片山 03-3499-0077 e-mail: Katayama@gapinternational.co.jp