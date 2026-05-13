【5/20（水）オンライン開催】株式会社LincがHRカンファレンス2026 春に登壇します

株式会社Linc

外国人材の「日本に来てよかった」を最大化させるプラットフォーム「Linc Global Hub（グロハブ）」を展開する株式会社Linc（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：仲 思遥、以下Linc）は、日本の人事部「HRカンファレンス」運営委員会が主催するオンラインイベント「HRカンファレンス2026春」に登壇します。

直近の「特定技能（外食分野）の受け入れ停止」という衝撃的なニュースを背景に、外国人雇用をとりまく環境は劇的な変化を迎えています。本講演では、この最新状況の緊急解説とともに、これからの外国人材活用に不可欠な「リスク回避」と「定着支援」の両立について、具体的な解決策を提示します。

■「HRカンファレンス」とは

日本最大級の人事ポータル『日本の人事部』が開催している企業人事・経営層・管理職など、人と組織に課題を持つビジネスパーソンのためのイベントです。日本を代表する人事リーダーや専門家による200講演を通じ、組織をアップデートする最先端の知見が集結します。

■講演内容：外国人雇用の「管理の限界」をどう突破するか

外国人材の活用における経営課題は、単なる「採用の成否」から、不法就労防止やガバナンス遵守といった「コンプライアンスと効率の両立」へと移行しています。

本講演では、多くの企業が直面している「属人的な管理による機会損失」や「コンプライアンスリスク」を浮き彫りにし、テクノロジーを活用してそれらをどう解消すべきかを解説します。

【講演トピックス】

緊急解説： 特定技能（外食分野）受け入れ停止が企業に与える影響と対策

リスク管理： ガバナンスを効かせた「負けない」外国人採用の土台作り

定着の仕組み： 優秀層を逃さない「3つの仕組み」とテクノロジーの活用術

成功事例： 管理体制のアップデートにより事業成長を加速させた最新ケーススタディ

【講演概要】

登壇日時：5月20日（水）11:40～12:30

対象者：経営者、人事責任者、採用担当者、海外事業責任者の方

開催形式：オンラインによるライブ配信（Zoomウェビナー）

参加費：無料

※ご視聴については、下記URLからお申込みください。

申し込み： https://jinjibu.jp/hrc/spentry/4726/frm/

講演詳細：https://jinjibu.jp/hr-conference/202605/program.php?sid=4726&rtsid=5445(https://jinjibu.jp/hr-conference/202605/program.php?sid=4726&rtsid=5445)

※視聴申し込み受付は5月15日（金）17時まで

■登壇者

株式会社Linc CEO 仲思遥

1991年生まれ、中国瀋陽市出身。高校卒業後日本へ留学。慶應義塾大学法学部卒業後、野村證券の投資銀行部門にて国内外のIT業界におけるM&Aおよび資金調達業務に従事。自身が外国人ということもあり、急激に少子化が進み労働需要が高まる日本において外国人材が活躍でき、多様性と包容力溢れる社会を実現すべく2016年に株式会社Lincを創業。

■株式会社Lincについて

「『日本に来て良かった』を最大化させる」をミッションに、テクノロジーとデータを活用して外国人材の就職・定着・生活をトータルで支援するインフラを構築しています。採用から定着・活躍まで企業ごとに最適化された全業務プロセスをカバーするプラットフォームとして、使うほどマッチング精度が上がる「複利が効くサービス設計」を追求。少子高齢化が進む日本において、国籍を問わず誰もが夢を持って挑戦できる社会の実現に貢献してまいります。

所在地：東京都千代田区内神田1-7-4 晃永ビル 4F

代表者：代表取締役CEO 仲 思遥

URL：https://www.linc-info.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Linc 広報担当：support@linc-info.co.jp