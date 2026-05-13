ベーシック、5月27日（水）10時00分より株式会社Spir主催のオンラインカンファレンス「THE SALES STANDARD 2026」に登壇

株式会社ベーシック

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret（フェレット）』を運営する株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山勝）は、2026年5月27日（水）10時00分より、株式会社Spir（本社：東京都中央区、代表取締役：大山晋輔）主催のオンラインカンファレンス「THE SALES STANDARD 2026」に登壇いたします。

セミナー詳細はこちら :https://www.spirinc.com/conference2026?organizationId=1704

■セミナー概要

「あの人だから売れる」という時代を、終わらせる。

これまで、営業の成果は「個人のスキル」や「センス」、あるいは「運」という

言葉で片付けられてきました。

しかし、市場環境が激変し、顧客の購買行動が複雑化した現代において、一部の

スタープレイヤーに頼るモデルは、もはや組織の最大のリスクです。



本カンファレンス『THE SALES STANDARD 2026』が挑むテーマは、ひとつ。

「営業はどこまで再現性を作れるのか」という問いへの答えです。



私たちは、単なる精神論や根性論を排し、データとロジックに基づいた「商談獲得」から

「成約」までのプロセスを徹底的に再定義します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6585/table/668_1_30c0c430b39f8a581558ec8b5e52b9d8.jpg?v=202605131252 ]

■当社の登壇者

登壇日時：15:35～15:55

MAの設定も「マニュアル」から「オートマ」へ！

設定を頑張らないAI時代のナーチャリング事例

見山 悠妃

株式会社ベーシック

ferret事業部 マーケティング部 マネージャー

営業支援会社にて現場営業からマネージャーを経験。その後「1人マーケター」としてマーケティング部署を立ち上げ、サービスサイト制作・コンテンツ制作・ウェビナー施策・MA活用の基盤を構築。

2021年にベーシックに入社し、BtoBマーケサービス「ferret One」のインサイドセールス、フィールドセールス、イベント企画登壇などを経て、現在はマーケティングマネージャーとして、マーケティング・事業部を横断した戦略立案/企画/オペレーション設計を担う。

本カンファレンスでは、「設定を頑張らないAI時代のナーチャリング事例」をテーマに、AIやMAツールを活用したナーチャリング施策について解説します。

■セミナーページURL

https://www.spirinc.com/conference2026?organizationId=1704





■お問い合わせ先

株式会社Spir

customer@spirinc.com

■『ferret One』について

『ferret One』は、CMS・MA・SFA/CRMを統合したマーケ×セールス業務クラウドシリーズです。リード獲得から商談管理までの一連の業務をワンストップで実行でき、データや制作物も一元管理。さらに、AIワークフロー搭載で、あらゆる業務を一気に自動化することが可能です。

URL：https://ferret-one.com/(https://ferret-one.com/?organizationId=1704&utm_campaign=260527&utm_medium=else&utm_source=prtimes)

■株式会社ベーシックについて

ベーシックは「事業の成長を人の数で解決しない」をパーパスに掲げるAIワークフローカンパニーです。AIを活用して業務を自動化する「workrun」、業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォーム「AIBOW」が企業の生産性向上を支援いたします。他にも、BtoBマーケティング支援ツール「ferret One」、フォーム作成管理ツール「formrun」など複数のプロダクトを展開し、AIとテクノロジーを活用して課題解決を支援いたします。

・workrun：業務プロセス全体の設計・自動化を支援するワークフローツール

・ferret One：サイトを起点にマーケティング業務を統合するBtoBマーケティングツール

・formrun：フォームを起点に、問い合わせや営業対応などの業務を管理運営するフォーム作成ツール

・AIBOW：業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォームツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：ワークフロー事業・フロントオフィスDX事業

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/?organizationId=1704&utm_campaign=260527&utm_medium=else&utm_source=prtimes)