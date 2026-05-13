【島根県初出店】島村楽器「イオンモール出雲店」が2026年夏にオープン予定

島村楽器株式会社※画像はイメージです。

島村楽器株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：廣瀬 利明、以下 島村楽器）は、島根県出雲市にあるショッピングセンター「イオンモール出雲」に、島根県内初となる「島村楽器 イオンモール出雲店」を2026年夏（予定）にオープンすることをお知らせいたします。

島村楽器は1962年の創業以来、「音楽の楽しさを提供し、音楽を楽しむ人を一人でも多く創る」という経営理念のもと、全国に店舗を展開してまいりました。このたびの島根県への出店により、全国41都道府県に楽器販売店舗および音楽教室を展開する総合楽器店となります。

島村楽器 イオンモール出雲店について

「イオンモール出雲店」では、アコースティックピアノ・電子ピアノ・アコースティックギター・エレキギター・エレキベース・ウクレレ・管楽器・弦楽器・電子ドラム・各種デジタル楽器・防音室から、楽譜やアクセサリー類にいたるまで、幅広いラインアップをご用意。併せて、音楽教室やリペア受付、レンタルルームの運営など、あらゆる音楽ニーズにお応えできる多様なサービスを展開いたします。

なかでも、吹奏楽が盛んな地域特性を踏まえ、管楽器関連のアイテムを豊富に取り揃えました。 楽器本体はもちろんこと、リードやマウスピース、リガチャーといった専門的なアクセサリー類も多数ご用意いたします。部活動に励む学生の方から一般奏者の方まで、すべてのプレイヤーが日々ベストなコンディションで演奏を楽しめるようサポートしてまいります。

また、自宅での練習環境にお悩みの方に向けて、お求めやすく手軽に設置可能な「防音室」も展示。実際の性能をご体感いただくことで、音に関する不安や課題の解消を図り、楽器演奏をより快適に楽しむための環境づくりを後押しいたします。

さらに、楽器販売のみにとどまらず、演奏を楽しむ「コト体験」の提供にも注力いたします。 初心者の方には、楽器選びから上達までを支えるサークルやイベントを開催し、経験者の方には、さらなる技術向上を目的としたプロ奏者によるセミナーをご用意。より充実したミュージックライフとなるようお手伝いさせていただきます。

そして、そうした「コト体験」を担う場として、「セミナー＆多目的ルーム」を設置。本店舗の特徴のひとつでもあり、地域における新たな音楽コミュニティの拠点となることを目指したスペースです。各種イベント会場として活用するほか、皆様が気軽に集い、音楽を通じて交流を深められる場としてもご利用いただけます。

専門知識と情熱を持ったスタッフが、お客様一人ひとりのご要望に寄り添い、出雲の街に新たな音楽の輪を広げてまいります。オープンを記念した特別な企画も多数予定しておりますので、詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。

皆様の音楽生活がより豊かになるような場所を目指し、スタッフ一同取り組んでまいりますので、ぜひご来店ください。

住所：〒693-0004 島根県出雲市渡橋町1066 イオンモール出雲1F

オープン日：2026年夏（予定）

アクセス：JR「出雲市」駅からバス約7分

採用情報

オープンに伴い、新店舗のスタートを一緒に盛り上げてくれるスタッフを募集しております。詳細は以下からご確認ください。

・契約社員

https://shimamura.saiyo-job.jp/csaiyo/d8ib/pc_job/show/280/991

・アルバイト/パート（フルタイム勤務）

https://shimamura.saiyo-job.jp/csaiyo/d8ib/pc_job/show/280/990

・アルバイト/パート（短時間勤務）

https://shimamura.saiyo-job.jp/csaiyo/d8ib/pc_job/show/280/989

※採用予定人数に達し次第、募集は終了とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

島村楽器株式会社について

島村楽器は「音楽の楽しさを提供し、音楽を楽しむ人を一人でも多く創る」という経営理念のもと、全国40都道府県に181の店舗（楽器販売店舗・音楽教室、ならびに補聴器販売店舗1店舗を含む）を展開する、国内最大の総合楽器店(※)です。※引用元：The Music Trades誌「Top Global Dealers Report」

事業領域として「楽器プレイヤーのトータルサポート」を掲げ、楽器販売と音楽教室の2事業を主軸としながら、長く演奏していると必要になる楽器修理、体験や演奏発表の場としてのイベント・コンサートの企画・実施、気兼ねなく練習できるスタジオ運営も行っています。

会社概要

社名 ： 島村楽器株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 廣瀬 利明

設立 ： 昭和44年3月（創業：昭和37年1月）

売上高 ： 503億円（2026年2月）

従業員数： 2,427名（2026年2月）

URL ： https://www.shimamura.co.jp