こだわり抜いた「担担麺」が満を持して新登場！

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イオングループのオリジン東秀株式会社（本社：東京都調布市/代表：後藤雅之）は、中華料理店「れんげ食堂Toshu」にて、2026年5月13日（水）より、「担担麺」「汁なし担担麺」を販売いたします。

２種類のこだわった担担麺が夏限定で登場！

風味豊かな胡麻タレに搾菜を加えた濃厚スープが特徴の「担担麺」は中太麺を使用しており、

味付けミンチをスープに沈めることで食べ進めるごとに味わいの変化をお楽しみいただけます。

「汁なし担担麺」は、タレと具材がしっかりと絡み合う太麺を使用し、食べ応えのある一品に仕上げました。

どちらの商品にも、自家製辣油とクラッシュピーナッツをトッピング。香ばしさと辛味が、担担麺の旨味をより一層引き立てます。

ぜひこの機会に、こだわりの担担麺をお楽しみください。

※中太麺・太麺ともに国産小麦を100％使用しています

※テイクアウトもご利用いただけます。

商品概要

■担担麺

本体価格790円（税込価格869円）持ち帰り本体価格810円（税込価格874.80円）

■汁なし担担麺

本体価格760円（税込価格836円）持ち帰り本体価格770円（税込価格831.60円）

販売概要

販売店舗：れんげ食堂Toshu全店

販売開始：2026年5月13日（水）より

販売時間：各店舗の営業時間

店舗情報：https://shop.toshu.co.jp/toshu/

※在庫が無くなり次第終了とさせていただきます

中華レストラン「れんげ食堂Toshu」について

"れんげから広がる、ちょうどいい しあわせ"

「れんげ食堂Toshu」の名前には、「れんげ」から広がる美味しい食事で日常を幸せにしたいというおもいが込められています。和食に対する「箸」のように、中華料理には「れんげ」が欠かせません。植物の「れんげ」の花言葉は「幸せ」。

「れんげ食堂Toshu」では、人気の定番料理メニューに加え、れんげ食堂ならではのセットメニューやお酒、また、テイクアウトメニューもご用意しています。

自宅や職場とは違った心地の良い場所として、おひとりで、グループやご家族でも、気軽に楽しんでいただける中華食堂です。

X：https://x.com/renge_PR

LINE：https://lin.ee/unvjkip/

オリジン東秀株式会社について

代表者：代表取締役社長 後藤 雅之

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル5F

設立：1966年（昭和41年）9月

事業内容：イオングループのオリジン東秀は、弁当・惣菜販売のオリジン事業や外食事業の運営、イオングループデリカ部門にオリジン商品を融合させるデリカ融合事業の展開を行なっております。

ブランド：キッチンオリジン/オリジン弁当/オリジンデリカ/武蔵野うどん小麦晴れ/鉄鍋焼きスパ ゲッティ

公式サイト：https://www.toshu.co.jp/