亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：髙木 政紀）の代表商品『ハッピーターン』は2026年に発売50周年を迎えます。この節目の年を記念し、ブランドの記念日である5月29日『ハッピーターンズデー』に合わせて、より多くのお客様に“ハッピー”が“ターン”する体験をお届けしたいという想いから、5月27日（水）から6月2日（火）までの7日間、阪急うめだ本店地下1階「ツリーテラス・ツリーテラス２」にて期間限定のハッピーターン50周年記念イベント『ハッピーターン’s WEEK』を開催します。 関西のお客様へ日頃のご愛顧への感謝と“いつもよりたくさんのハッピー”をお届けすべく、通常は東京や新潟など限られた店舗でしか手に入らない限定商品や出来立てを楽しめるイートイン商品など、特別なハッピーが大阪に大集結します。

■全国のレアな「ハッピーターン」が大集結！

亀田製菓を代表するロングセラーブランド『ハッピーターン』は、今年発売50周年という節目の年を迎えます。これまで支えてくださったお客様への感謝の気持ちとともに、「いつもよりもっとたくさんのハッピーをお届けしたい」「おやつの時間だけでなく、日常の様々なシーンにハッピーを広げたい」という想いから、全国のレアなハッピーターンが大集結する、ハッピーあふれる期間限定イベント『ハッピーターン’s WEEK』を阪急うめだ本店地下1階「ツリーテラス・ツリーテラス２」にて開催します。 本イベントでは、通常は限られたショップでしか購入できない人気の限定商品をはじめ、関西初登場の出来立てイートイン商品も販売します。さらに、特大サイズのハッピーターンと一緒に写真が撮れるフォトスポットなど体験型のコーナーもご用意しています。特別なハッピーが集まる7日間を、ぜひお楽しみください。

■イベント内容のご紹介

①ハッピーパウダーが存分に楽しめる、出来立てイートイン商品の販売

東京駅一番街「東京おかしランド」にオープン予定の「超ハッピーターン」専用商品が、本イベント限定で大阪に登場します。ハッピーパウダーの魅力を最大限に引き出した出来立て商品ならではのおいしさを、ぜひ会場でご堪能ください。

②新潟限定商品が関西初登場！

2024年3月にCoCoLo新潟にオープンしたファクトリーショップ「HAPPY SHOP」の店舗限定商品が関西に初登場します。佐渡バター風味やくろさき茶豆味といった新潟ならではのあまじょっぱい味わいをお楽しみいただけます。さらに、東京おかしランドにオープン予定の「超ハッピーターン」の限定商品も数量限定で販売予定です。

③ハッピーをシェアしよう！ハッピーになれる体験スポット設置

会場には、特大サイズのハッピーターンと一緒に写真撮影ができるフォトスポットをご用意しています。ご家族やご友人と一緒に、思わず笑顔になる“ハッピーなひととき”をお楽しみください。

■出来立てイートイン商品のご紹介

本イベントでは、ハッピーターンのおいしさの秘訣であるハッピーパウダーの魅力を存分に味わえる2種のイートイン商品を販売します。いずれも、東京駅一番街「東京おかしランド」にオープン予定の「超ハッピーターン」でしか味わえない特別な商品です。

『超ハッピーターン パウダーマニア 300％仕立て』 あまじょっぱいハッピーパウダーをいつもの200％付けて、さらにトッピングで300％仕立てに仕上げたハッピーターンです。ひと口食べるごとに広がる濃厚なあまじょっぱい味わいは、ハッピーターン好きにはたまらない一品です。イートインならではの出来立てのおいしさをお楽しみいただけます。 『超ハッピーターン 飲むハッピーターンシェイク』 暑くなる季節にぴったりの、新感覚スイーツドリンクも登場！米麹ミルクとハッピーパウダー入りのまろやかなシェイクに、さらに仕上げにハッピーパウダーをトッピング！あまじょっぱいハッピーパウダーとミルクのまろやかさがクセになる味わいです。まぜるほどにハッピーターン感がUPし、おいしさが広がります。 両商品ともに、大阪で味わえるのは本イベント期間だけ。ぜひ、この機会に、“ここでしか味わえないハッピー”をご堪能ください。

【商品概要】 ・商品名：超ハッピーターン パウダーマニア 300%仕立て、価格：381円（税込） ・商品名：超ハッピーターン 飲むハッピーターンシェイク、価格：612円（税込）

■贈り物にもおすすめ！特別なハッピー体験を贈ろう！

物販では、東京おかしランドにオープン予定の「超ハッピーターン」限定商品である『127g 超ハッピーターン パウダーリッチ』を販売します。ハッピーターン史上最高量※のオリジナルパウダーを使用した、特別感のあるリッチなハッピーターンです。袋を開けるとたっぷりのパウダーが現れます。宝探しのように、ハッピーパウダーに埋もれたハッピーターンを発掘する体験とやさしい口当たりのオリジナルパウダー、さくさく軽い食感の国産米100％のハッピーターンをお楽しみいただけます。食べ終わった後のパウダーは、おかしやデザート、ドリンクなどにアレンジして楽しめます。 また、『127ｇ 超ハッピーターン パウダーリッチ』をより一層お楽しみいただけるよう、専用の特製トングをご用意しています。パウダーリッチをお楽しみいただいた後も、トングを手にするたびに、“ちょっとハッピーな気持ち”を思い出していただける贈り物にもピッタリのアイテムです。 ※当社調べ

【商品概要】 ・商品名：127g 超ハッピーターン パウダーリッチ、内容量：127g（製品10個目安）、価格：1,620円（税込） ・商品名：ハッピーターンケース入りトング、内容量：1個、価格：1,320円（税込）

■限定商品のご紹介（一部）

本イベントでは、いつもは限られた場所でしか出会えないハッピーターンが大集結します。東京おかしランドにオープン予定の「超ハッピーターン」からは『75g 亀田の柿の種 ハッピーターン味』や『65g 超ハッピーターン 夢のバターキャラメル味』をはじめとする合計10品が登場。CoCoLo新潟にある「HAPPY SHOP」からは、佐渡バターを使用したコク深い味わいの『ハッピーターン 佐渡バター風味』や新潟ならではの素材を生かした『ハッピーターン くろさき茶豆味』など全3品をご用意しています。このほかにも、普段はなかなか手に入らない特別なハッピーが数多く集結します。ご自身で楽しんでいただくのはもちろん、大切な方へのハッピーのおすそ分けやお手土産にもおすすめです。この機会にぜひ、特別なハッピーターンをお楽しみください。

《販売商品》 ① 東京おかしランド「超ハッピーターン（5月22日オープン予定）」限定商品 10品（うち、イートイン2品） ② CoCoLo新潟「HAPPY SHOP」限定商品 ３品 ③ ハッピーターンのコンセプトショップ「HAPPY Turn’s」店舗限定商品 ２品

【イベント概要】

1. イベント名称：ハッピーターン50周年記念『ハッピーターン’s WEEK』 2. 開催期間：2026年5月27日(水)～6月2日（火） 3. 営業時間：全館 午前10時～午後8時 ※12階・13階 レストランは午前11時～午後10時 4. 場所：阪急うめだ本店地下1階 ツリーテラス（物販）・ツリーテラス２（イートイン） 5. ハッピーターン50周年特設サイト：https://www.happyturn.com/50th/ 6. 阪急うめだ本店ホームページ： https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html

■5月29日は『ハッピーターンズデー』

5月29日は、こう（5）ふく（29）の語呂合わせで“幸福の日”として、一般社団法人 日本記念日協会に登録されています。亀田製菓株式会社では、一人でも多くの方にハッピーをお届けしたいという気持ちから、5月29日を『ハッピーターンズデー』と制定しています。自分が食べてハッピーになるもよし、誰かにおすそ分けしてハッピーをお返しするもよし、ハッピーターンを通してみんなにハッピーがターンする日として、全国各地でハッピーな企画をお届けします。

《梅田の待ち合わせ場所にハッピーがやって来る！》

5月29日の『ハッピーターンズデー』をさらに盛り上げるべく、大阪・梅田の待ち合わせスポットとして親しまれている『BIGMAN(ビッグマン)』前の広場にて、5月29日（金）～5月31日（日）までの間、ハッピーターンのサンプリングイベントを実施予定。多くの人が行き交う梅田の中心地からも”ハッピー“をお届けします。