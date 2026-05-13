復興水産加工業販路回復促進センター主催 9月15日・16日 仙台国際センター展示棟「東北復興水産加工品展示商談会2026」個別商談バイヤー募集開始！（参加費無料）
全国水産加工業協同組合連合会より、9月15日・16日 仙台国際センター展示棟にて開催される
「東北復興水産加工品展示商談会2026」の個別商談バイヤー募集開始のお知らせがありましたのでご案内いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349132/images/bodyimage1】
東日本大震災被災地域の早期復旧・復興を目的に、2015年より開催されている商談会であり、東日本大震災被災地域における水産業界の販路開拓および情報発信の拡大を図るべく、「繋がる・繋げる展示商談会」をテーマに掲げ、多くの商談機会を創出するための商談会となっております。
本展示商談会の一環として実施する「出展者との個別商談会」へ、是非ご参加ください。
尚、申し込みにあたり以下3点ございます。
(1)申込期限：６月12日（金）を過ぎての申し込みは受付できません。
(2)募集枠に達し次第、募集が締め切られる予定です。早目の対応をお願いいたします。
(3)不明点ございましたら弊会、篠原までお問い合わせください。
（日本水産資源保護協会 TEL 03-6280-5033）
個別商談会へご参加頂ける場合は、本商談に係る旅費交通費（宿泊費含む）の一部を当センターで負担させていただく予定です。
新たな商材発掘に繋がる機会となりますので、ご参加をお待ちしております。
日時
個別商談会: 9 月15日(火) 16時30分~18時40分、 9 月16日(水) 14時30分~16時40分
展示商談会: 9 月15日(火) 10時00分~16時00分、 9 月16日(水) 09時00分~14時00分
場所：仙台国際センター 展示棟( 宮城県仙台市青葉区青葉山無番地)
主催：復興水産加工業販路回復促進センター
参加費：無料！
詳しくは資料をご参照ください
チラシ→https://jhba.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/3578ee494782ae641734a11c05304ba6.pdf
募集概要→https://jhba.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/9e98c3f5015d606e63c8c341b4cdb614.pdf
１、参照資料
「東北復興水産加工品展示商談会2026」参加募集要項
２、商談対象者
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、及び千葉県の水産加工事業者等約130社
３、申込方法・締切
別紙「募集要項」をご参照のうえ、令和８年６月12日（金）までに、以下「参加申込フォーム」に
必要事項をご登録いただき、お申込みをお願いします。
参加申込フォーム：https://www.tohokusuisan.jp/2026_jizen/form/buyer/
４、提出先
「東北復興水産加工品展示商談会2026」運営事務局（株式会社イノベント内）
担当：西村、河野、宮木、田屋
住所：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31KD南青山ビル
電話：03-6812-9424 メール：tohokusuisan@innovent.jp
◆主催者事務局
復興水産加工業販路回復促進センター 代表機関 全国水産加工業協同組合連合会
担当：菊地真巨、松井綾佳、大藤邦彦
電話：03-3662-2040 メール：ebm-info@zensui.jp
申込期限: 2026 年 6 月 12 日 （金）必着！
配信元企業：一般社団法人ハラル・ジャパン協会
「東北復興水産加工品展示商談会2026」の個別商談バイヤー募集開始のお知らせがありましたのでご案内いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349132/images/bodyimage1】
東日本大震災被災地域の早期復旧・復興を目的に、2015年より開催されている商談会であり、東日本大震災被災地域における水産業界の販路開拓および情報発信の拡大を図るべく、「繋がる・繋げる展示商談会」をテーマに掲げ、多くの商談機会を創出するための商談会となっております。
本展示商談会の一環として実施する「出展者との個別商談会」へ、是非ご参加ください。
(1)申込期限：６月12日（金）を過ぎての申し込みは受付できません。
(2)募集枠に達し次第、募集が締め切られる予定です。早目の対応をお願いいたします。
(3)不明点ございましたら弊会、篠原までお問い合わせください。
（日本水産資源保護協会 TEL 03-6280-5033）
個別商談会へご参加頂ける場合は、本商談に係る旅費交通費（宿泊費含む）の一部を当センターで負担させていただく予定です。
新たな商材発掘に繋がる機会となりますので、ご参加をお待ちしております。
日時
個別商談会: 9 月15日(火) 16時30分~18時40分、 9 月16日(水) 14時30分~16時40分
展示商談会: 9 月15日(火) 10時00分~16時00分、 9 月16日(水) 09時00分~14時00分
場所：仙台国際センター 展示棟( 宮城県仙台市青葉区青葉山無番地)
主催：復興水産加工業販路回復促進センター
参加費：無料！
詳しくは資料をご参照ください
チラシ→https://jhba.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/3578ee494782ae641734a11c05304ba6.pdf
募集概要→https://jhba.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/9e98c3f5015d606e63c8c341b4cdb614.pdf
１、参照資料
「東北復興水産加工品展示商談会2026」参加募集要項
２、商談対象者
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、及び千葉県の水産加工事業者等約130社
３、申込方法・締切
別紙「募集要項」をご参照のうえ、令和８年６月12日（金）までに、以下「参加申込フォーム」に
必要事項をご登録いただき、お申込みをお願いします。
参加申込フォーム：https://www.tohokusuisan.jp/2026_jizen/form/buyer/
４、提出先
「東北復興水産加工品展示商談会2026」運営事務局（株式会社イノベント内）
担当：西村、河野、宮木、田屋
住所：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31KD南青山ビル
電話：03-6812-9424 メール：tohokusuisan@innovent.jp
◆主催者事務局
復興水産加工業販路回復促進センター 代表機関 全国水産加工業協同組合連合会
担当：菊地真巨、松井綾佳、大藤邦彦
電話：03-3662-2040 メール：ebm-info@zensui.jp
申込期限: 2026 年 6 月 12 日 （金）必着！
配信元企業：一般社団法人ハラル・ジャパン協会
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