株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表：高山 英之）が展開する北海道発のベーカリーチェーン「ペンギンベーカリー」は、創業10周年を記念したキャンペーンの第二弾として、「ぷくぷくパンシールプレゼントキャンペーン」を2026年5月20日（水）より実施いたします。 第一弾に続く本企画では、日頃のご愛顧への感謝を込め、税込1,000円以上のお買い上げごとにご参加いただけるプレゼントキャンペーンをご用意しました。 賞品の「ぷくぷくパンシール」は、10周年を記念したオリジナルデザイン。数量限定の特別なノベルティを抽選で各店100名様にプレゼントいたします。

■開催店舗 全国のペンギンベーカリー ※横浜元町店、青森三沢店、5月20日（水）以降のオープン店舗では実施いたしません。 ■応募期間 2026年5月20日（水）～31日（日）

キャンペーンの概要はこちら！

10周年限定シールを手に入れよう！『ぷくぷくパンシールプレゼントキャンペーン』

応募期間：2026年5月20日（水）～31日（日）

期間中、税込1,000円以上お買い上げごとにご応募いただけるプレゼントキャンペーンを実施します。応募フォームからご応募いただいた方の中から抽選で、創業10周年限定デザインの「ぷくぷくパンシール」を各店100名様にプレゼントいたします。 ※税込1,000円以上のお買い上げ毎に、何度もご応募いただけます。

■応募方法 応募はカンタン４STEP！

■当選のご連絡 6月5日(金)頃を予定 ご当選された方にのみ、応募フォームに入力いただいた【メールアドレス】に当選番号をお送り致します。 ※メールアドレスが未入力、誤りがあった場合は無効となります。気をつけてご入力ください。 ■プレゼント引き換え期間 6月15日(月)～7月15日（水） ※応募フォームでご指定頂いた店舗でのお渡しとなります。 ※当選後の引換店舗の変更はできません。あらかじめご了承ください。 ※注意事項 ⚠️ 次の場合には応募は無効となります ⚠️ １）応募フォームの入力内容に不備がある場合 ２）賞品引換店舗にご来店いただけない場合 ３）当選メールが送信できなかった場合 ※当選した賞品の引き換えは、応募フォームでご指定頂いた店舗でのお渡しとなります。 商品のお届け・発送は受け付けておりません。 ※プレゼント当選の権利・賞品の引き換えは、当選者様本人に限ります。 ※通信状況により、メールの受信が遅延する場合があります。 ※当選が無効となった場合、その後、賞品の引換・送付依頼をいただいたとしても 一切お受け致しかねますのでご注意ください。 ※当選に関するお問い合わせにはお答えできません。 ⚠️キャンペーン期間終了前に、ペンギンベーカリーよりメール・DMをお送りすることはございません。本キャンペーンを偽ったアドレス、アカウントからのメールやDMにご注意ください。

ペンギンベーカリーとは

ペンギンベーカリーは、「北海道の大地で育った小麦をつかい、子どもからお年寄りまで毎日食べていただけるパン」をコンセプトに、北海道産小麦の焼き立てパンを提供する北海道のパン屋さんです。店名はもちろん動物の「ペンギン」から。ペンギンの決して後ろに進まない、ヨチヨチでも前に向かって歩く姿から「常に前に進もう」という想いで名付けられました。 ◎ペンギンベーカリー店舗 【北海道エリア】恵庭店、円山裏参道店、山鼻店、美園店、北野店、新川店、手稲前田店、Cocoポールタウン店、江別野幌店、苫小牧沼ノ端店、北見店 【東北エリア】弘前城東店、青森三沢店、秋田東通店、Coco秋田八橋店、仙台長町店、大河原店 【甲信越エリア】金沢もりの里店、アクロスプラザ長岡店、新潟三条店、長野エムウェーブ前店、甲府昭和店 【関東エリア】柏の葉キャンパス店、秦野店、平塚四之宮店、横浜元町店、前橋吉岡店、茂原店、坂戸店、上尾店、結城富士見店、国分寺府中街道店、ペンギンPal目白店、八王子みなみ野店、麻布十番店、吉祥寺店 【東海エリア】豊田浄水店、小牧口店、岡崎店、瀬戸苗場店、岐阜岐南店、可児広見店、沼津店、Coco名駅サンロード店、名張桔梗が丘店 【関西エリア】泉佐野店、吹田店、堺泉北店、京都西京極店、木津川城山台店、川西店、Coco阪急川西能勢口駅東口店、姫路野里店、神戸垂水店、三木店、岩出店 【中国エリア】岡山インター店、福山木之庄店 【九州エリア】戸畑店、八幡平野店、橋本駅前店、福岡東原田店、別府やまなみ店、大分高城店、延岡多々良店

会社概要

[代 表] 高山 英之 [本 社] 〒004-0866 北海道札幌市清田区北野６条５丁目6-30 ペンギンビル２F [東京支社] 〒170-6010 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 10F [電話番号] 本社：011-375-7774 東京支社：03-5928-5035 [お問い合わせ先] info@penguinbakery.com WEB https://www.penguinbakery.com/ Facebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.oﬃcial/ Instagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.oﬃcial/ X https://x.com/penguinhokkaido