障害者雇用で収益化を実現する「atGPアスタネモデル」がHR EXPOに出展。多様な人材が持続可能に活躍する雇用モデルを紹介。
障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、2026年6月17日(水)～6月19日(金) にHR EXPO（人事労務・教育・採用）に出展します。
（ブースイメージ）
■開催詳細
2026年6月17日(水)～6月19日(金) 10:00 - 18:00（最終日17:00まで）
会場：東京ビッグサイト
展示会 ：HR EXPO(人事労務・教育・採用) 2026(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html)
小間番号：E1-38
主催：主催：RX Japan(同)
参加費：無料（要事前登録）
■申込方法
ご参加には事前の来場者登録（無料）が必要となっております。
下記リンクよりご登録の上、ご来場ください。
→ 入場用バッジ登録フォーム｜【東京】総務・人事・経理 Week・HR EXPO(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1642628833703247-RKB)
■背景・社会課題
2026年度に法定雇用率が2.7%へ引き上げられる中、障害者雇用を「義務」や「コスト」と捉えるのではなく、多様な人材が活躍する環境づくりが企業に求められています。
一方で、活躍の場の創出に悩んでいる企業も多い状況です。その課題の本質は、社員本人ではなく、組織の画一的な業務設計にあるのかもしれません。
特例子会社の多くが赤字と言われる中、ゼネラルパートナーズが運営する「アスタネ(https://www.asutane.jp/)」では精神障害のある社員が主体となる事業で年間1.3億円の売上（収益化）を達成しています。
【障害者雇用をコストから利益へ】
障害者社員30名が主体となり年商1.3億円、3年定着率85.7%の実績を持つ弊社事業のノウハウを企業内に導入する新サービス「atGPアスタネモデル」をリリース。障害者が事業を支えるパートナーとして収益化を目指せる持続可能な仕組みとは何か。経営貢献とDE&Iを両立する具体策をご提案します。
・出展サービス詳細：atGPアスタネモデル(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/search/2026-a9fKd/product/product-details.exh-3ed32434-0ec7-480a-81ab-4e6f5893c41c.%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E9%9B%87%E7%94%A8%E3%81%AE%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9atgp%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%8D%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB.pro-0f92046f-b4aa-4409-86e2-8ba647456d8e.html#/)
「atGPアスタネモデル」は、弊社直営の菌床しいたけ栽培事業「アスタネ」の運営ノウハウを企業内に構築し、収益化を目指せる仕組みを提供するサービスです。
・出展社詳細：株式会社ゼネラルパートナーズ(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/search/2026-a9fKd/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BC%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BA.org-bc1570ce-9b68-4d14-bec8-55584c7867ad.html#/)
■こんな人におすすめ- 採用した障害者社員の定着率に、本質的な打ち手を探しているご担当者様
- 障害者社員のエンゲージメントやモチベーションを、仕組みで高めたい方
- 障害者雇用の取り組みを、経営層や社内外に自信を持って語れる活動にしたい方
- 社内での業務切り出しに行き詰まりを感じている方
当日は、「アスタネ」で取り扱っている菌床しいたけや商品をご覧いただけるほか、
数量限定で干ししいたけのプレゼントもご用意しております。
皆様のご来場を心よりお待ちしております！
干ししいたけ
肉厚な菌床しいたけ
■本出展に関するお問合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：atGPアスタネモデル事務局
〒338-0832 さいたま市桜区西堀8丁目3-15-1
【Mail】info-asutanemodel@generalpartners.co.jp
【TEL】050-3645-0686
【Web】https://www.generalpartners.co.jp/
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 井上
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】050-3645-6565
＜株式会社ゼネラルパートナーズ＞
障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。
会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ
本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均
設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/
業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories