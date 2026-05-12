「WNBA on Prime」配信スケジュールを発表 「WNBA on Prime」における初回の配信は、ミネソタ・リンクス対ダラス・ウィングスと、ニューヨーク・リバティ対ポートランド・ファイア

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Prime Videoは、「WNBA on Prime」の2026年シーズンの配信スケジュールを発表しました。レギュラーシーズンの厳選した30試合、コミッショナーズ・カップ決勝、ポストシーズンの試合など、注目の試合のライブ配信が盛りだくさんです。「WNBA on Prime」の今シーズンの配信は、5月15日（金）午前9時から行われるミネソタ・リンクスと、2025年WNBA最優秀新人賞のペイジ・ベッカーズ氏や、ドラフト1位指名のアジ・ファッド氏を擁するダラス・ウィングスとの試合で幕を開け、午前11時から行われるニューヨーク・リバティ対新チームであるポートランド・ファイアの試合も配信します。

「WNBA on Prime」では、各試合の配信の前に30分番組『WNBA on Prime Pregame』を実施。アメリカ・カリフォルニア州に昨年開設されたAmazonのスタジオからライブ配信されます。各試合後には、選手のインタビューや試合の深い分析をお届けするポストゲーム番組『WNBA Nightcap』も配信されます。

『WNBA on Prime Pregame』『WNBA Nightcap』などのスタジオからライブ配信される番組は、ワールドクラスのアナリストとキャスターのチームが進行します。殿堂入りのスウィン・キャッシュ氏、キャンデース・パーカー氏、シンシア・クーパー氏、テレサ・ウェザースプーン氏、元WNBA選手で現在はNBAアシスタントコーチのリンゼイ・ハーディング氏、オリンピック2大会金メダリストでデューク大学女子バスケットボール部ヘッドコーチを務めるカラ・ローソン氏、ベテランキャスターのラチャイナ・ロビンソン氏、そして元WNBA選手・コーチのタイ・ヤング氏が出演します。実況はマイケル・グレイディ氏、リサ・バイントン氏、マイク・ワッツ氏が担当し、さらに著名なスポーツキャスターのジェイディー・ダイアー氏、ケイラ・グレイ氏、モーガン・レーガン氏がサイドラインレポーターを務めます。NBA on Primeのサイドラインレポーターであるアリー・クリフトン氏が、WNBA on Primeのプレゲーム、ハーフタイム、およびポストゲーム配信のスタジオホストを務めます。

Prime Video グローバルライブスポーツプロダクション担当VPであるジャレッド・ステイシーは次のように述べています。

「WNBAとのパートナーシップをさらに広げられることを大変うれしく思います。試合の熱気をお伝えするだけでなく、すばらしい選手たちのドラマをお届けする充実した中継ができることを、私たちも非常にワクワクしています。WNBAが第30シーズンを迎えるにあたり、リーグが築いてきた歴史を大切にしながら、今の試合の面白さやスター選手たちの魅力を、鋭い分析とともにお伝えしていくことを楽しみにしています」

2026年シーズンのハイライト

「WNBA on Prime」で配信するレギュラーシーズンスケジュールの目玉は、女子バスケットボール界を代表するビッグネームたちです。WNBAオールスターに2度選出されたケイトリン・クラーク選手所属のインディアナ・フィーバー（8試合）、WNBAチャンピオンに3度、MVPに2度輝いたブレアナ・スチュワート選手所属のニューヨーク・リバティ（7試合）、ペイジ・ベッカーズ選手所属のダラス・ウィングス（6試合）、WNBAオールスターに2度選出されたエンジェル・リース選手所属のアトランタ・ドリーム（5試合）、そしてWNBAで4度のMVPに輝いたエイジャ・ウィルソン選手率いる前回WNBA王者のラスベガス・エーシズ（4試合）の試合が配信されます。

「WNBA on Prime」では、7月1日（水）に行われるリーグ注目のインシーズン・トーナメントである「WNBAコミッショナーズ・カップ チャンピオンシップ」を配信。また、Prime VideoによるWNBAのグローバル配信では、11年間の契約期間の中で、プレイオフファーストラウンド、7つのセミファイナル、3つのWNBAファイナルなどをお届けします。

さらに、Prime Videoは、米国および海外において、ライブおよびオンデマンドで試合をストリーミング配信するWNBAのサブスクリプションサービスである「WNBA League Pass」の外部のデジタル配信パートナーを務めます。 Prime Videoのサブスクリプションでは「WNBA League Pass」をご登録いただけます。7日間の無料体験終了後、月額2,200円／年額6,000円）で全試合をライブまたはオンデマンドで視聴可能です。

なお、「WNBA on Prime」に、テクノロジーを活用した以下のような視聴体験を提供しています。

●あらゆるデバイスで『WNBA on Prime』と『WNBAリーグパス』の試合を同時視聴できる、カスタマイズ可能なマルチビュー機能

●試合中リアルタイムで更新される、AWSが提供するボックススコアやスタッツ機能

●1080pのHDR映像、5.1サラウンド音声、超低遅延による配信

『WNBA on Prime』2026年配信予定

5月15日(金) 9:00 ミネソタ・リンクス vs ダラス・ウィングス

5月15日(金) 11:00 ニューヨーク・リバティ vs ポートランド・ファイア

5月22日(金) 9:00 ゴールデンステート・バルキリーズ vs ニューヨーク・リバティ

5月22日(金) 11:00 ロサンゼルス・スパークス vs フェニックス・マーキュリー

5月29日(金) 9:00 ラスベガス・エーシズ vs ダラス・ウィングス

5月29日(金) 11:00 インディアナ・フィーバー vs ゴールデンステート・バルキリーズ

6月5日(金) 8:00 アトランタ・ドリーム vs インディアナ・フィーバー

6月5日(金) 10:00 ゴールデンステート・バルキリーズ vs ミネソタ・リンクス

6月12日(金) 8:00 シカゴ・スカイ vs インディアナ・フィーバー

6月12日(金) 10:00 フェニックス・マーキュリー vs ダラス・ウィングス

6月19日(金) 8:30 アトランタ・ドリーム vs インディアナ・フィーバー

6月26日(金) 8:00 ロサンゼルス・スパークス vs トロント・テンポ

7月1日(水) WNBA コミッショナーズ・カップ 決勝 ※時間未定

7月3日(金) 9:00 ダラス・ウィングス vs コネチカット・サン

7月10日(金) 9:00 シアトル・ストーム vs アトランタ・ドリーム

7月10日(金) 11:00 インディアナ・フィーバー vs フェニックス・マーキュリー

7月17日(金) 10:00 ニューヨーク・リバティ vs ダラス・ウィングス

7月31日(金) 9:00 コネチカット・サン vs シカゴ・スカイ

7月31日(金) 11:00 ニューヨーク・リバティ vs ラスベガス・エーシズ

8月7日(金) 8:00 ラスベガス・エーシズ vs インディアナ・フィーバー

8月7日(金) 10:00 ロサンゼルス・スパークス vs ミネソタ・リンクス

8月14日(金) 9:00 ロサンゼルス・スパークス vs ニューヨーク・リバティ

8月14日(金) 11:00 ワシントン・ミスティックス vs ラスベガス・エーシズ

8月21日(金) 9:00 インディアナ・フィーバー vs ダラス・ウィングス

8月21日(金) 11:00 アトランタ・ドリーム vs ロサンゼルス・スパークス

8月23日(日) 8:00 インディアナ・フィーバー vs ニューヨーク・リバティ

8月23日(日) 10:00 コネチカット・サン vs ロサンゼルス・スパークス

8月28日(金) 9:00 ゴールデンステート・バルキリーズ vs ニューヨーク・リバティ

8月28日(金) 11:00 ワシントン・ミスティックス vs フェニックス・マーキュリー

9月20日(日) 8:00 シカゴ・スカイ vs アトランタ・ドリーム

9月20日(日) 10:00 シアトル・ストーム vs ゴールデンステート・バルキリーズ

※時間はすべて日本時間

「WNBA on Prime」の全試合は、世界220以上の国と地域において、Prime会員なら追加料金なしでPrime Videoにて配信されます。お客様は、接続されたテレビ、モバイル端末、タブレット、ゲーム機、ストリーミング端末のPrime Videoアプリから視聴できます。

Prime Videoのスポーツライブ配信について

Prime Videoは、世界中でスポーツのライブ配信のラインナップを拡大させています。例えば、グローバルでライブ配信する『NBA』や、アメリカでの『Thursday Night Football』、『NASCAR』、『ニューヨーク・ヤンキース』、『シアトル・クラーケン』、『Overtime Elite』、アメリカ、イギリス、カナダでの『Premier Boxing Champions』、アメリカ、カナダでの『NWSL』、『WNBA』、『ONE Championship』、カナダでの『NHL Prime Monday Night Hockey』と『PWHL』、ドイツ、イタリア、イギリス、アイルランドでの『UEFAチャンピオンズリーグ』、フランスでの『ローランギャロス（全仏オープン）』、ドイツとオーストリアでの『ウィンブルドン選手権』、スウェーデンとデンマークでの『プレミアリーグ』、インドでの『ニュージーランド・クリケット』、オーストラリアでの『ICCクリケット』、ブラジルでの『コパ・ド・ブラジル』、『セリエA』、日本での『Prime Video Boxing』と『2023 World Baseball Classic』、メキシコでの『Chivas』などです。また、J SPORTSやDAZN、MLB.TV、NBA League Pass、WNBA League PassなどのPrime Videoのサブスクリプションを通じて好きなスポーツを視聴することができます。さらに、『コーチ・プライム ～勝利の方程式～』、『アレン・アイバーソン：背番号３の素顔』 といったオリジナルのドキュメンタリーや、『オール・オア・ナッシング』シリーズもご覧いただけます。