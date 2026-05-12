北海道産の牡蠣×日本酒のペアリング！店主厳選の組み合わせを体験できるのは今だけ！｜牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪市淀川区／代表取締役：河村則夫）が運営する「牡蠣と海鮮 にほんいち」では、2026年5月12日(火)より、北海道‧知内町産の牡蠣と日本酒を組み合わせたペアリングセット(税込1,500円)の提供を開始いたします。

ペアリングセットの牡蠣は、北海道最南端・知内町産の真牡蠣。津軽海峡の豊かなプランクトンと冷たい海水の中で育つため、身に厚みがあり、濃厚でクリーミーな旨みが特徴です。一口頬張ると、牡蠣らしいコクのあとから追ってくる程よい塩味と⽢み。後味はすっと抜けて、重たさは残りません。

そんな牡蠣に合わせるのは、同じ北海道に蔵を構える上川大雪酒造の日本酒。生牡蠣・焼き牡蠣など、どんな牡蠣にも合わせやすいよう、軽やかな飲み口のものや旨味の強いものなど各種ご用意いたしました。ペアリングによって変わる味の変化をお楽しみください。

北海道の「海」と「大地」が織りなす贅沢な味わいを、ぜひご体感ください。

ペアリング概要

提供開始日:2026年5月12日(火)より開始

提供内容:知内産牡蠣 1ピース＋上川大雪酒造の日本酒半合

価格:1セット 1,500円(税込)

店舗情報

牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店

所在地：大阪府大阪市中央区南本町2-1-3セントピア堺筋本町ビルB1F

アクセス：堺筋本町駅 徒歩1分

営業時間：17:00～25:00（L.O.24:30）

定休日：不定休

席数：112席

ホットペッパー：https://www.hotpepper.jp/strJ004537064/

公式HP：https://shop.ni-290.co.jp/stores/15

当店は、堺筋本町駅から徒歩すぐの立地にあり、仕事帰りの一杯からゆっくりとした会食まで、幅広いシーンでご利用いただけます。

看板メニューである牡蠣は、その時期に合わせて厳選したものを仕入れ、鮮度を大切に提供しています。さらに、新鮮な海鮮を豪快に盛り付けた刺身料理など、素材の魅力をそのまま楽しめる一皿をご用意しています。

店内は、気軽に立ち寄れる雰囲気でありながら、落ち着いて食事を楽しめる空間に。テーブル席を中心に、用途に合わせてご利用いただけます。

濃厚な旨味の牡蠣と、新鮮な海鮮。それぞれの魅力を引き立てる日本酒やお酒とともに、少し特別な時間をお過ごしください。

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〈株式会社N・I会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

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〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928