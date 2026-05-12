【インハウス広告運用調査】広告PDCAが十分に機能している企業は5.6％。改善を阻む要因とAI活用の実態が明らかに

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進）は、広告をインハウス運用する企業の経営層から現場担当者まで516名を対象に、広告運用におけるPDCAの実態とAI活用に関するインターネット調査を実施しました。

本調査では、多くの企業が広告の改善に取り組む一方で、実際には改善サイクルが十分に機能していない状況が浮き彫りになりました。また、AIへの期待と活用実態の間にも、依然としてギャップがあることが確認されています。これらの結果から、PDCAが停滞する要因とAI活用が進まない背景には、共通の構造的な課題が存在することが示唆されました。

調査結果の詳細は、以下よりレポートをダウンロードしてご確認いただけます。

https://go.cm.ebis.ne.jp/insights/wp/inhouse_pdca/

調査背景

近年、事業会社の広告運用では、複数目的・複数チャネルの並行運用が一般化し、運用環境は複雑化しています。今回の調査でも、1社あたり平均2.2種類の目的を持ち、チャネル数は平均2.3媒体を並行運用している実態が確認されました。さらに、最も時間を割いている業務としては、クリエイティブ制作・改善、広告の入稿・設定作業、データの集計・レポート作成といった作業系業務が合計64.7％を占めており、分析や施策立案に十分な時間を確保しにくい状況がうかがえます。一方で、広告運用においては、要因分析や改善提案といった領域でのAI活用への期待が高まっています。しかし現場では、業務の属人化やデータの分断などにより、改善サイクルそのものが回りにくい状況も見られます。こうした背景を踏まえ、本調査では、インハウス広告運用における改善サイクルの実態と、AI活用の現状および課題を明らかにすることを目的に調査を実施しました。



調査結果

広告運用の改善サイクルが「十分に回っている」企業は5.6％にとどまる

広告運用において、改善サイクル（計画→実行→検証→改善）が「十分に回っている」と回答した企業は5.6％でした。一方で、「あまり回っていない」「ほとんど回っていない」と回答した企業は合計51.6％にのぼり、広告運用の改善サイクルが十分に機能していない実態が明らかになりました。

改善が進まない背景には、スキル・時間・データに関する構造課題が存在

広告運用の改善サイクルが十分に回らない理由としては、「分析できる人が限られている」23.4％、「分析する時間がない」21.9％、「データが散在していて集約できない」17.8％が上位となりました。改善が進まない背景には、スキル・時間・データの各面で、構造的な課題が存在していることがうかがえます。

AIに期待される役割と、実際の活用領域にはギャップが見られる

広告運用においてAIに期待する役割としては、「効果データの自動分析」54.7％、「示唆出し」50.0％が上位となりました。一方で、実際にAIを活用している業務は、「広告文・クリエイティブの作成」31.8％、「レポート・報告資料の作成」31.0％、「データの集計・整理」30.6％が中心となっており、期待されている判断支援領域と、現状の活用領域との間にギャップが見られました。

調査結果からの考察

本調査からは、多くの企業において、広告運用のPDCAに取り組む意向は高いものの、実態としては運用環境の複雑化が改善の足かせとなっている状況が浮き彫りになりました。実際に、改善が進まない理由の第1位が「分析できる人材の不足（23.4％）」であることから、高度な判断業務が特定の担当者に集中し、リソースの逼迫がサイクル全体の停滞を招くという「属人化の構造」が見て取れます。また、AI活用への期待が「判断支援」に寄せられながらも、現状は「作業支援」に留まっている点は、データ整備やプロセス整理といった受入基盤の不足を示唆しています。インハウス運用の継続的な成長には、個人のスキルに頼るのではなく、組織として分析から改善までを完結できる仕組みの構築が急務であると考えられます。

株式会社イルグルム 代表取締役 岩田 進 コメント

今回の調査結果は、現場が抱える「人の力だけでは回しきれない」という切実な課題を反映しています。複数チャネル・複数目的での運用が一般化し、業務負荷が限界に達している今、場当たり的な改善ではなく、データ把握から課題整理、要因分析、打ち手検討までを分断なくつなげる「環境づくり」こそが、インハウス運用の成否を分ける鍵となります。当社は、この構造的な課題を解決し、AIを最大限に活かせる改善環境の整備を通じて、企業のインハウス広告運用を支援してまいります。

調査レポートについて

本調査レポートでは、インハウス広告運用の現場において、なぜ改善が進みにくいのか、またAI活用がどこで止まりやすいのかを、調査データをもとに整理しています。広告運用のPDCAの実態や、改善が進みにくい背景にある構造課題、AI活用における期待と実態のギャップに関心のある方は、ぜひご覧ください。

広告運用のPDCA、成功しているのはわずか5.6％ ～改善が進まない構造とAI活用の可能性～

▼ダウンロードはこちら（無料）

https://go.cm.ebis.ne.jp/insights/wp/inhouse_pdca/

調査概要

調査テーマ：広告運用におけるPDCAの実態とAI活用

調査期間：2026年3月6日～同年3月9日

調査対象：広告をインハウス運用する企業の担当者・責任者・経営者

有効回答数：516名

調査方法：インターネット調査

「AD EBiS Campaign Manager」について

AD EBiS Campaign Managerは、広告・計測データをもとに、データ把握から課題整理、要因分析、改善案検討までを一連で支援するサービスです。改善サイクルの各工程を分断なくつなぐことで、属人的になりやすい広告運用においても、継続的な改善を進めやすくします。

https://cm.ebis.ne.jp/

IR情報

【2026年9月期第1四半期】二桁の増収！四半期過去最高益を達成

・決算説明の動画および資料

https://yrglm.co.jp/ir/latest_results/

株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表者：代表取締役 岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングAI事業、コマースAI事業

URL: https://www.yrglm.co.jp/