【株式会社KURUKURU】採用サイトを全面刷新＋オウンドメディア「KURUKURU Magazine」開設｜銀座本社のD2C企業のリアルを発信

株式会社KURUKURU

自社D2Cブランド事業を展開する株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢 康寛）は、2026年5月11日（月）、採用ホームページを全面リニューアルいたしました。創業以来10年連続で増収増益を継続し、グループ連結年商は約70億円規模に到達、次は年商100億円超えを目指す成長フェーズへと踏み出します。 リニューアルでは「働く人の声」「会社のリアル」を伝えるコンセプトのもと、代表 関沢のメッセージや、社員インタビュー連載を中心とした自社オウンドメディア「KURUKURU Magazine」を新設しました。

リニューアルの背景｜「会社のリアル」が伝わる採用情報発信へ

KURUKURUは寝具ブランド「GOKUMIN」、トラベルブランド「MAIMO」、ビューティケアブランド「Ur.Salon」、ペットケアブランド「INOPET」など複数え、お断りします。ブランドの自社D2C事業を中心に、海外輸出・コンサルティング・倉庫・民泊・M&Aを含む6事業を展開し、組織規模・事業領域ともに大きく成長を続けてまいりました。「年商100億円超え」という次の成長目標を掲げ、ブランドのさらなる拡大と海外展開を加速させる転換点を迎えています。

今回のリニューアルでは、「会社のリアル」「働く人のリアル」を採用候補者の皆さまへより深く届けることを最優先のコンセプトに置き、事業内容・企業理念・社長メッセージ・働く環境・社員の声・FAQまで、応募前に当社を立体的に理解いただけるサイトとして全面再構築しています。

リニューアル概要

主な追加コンテンツ｜KURUKURUの "リアル" を立体的に伝える

- 公開日：2026年5月11日（月）- URL：https://www.kurukuru.co.jp/recruit/- 主な変更点：採用メッセージの一新／「サービス」「KURUKURUを知る」「働く環境」「FAQ」等の新規コンテンツ追加／自社オウンドメディア「KURUKURU Magazine」開設- 対象：新卒・中途、すべての採用候補者KURUKURUを知る - About Us -

日々の暮らしに喜びを届け続けるKURUKURU。その原動力となる理念や挑戦の歩み、会社の全体像をお伝えする新セクションです。

- 企業理念 - Our Philosophy -（使命 - Mission - / 将来的な姿 - Vision - / 行動指針 - Value -）- 社長メッセージ - CEO Message -：採用候補者へ向けた、代表 関沢からのメッセージを新設- 沿革 - History - ：2015年の創業から現在に至るまでの事業展開と、ブランド誕生の歩みを年表で紹介- 会社情報 - Company Profile -：会社概要・所在地・代表者・資本金など、企業としての基本情報をまとめて掲載サービス - Services & Brands -

事業の広がりと、各ブランドが市場で築いてきた実績を、応募前の候補者の方にもひと目で把握していただけるかたちでご紹介する新セクションです。

- 事業内容 - Business -：自社ブランド・海外輸出・コンサルティング・倉庫・民泊・M&Aの計6事業の全体像を紹介- 受賞アワード - Awards -：Amazon販売事業者アワード最優秀賞や寝具ブランド部門三冠など、各ブランドの受賞実績をまとめて掲載- ブランド一覧 - Brand -：GOKUMIN・MAIMO・Ur.Salon・INOPETなど、KURUKURUが展開する自社ブランドを一覧で紹介働く環境 - Work Environment -

多彩なブランドを生み出すKURUKURUの原動力は、働く社員の挑戦と成長。その土台となる組織データ・育成支援・福利厚生を立体的にお伝えする新セクションです。

- 数字で見るKURUKURU - Number -：社員数・平均年齢・男女比など、KURUKURUの組織や働く人の姿をデータで可視化- 成長環境サポート - Support -：研修制度・評価制度・キャリア形成支援など、社員一人ひとりの挑戦と成長を後押しする仕組み- 福利厚生 - Benefits -：働きやすさと暮らしの豊かさを支える、KURUKURUならではの各種福利厚生制度KURUKURU Magazine - 社員と文化 -

社員一人ひとりの想いや社内のできごとを発信する自社オウンドメディア。社員インタビュー連載と社内レポートを通じて、KURUKURUの日常と文化を継続的にお伝えする新コンテンツです。

- 働く社員 - People -：社員一人ひとりへのインタビュー連載。仕事観・入社理由・KURUKURUを選んだ背景などを率直な言葉で紹介- 社内レポート - Culture -：社内活動・イベントレポートFAQ - よくある質問 -

選考フローや応募についてなど、新卒・中途採用に関してよくいただくご質問とその回答をまとめている新セクションです。

2027年卒（27卒）採用情報｜5月度エントリーシート受付・オンライン会社説明会を開始

- 新卒採用に関するFAQ- 中途採用に関するFAQ- 共通のFAQ代表・関沢康寛の想いを伝える「社長メッセージ」ページを新設

2027年卒（27卒）のエントリーシート受付は2026年3月より開始しており、現在も継続して選考を進めています。採用ホームページのリニューアルにあわせて、新たに5月度エントリーの受付およびオンライン会社説明会を開始しますので、KURUKURUにご興味をお持ちの学生の皆さまはぜひご参加・ご応募ください。

2028年卒（28卒）採用情報｜夏以降にインターンシップを開催予定

＜オンライン会社説明会 開催概要＞- 日時：【第8回】2026年5月18日（月） 18:00～19:00※3月度・4月度に実施した回と同じ内容です。- 形式：オンライン（Google Meet）- 対象：2027年3月卒業見込みの学生- 内容：- KURUKURUの事業紹介（D2C/EC事業、KURUKURUの今後について）- 働く環境・社風のご紹介- 選考フローのご案内- 質疑応答（チャットでの質問も大歓迎です）ほか- 申込方法：マイナビ(https://job.mynavi.jp/27/pc/corpinfo/displaySeminar/index?optNo=vtMtsC&corpId=287811)または当社採用ホームページ(https://public.n-ats.hrmos.co/kurukuru/events/2234181588961017856)よりお申し込み- 参加特典：選考での面接フィードバックを実施＜エントリーシート受付状況＞- 受付状況：2026年3月よりエントリーシート受付中／5月11日のリニューアル公開と同時に「5月度エントリー」の受付を新たに開始- 募集職種：総合職コース／ブランドクリエイティブ- 受付窓口：エントリー受付申し込みフォーム(https://public.n-ats.hrmos.co/kurukuru/jobs/2224198594432950272/apply)より応募※エントリー受付申し込みフォームをご送信いただいた方には、別途「エントリーシート」をお送りします。エントリーシートのご提出をもって、本選考の対象となります。

2028年卒（28卒）の学生の皆さま向けには、2026年夏（8月）以降にインターンシップの開催を予定しております。「D2Cブランドを創り、育てる」当社ならではの実務体験プログラムを企画中です。最新情報は、ONE CAREER(https://www.onecareer.jp/companies/97685)（ワンキャリア）および当社採用ホームページ(https://www.kurukuru.co.jp/recruit/newgraduate-recruitment/index.php)にて随時更新してまいりますので、ぜひご注目ください。

■ 株式会社KURUKURUについて

KURUKURUの拠点として利用している、GINZA SIX WeWorkのフリースペース

株式会社KURUKURU（クルクル）は、「ブランドを創り、育て、世界に新しい価値をもたらす。」をコーポレートミッションに、“Brand Creative Company(R)︎”をテーマに、寝具・トラベル・美容など複数のブランドを展開するD2C企業です。商品企画から販売、広報・広告、顧客対応までを一貫して手がける体制のもと、生活者の声に向き合いながら、日々アップデートを重ねて、暮らしを少し楽しく、心地よくするプロダクトを届けています。

GOKUMIN

GOKUMIN（ゴクミン）は、日本品質にこだわった寝具の総合ブランドです。2023年にはAmazon最優秀賞を受賞するなど、数々の賞を獲得。

経験豊かな日本の技術者と、特許技術を保有する最新の工場で、「お客様視点」を第一に考えた高品質な製品をお届けします。

■公式オンラインストア：https://gokumin.co.jp/

MAIMO

MAIMO（マイモ）は、暮らしのための移動を支える“ライフムーブブランド”です。スーツケースを中心に、移動時間をもっと快適にする製品と、一人ひとりの暮らしを充実させるサービスを提供しています。

■公式オンラインストア：https://maimo-travel.com/

Ur.Salon

気持ち艶めく、毎日を。Ur.Salon（ユアサロン）は、毎日に輝きをもたらすビューティケアブランドです。髪質予防を考えたヘアアイロンをはじめ、選び抜いた素材と洗練されたデザインを通じて、使うたびに心が満たされるような製品をお届けします。

■公式オンラインストア：https://ursalon.jp/

■ 会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社KURUKURU

採用担当：久米（くめ）

E-mail：saiyou@kurukuru.co.jp

※取材・掲載のご相談も上記までお気軽にご連絡ください。