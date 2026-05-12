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　尼崎市は市制80周年を契機に市と市民、市内事業者が一体となって取り組んだ「10万人わがまちクリーン運動」を継続して実施することにより、市民自らの手でまちの美化を推進するとともに、市民のわがまち意識の醸成を図り、協働のまちづくりを推進します。 　

　市制110周年となる今年も、次のとおり実施します。

 

１　実施日及び取組内容

　(1) わがまち一斉クリーン運動の展開

　　①実施日時　令和８年５月17日（日）午前９時～10時ごろ【雨天順延＝５月24日(日)】

　　※中止の場合は協働推進課インスタグラム（https://www.instagram.com/amakyoudou/）に掲載

　　②実施場所

　　　（ア）自宅周辺・公園（身近な場所の清掃）

　　　（イ）各地区コミュニティ道路・幹線道路

　　　（ウ）その他河川敷清掃＝市内主要河川

　　　（エ）駅前広場清掃＝市内各駅周辺

　　③ごみの収集　各清掃個所にごみ集積場所を設け当日回収する。

　　　各地区実施計画一覧については、別添参照

　(2)わがまちクリーン月間の展開

　　①実施日　５月を中心に実施

　　②実施内容　

　　　（ア）学校周辺道路の清掃

　　　（イ）事業所周辺道路の清掃

　　　（ウ）公共施設等周辺道路の清掃

 

２　主催

　尼崎市市民運動推進委員会・尼崎市

 

３　協力

　　尼崎市社会福祉協議会、近畿地方整備局猪名川河川事務所、兵庫県阪神南県民センター、尼崎南・北・

　東警察署など

 

４　参加者による取り組みの情報発信

　クリーン運動の参加者には、当日の様子を撮影し、「＃AMANISM」、「＃尼崎クリーン運動」を付けてインスタグラムに投稿してもらいます。

　また、投稿された写真は後日、AMANISMのインスタグラムへも掲載し、取り組みの様子を周知していきます。