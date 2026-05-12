半導体用高純度PGMEA供給側分析：世界の生産能力・販売量・平均価格動向（2026-2032）
半導体用高純度PGMEA世界総市場規模
半導体用高純度PGMEAは、フォトレジスト工程で使用される高性能溶剤であり、主にレジストの希釈や現像後の洗浄に用いられます。低金属不純物と高い純度が要求され、微細加工の歩留まり向上に寄与します。製造プロセスの安定性確保にも重要な材料です。
図. 半導体用高純度PGMEAの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349031/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349031/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル半導体用高純度PGMEAのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
半導体用高純度PGMEA｜フォトレジスト・超高純度グレード・サプライチェーン構造分析
半導体用高純度PGMEAはフォトレジスト工程に不可欠な戦略的電子材料であり、リソグラフィーや洗浄、希釈工程において歩留まりと欠陥制御を左右する中核化学品でございます。YH Researchによれば世界市場は2025年462百万米ドルから2032年783百万米ドルへ成長し、CAGR6.1%が予測されております。さらに2025年の米国関税メカニズム再調整はサプライチェーン再編を促し、半導体用高純度PGMEAの調達戦略にも影響を与えております。特に超高純度グレードの需要拡大が顕著でございます。
半導体用高純度PGMEAの供給構造は三層で整理されます。第一層はDow、Daicel、LyondellBasell、Eastmanなどのグローバル統合化学企業であり、第二層はKH Neochem、Shinko Organic Chemical、Chang Chun Groupなど電子材料特化型メーカー群でございます。第三層はJiangsu Dynamic等の中国ローカライゼーション勢力であり、超高純度グレードの認定能力と継続供給性が競争軸となっております。
半導体用高純度PGMEAの需要は北東アジアに集中し、2025年には世界需要の74.52%を占めます。北米11.90%、欧州10.75%が続き、ウェハファブおよびフォトレジスト産業集積への依存構造が明確でございます。生産は多地域に分散し、デュアルソーシングや供給冗長性の確保が重要性を増しております。
製品別では高純度グレードが2025年119,061トンから2032年159,956トンへ、超高純度グレードは77,799トンから143,105トンへ拡大する見通しでございます。半導体用高純度PGMEAにおいて超高純度は数量CAGR8.71%、収益CAGR9.06%と高成長を示し、価値創出の中心でございます。
半導体用途は2025年119,986トン、収益2億8,115万ドルで市場の64.64%を占め、FPD用途を上回る主導市場でございます。2032年には5億566万ドルへ成長し、半導体用高純度PGMEAの収益構造は半導体ファーストへ移行しております。
総括として、半導体用高純度PGMEA市場は超高純度化とサプライチェーン再編を背景に構造転換期にあり、純度管理・認証能力・地域供給力が競争優位を規定する重要要素でございます。
本記事は、YH Researchが発行したレポート「グローバル半導体用高純度PGMEAのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」 を紹介しています。
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1255459/high-purity-pgmea-for-semiconductors
会社概要
YH Researchは、グローバル市場を対象とした専門調査機関です。業界別レポート、カスタマイズ調査、IPO支援、事業計画策定支援などを通じて、企業の持続的成長をサポートしています。世界各地のネットワークを活用し、信頼性の高いデータと実践的な分析を提供しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
YH Research株式会社
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住所：東京都中央区勝どき五丁目12番4-1203号
TEL：050-5840-2692（日本）；0081-5058402692（グローバル）
マーケティング担当：info@yhresearch.com
配信元企業：YH Research株式会社
半導体用高純度PGMEAは、フォトレジスト工程で使用される高性能溶剤であり、主にレジストの希釈や現像後の洗浄に用いられます。低金属不純物と高い純度が要求され、微細加工の歩留まり向上に寄与します。製造プロセスの安定性確保にも重要な材料です。
図. 半導体用高純度PGMEAの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349031/images/bodyimage1】
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上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル半導体用高純度PGMEAのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
半導体用高純度PGMEA｜フォトレジスト・超高純度グレード・サプライチェーン構造分析
半導体用高純度PGMEAはフォトレジスト工程に不可欠な戦略的電子材料であり、リソグラフィーや洗浄、希釈工程において歩留まりと欠陥制御を左右する中核化学品でございます。YH Researchによれば世界市場は2025年462百万米ドルから2032年783百万米ドルへ成長し、CAGR6.1%が予測されております。さらに2025年の米国関税メカニズム再調整はサプライチェーン再編を促し、半導体用高純度PGMEAの調達戦略にも影響を与えております。特に超高純度グレードの需要拡大が顕著でございます。
半導体用高純度PGMEAの供給構造は三層で整理されます。第一層はDow、Daicel、LyondellBasell、Eastmanなどのグローバル統合化学企業であり、第二層はKH Neochem、Shinko Organic Chemical、Chang Chun Groupなど電子材料特化型メーカー群でございます。第三層はJiangsu Dynamic等の中国ローカライゼーション勢力であり、超高純度グレードの認定能力と継続供給性が競争軸となっております。
半導体用高純度PGMEAの需要は北東アジアに集中し、2025年には世界需要の74.52%を占めます。北米11.90%、欧州10.75%が続き、ウェハファブおよびフォトレジスト産業集積への依存構造が明確でございます。生産は多地域に分散し、デュアルソーシングや供給冗長性の確保が重要性を増しております。
製品別では高純度グレードが2025年119,061トンから2032年159,956トンへ、超高純度グレードは77,799トンから143,105トンへ拡大する見通しでございます。半導体用高純度PGMEAにおいて超高純度は数量CAGR8.71%、収益CAGR9.06%と高成長を示し、価値創出の中心でございます。
半導体用途は2025年119,986トン、収益2億8,115万ドルで市場の64.64%を占め、FPD用途を上回る主導市場でございます。2032年には5億566万ドルへ成長し、半導体用高純度PGMEAの収益構造は半導体ファーストへ移行しております。
総括として、半導体用高純度PGMEA市場は超高純度化とサプライチェーン再編を背景に構造転換期にあり、純度管理・認証能力・地域供給力が競争優位を規定する重要要素でございます。
本記事は、YH Researchが発行したレポート「グローバル半導体用高純度PGMEAのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」 を紹介しています。
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