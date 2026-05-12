横浜DeNAベイスターズ冠試合「M-TRUST DAY」を開催　城田優氏による始球式、オリジナル紙メガホン配布も実施

エムトラスト株式会社

『希望は、すべての土地にある。』を理念に掲げ、不動産業を通じて社会課題の解決に取り組むエムトラスト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松井眞紀、以下「エムトラスト」）は、横浜DeNAベイスターズとのオフィシャルスポンサーシップ契約に基づき、冠試合「M-TRUST DAY」を開催いたします。

■開催概要

日時：2026年5月26日（火）17:45試合開始

試合：横浜DeNAベイスターズ vs オリックス・バファローズ

会場：横浜スタジアム（神奈川県横浜市中区横浜公園）

当社は2021年よりオフィシャルスポンサーとして横浜DeNAベイスターズを支援してまいりました。冠試合「エムトラストナイター」の開催や、テレビ神奈川（tvk）の応援番組「ベイスターズ魂３」へのメインスポンサー参画、そして2026年シーズンからはフィールド広告も展開と、年を重ねるごとにそのパートナーシップを深化させてきました。この度開催する「M-TRUST DAY」は、スポンサーとして横浜スタジアムに独自の熱気と体験をお届けする、当社にとって特別な一日です。

■城田優氏による始球式

当日は、エムトラストグループの不動産クラウドファンディングサービス「TORCHES（トーチーズ）」のアンバサダーを務める城田優氏による始球式を実施いたします。俳優・アーティストとして幅広く活躍する城田氏がマウンドに立ち、「M-TRUST DAY」の幕開けを飾ります。

■オリジナル紙メガホンの配布

来場者の皆さまへの特典として、エムトラストオリジナルデザインの紙メガホンを配布いたします。スタジアム全体でひとつになる応援の輪に、ぜひご参加ください。 ※数量限定につき、なくなり次第配布終了となります。

「M-TRUST DAY」が、球場に集うすべての方にとって忘れられない夜となるよう。これからも横浜DeNAベイスターズとともに、スポーツの感動とビジネスの熱量を重ね合わせながら、すべての人のチャンスメーカーとして前進し続けてまいります。

■TORCHESについて

TORCHES（トーチーズ）は、エムトラスト株式会社の完全子会社であるTORCHES株式会社が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。不動産特定共同事業法に基づき、個人投資家が少額から都心の厳選不動産へ投資できる機会を提供しています。

サービスサイト：https://torches.fund/

【エムトラスト株式会社 会社概要】

会社名：エムトラスト株式会社

所在地：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

設立：2015年10月21日

代表者：代表取締役 松井 眞紀

資本金：50,000,000円

事業内容：不動産総合事業

電話番号：03-6281-9050

コーポレートサイト：https://www.m-trust.co.jp/