お取り寄せのレビューサイト「おとりよせネット」、AI参照元サイト調査「EC・通販業界編」にて国内22位にランクイン！　～信頼性の高い「良質なレビューコンテンツ」として評価～

アイランド株式会社

アイランド株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：粟飯原理咲)が運営する、日本最大級のお取り寄せの情報サイト「おとりよせネット」( https://www.otoriyose.net/ )は、この度、secondz digital株式会社が発表した「AI参照元サイト調査（EC・通販業界編）」（※1）において、数あるEC・プラットフォームの中で国内第22位にランクインいたしました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000079006.html

本調査は、ChatGPTなどの生成AIが回答を生成する際に、どのウェブサイトの情報を引用・参照しているかをsecondz digital株式会社が独自に分析したものです。今回のランクインは、1位のWikipediaをはじめ、YouTubeやAmazonなどトップ参照元の多くを大規模ECモールやプラットフォームが占める中、「おとりよせネット」が20年以上にわたり蓄積してきた独自の「モニター審査員レポート（※2）」やユーザーのレビューが、AIにとっても「信頼性の高い有益な情報源」として認識されていることを示す結果となりました。

■調査結果の背景：なぜ「おとりよせネット」が選ばれるのか

現在、消費者の購買行動は検索エンジンから生成AIへと広がっています。AIにおいては、回答の精度を高めるために「専門性」「権威性」「信頼性」の高いサイトを優先的に参照する傾向にあります。今回、「おとりよせネット」がランクインした背景には以下の強みがあると考察しています。

・独自の審査制度による信頼性

「おとりよせネット」のメインコンテンツである、「お取り寄せモニター」制度。おとりよせネットモニター審査員（会員ユーザー）が実際に商品を試食し、パッケージの様子から味、シチュエーションなどの細部までをレポートしています。20年以上にわたり、リアルな感想と生活者目線の情報が蓄積されており、AIがユーザーの悩みやニーズに応える際の根拠となっています。

https://www.otoriyose.net/monitor

・具体性の高いユーザーレビュー

「お取り寄せ」に特化した熱量の高いレビューが蓄積されており、AIがユーザーの悩み（ギフト選びや自分へのご褒美など）に対して最適な回答を生成する際の根拠となっています。

https://www.otoriyose.net/kuchikomi/monitor.htm

・「お取り寄せの達人」による専門性の高い推薦とレビュー

食の第一線で活躍する専門家「お取り寄せの達人」が逸品を推薦する連載企画。プロの知見に基づいた情報の信頼性として、AIが質の高い回答を生成するための情報源となっています。

https://www.otoriyose.net/tatsujin/

・商品情報の網羅性

全国各地の隠れたお取り寄せ品を網羅しており、特定のジャンルにおいての情報源として機能しています。

https://www.otoriyose.net/kuchikomi/

■今後の展望：事業者・ユーザーへの価値提供

・事業者の「AI時代におけるPR支援」の強化

おとりよせネットでは、食品通販店舗向けに「お取り寄せモニター審査員」が実食審査をするプランを提供しています（新規受付は5月末以降を予定）。当サイトへの掲載が、検索エンジンのみならずAIによる推奨という新たな集客チャネルの獲得に直結するよう、今後さらにAI検索への最適化も考慮したサービスの構築を行ってまいります。また食品通販×AI検索をテーマにしたセミナーを6月開催予定です。



・ユーザーへ確かな情報の提供

AI検索を通じて当サイトへ辿り着くユーザーに対して、これまで以上に「実食に基づいた情報」を届け、安心してお取り寄せができる環境を提供してまいります。

■おとりよせネットについて

日本最大級のお取り寄せ情報サイト。モニター審査によるユーザーの口コミがジャンル・シチュエーションごとに検索できるほか、料理研究家やフードライターなど「お取り寄せの達人」の推薦コーナー、季節イベントに連動した特集コーナーなどを展開。全国各地の「光る逸品」をお持ちのオンラインショップ様の集客および売上アップ、ブランディング・PR支援を行っています。



▶おとりよせネット

https://www.otoriyose.net/

▶おとりよせネット掲載プランのご紹介

https://www.otoriyose.net/shop/

▶お問い合わせはこちら

https://www.ai-land.co.jp/otoriyose-contact/

（※1）出典：secondz digital株式会社https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000079006.htmlサービスページ「secondz Agentsense」https://secondz.digital/lp-aeo-01

（※2）モニター審査について

https://www.otoriyose.net/shop

https://www.otoriyose.net/monitor

アイランド株式会社

「フーディストサービス（フーディストノート）」「おとりよせネット」「朝時間.jp」などのサービスをはじめ、イベントスペース「外苑前アイランドスタジオ」を運営しています。これまでありそうでなかった「こんなサービスがあったら、自分たちもみんなも嬉しい」サービスを考え、日々の生活が豊かになるサービスの提供を目指しています。



事業内容：

・「おとりよせネット」「フーディストサービス」「朝時間.jp」など、ライフスタイルメディアの運営

・料理インフルエンサープロモーション／料理インフルエンサーマーケティング事業

・食品ECサイト(オンラインショップ)の集客・販促支援、食を軸にした地域創生支援事業

・食品・飲料ブランドの公式SNS運用サポート

・キッチン雑貨やお取り寄せグルメなどを販売するオンラインストア「Aima」運営

・五感で楽しむ推し活イベントのプロデュース「推しタメ」事業

URL ：https://www.ai-land.co.jp/