deux C(ドゥ・セー)広島駅ビルminamoa(ミナモア)店にて、陶芸作家の中曽智子さんの作品を販売するPOPUPイベントを開催。

株式会社フィル・エ・クチーレ

(株)フィル・エ・クチーレ（本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文）が運営する「deux C(ドゥ・セー)」。広島駅ビルminamoa(ミナモア)店にて、陶芸作家の中曽智子さんの食器やインテリアアイテムを販売するポップアップイベントを5月13日(水)より期間限定で開催いたします。イベント初日は、中曾さんご本人ともお話しできます。

[イベント概要]

開催期間：5月13日(水)- 5月31日(日)

場所：deux C広島駅ビルminamoa(ミナモア)店

〒732-0822 広島県広島市南区松原町2－37 3F西

営業時間：10：00～20：00

[作家さん在店日時]

5月13日(水) 10:00-17:00

中曽 智子（なかそ ともこ）

「心動かされるものを手元に留めおきたい」という思いをきっかけに制作活動を開始。瀬戸内のうつろう海や空の色、山や鳥や生き物の形の面白さをモチーフに、日常を豊かに彩る温かみのある作品を生み出しています。

トビカンナ技法という削り模様による規則的な凹凸が、光と影、点描のような文様、釉薬による色彩の濃淡を作り出し、繊細で美しい表現を叶えています。

2005年 尾道市立大学芸術文化学部美術学科 卒業

2007年 多治見市陶磁器意匠研究所技術コース 修了

2013年 神戸ビエンナーレ2013「現代陶芸」入選

2024年 第5回広島文化新人賞受賞

販売アイテム一例

湯呑 色霞

3,850円(税込)

コンポート

4,950円(税込)

豆皿 色霞

2,200円(税込)

ぷちつぼ

3,850円(税込)

海色どら鉢

4,400円(税込)

フラワーベース しま

6,600円(税込)~

水たまり プレート

2,200円(税込)~

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担当：多賀(タガ)

MAIL：taga@fil-et-cucire.co.jp

TEL：082-879-0204

deux C（ドゥ・セー）

国内34店舗を展開する、ライフスタイルを提案する雑貨ショップ「deux C（ドゥ・セー）」。

日々の生活を大切にする丁寧でゆとりある暮らしを好む女性をターゲットに、日常を心地よく、少し豊かにするアイテムを提案しています。

食器・キッチン雑貨・インテリア雑貨・ファブリック商品・アパレル・服飾小物など、 シンプルで温もりのあるデザインのオリジナル商品をメインに、幅広く展開。

ブランドサイト：https://deuxc.store/

ショップリスト：https://deuxc.store/pages/shoplist

Instagram：https://www.instagram.com/deux_c_2c/

運営元：株式会社フィル・エ・クチーレ

(本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文)

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