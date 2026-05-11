「ホロライブ」所属タレント「ＡＺＫｉ」と京王電鉄のコラボレーションが開催決定！新規描き下ろしイラストを使用したコラボグッズが多数登場！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄 ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ」にて新商品を販売します。コラボ情報・通販はこちら！ :https://www.chugai-contents.jp/blog/event/hololive_keio/

バーチャルYouTuber事務所「ホロライブプロダクション」所属タレント「ＡＺＫｉ」と京王電鉄のコラボレーション企画「ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄」が開催決定！

駅員制服や私服姿の描き下ろしイラストを使用した「等身アクリルスタンド」や「トレーディング駅名看板風プレートチャーム」など、コラボならではの新作アイテムが多数登場！

2026年5月22日(金)より井の頭線 渋谷駅改札外にて販売となります。また、同日より中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売も実施いたします。

開催情報

「ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄 ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ」

・開催期間 2026年5月22日(金)～6月7日(日)

・開催場所 井の頭線 渋谷駅中央口 改札外 コンコース地上階行きエスカレーター付近

・イベント特設サイト https://www.chugai-contents.jp/blog/event/hololive_keio/

【開催内容】

・コラボグッズの販売

・デジタルスタンプラリーの実施

・記念乗車券の発売

・コラボ限定ヘッドマークを掲出した車両の運行

ポップアップショップ

会場にて関連商品を１会計2,000円(税込)ご購入毎に、ポストカード(全8種)をランダムで1枚プレゼントします。

※5月22日(金)、5月23日(土)、5月24日(日)の3日間、事前物販整理券をLivePocket(https://livepocket.jp/)(無料電子チケット)にて先着で配布いたします。

事前物販整理券URL https://livepocket.jp/t/erdu0

※絵柄はお選びいただけません。※無くなり次第終了となります。事前物販整理券 申込はこちら :https://livepocket.jp/t/erdu0

デジタルスタンプラリー

「AZKi」の等身大パネルが設置されている全4カ所のラリースポットを巡り、デジタルスタンプを集めるスタンプラリーを開催します。

開催期間 5月22日(金) 各設置場所の営業開始時刻～6月7日(日) 17:00

ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄 京王線・井の頭線一日乗車券

発売日時 5月22日(金) 発売場所各駅の始発より販売

発売場所 京王線：新宿駅、桜上水駅、京王稲田堤駅

井の頭線：渋谷駅

発売金額 1,500円(税込) ※数量限定

有効期限 2026年5月22日(金)～8月31日(月)

※ご利用当日に限り、京王線と井の頭線全線を何度でも乗り降りできます。※井の頭線渋谷駅で実施する「ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ」でも発売いたします。

※お一人様1会計2部までの発売となります。

コラボ限定ヘッドマーク

井の頭線でコラボ限定ヘッドマークを掲出した車両を運行いたします。

掲出期間 5月22日(金)～6月7日(日)

運行区間 井の頭線全線

使用車両 1000系1編成

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。

※コラボの詳細・注意事項はイベント特設サイトをご確認ください。

製品情報

■等身アクリルスタンド（全4種）

販売価格：2,200円(税込)

ラインナップ：制服ver.、私服ver.、登山ver.、休日お出かけ衣装ver.（全4種）

■トレーディング缶バッジ 京王電鉄コラボver.（全8種）

販売価格：1個 550円(税込)／コンプリートセット[8個入]4,400円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■トレーディング駅名看板風プレートチャーム 京王電鉄コラボver.（全4種）

販売価格：1個 990円(税込)／コンプリートセット[4個入]3,960円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■クリアファイル 京王電鉄コラボver.（全2種）

販売価格：550円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/blog/event/hololive_keio/

予約期間：2026年5月22日(金)～6月7日(日)23:59

発送日：2026年7月発送予定

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

権利表記・関連サイト

【権利表記】

(C) COVER

【関連サイト】

ホロライブ 公式サイト

https://hololive.hololivepro.com/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)

https://x.com/chugaionline