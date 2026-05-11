「ホロライブ」所属タレント「ＡＺＫｉ」と京王電鉄のコラボレーションが開催決定！新規描き下ろしイラストを使用したコラボグッズが多数登場！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄 ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ」にて新商品を販売します。
コラボ情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/hololive_keio/
バーチャルYouTuber事務所「ホロライブプロダクション」所属タレント「ＡＺＫｉ」と京王電鉄のコラボレーション企画「ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄」が開催決定！
駅員制服や私服姿の描き下ろしイラストを使用した「等身アクリルスタンド」や「トレーディング駅名看板風プレートチャーム」など、コラボならではの新作アイテムが多数登場！
2026年5月22日(金)より井の頭線 渋谷駅改札外にて販売となります。また、同日より中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売も実施いたします。
開催情報
「ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄 ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ」
・開催期間 2026年5月22日(金)～6月7日(日)
・開催場所 井の頭線 渋谷駅中央口 改札外 コンコース地上階行きエスカレーター付近
・イベント特設サイト https://www.chugai-contents.jp/blog/event/hololive_keio/
【開催内容】
・コラボグッズの販売
・デジタルスタンプラリーの実施
・記念乗車券の発売
・コラボ限定ヘッドマークを掲出した車両の運行
ポップアップショップ
会場にて関連商品を１会計2,000円(税込)ご購入毎に、ポストカード(全8種)をランダムで1枚プレゼントします。
※5月22日(金)、5月23日(土)、5月24日(日)の3日間、事前物販整理券をLivePocket(https://livepocket.jp/)(無料電子チケット)にて先着で配布いたします。
事前物販整理券URL https://livepocket.jp/t/erdu0
※絵柄はお選びいただけません。
※無くなり次第終了となります。
事前物販整理券 申込はこちら :
https://livepocket.jp/t/erdu0
デジタルスタンプラリー
「AZKi」の等身大パネルが設置されている全4カ所のラリースポットを巡り、デジタルスタンプを集めるスタンプラリーを開催します。
開催期間 5月22日(金) 各設置場所の営業開始時刻～6月7日(日) 17:00
ＡＺＫｉ（ホロライブ）×京王電鉄 京王線・井の頭線一日乗車券
発売日時 5月22日(金) 発売場所各駅の始発より販売
発売場所 京王線：新宿駅、桜上水駅、京王稲田堤駅
井の頭線：渋谷駅
発売金額 1,500円(税込) ※数量限定
有効期限 2026年5月22日(金)～8月31日(月)
※ご利用当日に限り、京王線と井の頭線全線を何度でも乗り降りできます。※井の頭線渋谷駅で実施する「ＰＯＰ-ＵＰ ＳＨＯＰ」でも発売いたします。
※お一人様1会計2部までの発売となります。
コラボ限定ヘッドマーク
井の頭線でコラボ限定ヘッドマークを掲出した車両を運行いたします。
掲出期間 5月22日(金)～6月7日(日)
運行区間 井の頭線全線
使用車両 1000系1編成
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
※コラボの詳細・注意事項はイベント特設サイトをご確認ください。
製品情報
■等身アクリルスタンド（全4種）
販売価格：2,200円(税込)
ラインナップ：制服ver.、私服ver.、登山ver.、休日お出かけ衣装ver.（全4種）
■トレーディング缶バッジ 京王電鉄コラボver.（全8種）
販売価格：1個 550円(税込)／コンプリートセット[8個入]4,400円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■トレーディング駅名看板風プレートチャーム 京王電鉄コラボver.（全4種）
販売価格：1個 990円(税込)／コンプリートセット[4個入]3,960円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■クリアファイル 京王電鉄コラボver.（全2種）
販売価格：550円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/hololive_keio/
予約期間：2026年5月22日(金)～6月7日(日)23:59
発送日：2026年7月発送予定
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連サイト
【権利表記】
(C) COVER
【関連サイト】
ホロライブ 公式サイト
https://hololive.hololivepro.com/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://x.com/chugaionline