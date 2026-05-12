Docker Field CTO が登壇！エクセルソフトは 6/8 (月)、9 (火) 開催「AI Engineering Summit Tokyo」にシルバー スポンサーとして参画

エクセルソフト株式会社

エクセルソフト株式会社 (東京都港区) は、2026 年 6 月 8 日 (月)、9 日 (火) に東京都港区で開催される「AI Engineering Summit Tokyo 2026」にて、シルバー スポンサーとして参画し、Docker を出展します。本イベントでは、Docker 社の Field CTO である Justin Rackliffe 氏がセッションにて、「AI エージェントの意図しない動作からシステムを守る方法」をお伝えします。

セッション概要 (申込受付中)

日時: 6 月 9 日 (火) 11:20 ～ 11:50 (Room A)

備えあれば憂いなし: エージェントの意図しない動作からシステムを守る

エージェントが指示通りに動くとき、私たちはビジネスの本質的な課題に集中でき、圧倒的な生産性を手にすることができます。しかし、もしエージェントが「これが最善だ」と独断で動いたとしたら、その一歩は、時として取り返しのつかない「悪夢」へと変わります。

バイクに乗る際、万が一の転倒に備えてヘルメットやギアを纏うのは、一瞬の事故が致命傷になることを知っているからです。AI エージェントの運用も、これと同じではないでしょうか。

本セッションでは、ネットワーク、ファイル、シークレット、プロセスの分離によって、エージェントに万全の「装備」をさせる方法を紹介します。 自律的なタスクを任せつつ、意図しない挙動のリスクを最小限に抑えるための実践的なアプローチを詳しく解説します。

登壇者:

- Justin Rackliffe 氏 (Docker Inc. Field CTO)

規制要件、セキュリティ、運用のすべてにおいて妥協が許されない高統制な金融サービス分野で、25 年以上にわたる経験を持つ。 そうしたバックグラウンドが顧客との向き合い方の基盤となっており、開発者向けツール、プラットフォーム エンジニアリング、 AI 活用、セキュリティ/コンプライアンスといった難易度の高い課題に対し、理論よりも実践を重視し、確かな前進につながる支援を提供している。

- 田淵 義人 (エクセルソフト株式会社 ソフトウェア事業部 新規事業開発室室長)

Docker をはじめ、Kong、LaunchDarkly、JFrog などの DevOps や SaaS 製品を担当するセールス エンジニア。

イベント概要

セッションのお申込みはこちら :https://www.xlsoft.com/jp/products/docker/events/docker_ai_event_2026.html

ソフトウェア開発の最前線では、AI が開発プロセスに深く組み込まれ、従来のワークフローから「AI を前提とした開発フロー」へと急速に変化しています。

これまでの「人が AI を使って開発する」時代から、「AI が AI を開発する (AI Building AI)」時代への転換点に我々は立っています。また、AI が実装を担えるようになった今こそ、エンジニアにはより本質的な役割が求められています。

AI Engineering Summit Tokyo 2026 は、AI エージェントを使う、創る、推進するエンジニアと責任者の皆様に向けた、実践的な事例と知見が集まる場です。

各社の現場で得られた実装、運用、組織展開のリアルな知見を通じ、参加者の皆様が「自社の開発をどう変えるか」の具体的なヒントを持ち帰り、明日からの開発に活かせる場を提供します。

日時: 2026 年 6 月 8 日 (月) 、9 日 (火) 9:15 ～ 18:30 (一部オンライン配信あり)

会場: 浜松町コンベンションホール＆Hybrid スタジオ (105-0013 東京都港区浜松町2 丁目 3-1 日本生命浜松町クレアタワー 5 階、6 階)

(上記、オフィシャル サイトより引用)

エクセルソフトの参画、出展について

エクセルソフトは、本イベントにシルバー スポンサーとして参画し、Docker 製品を展示します。6 月 9 日 (火) は、セッションおよび会場内ブースにて Docker 製品をご紹介します (イベント開催日は 6 月 8 日、9 日ですが、弊社のブース出展は 9 日 (火) となります)。

Docker をすでにご利用中の方はもちろんのこと、これから導入を検討している方や、AI エージェント時代における安全な開発、運用の考え方を知りたい方は、ぜひお立ち寄りください。イベント限定 T シャツをプレゼントします。

エクセルソフト株式会社について

イベント詳細、参加申し込みはこちら :https://ai-engineering-summit-tokyo.findy-tools.io/2026-summer

エクセルソフト株式会社（東京都港区 代表取締役 神田聡 TEL 03-5440-7875）は、グローバル ソフトウェア ディストリビューターとして、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを日本、アジアを含むグローバルに販売しています。

コンパイラー、テスト自動化、Office ファイル互換 API ライブラリー、PDF 帳票、API プラットフォーム、デバイス ドライバー開発、アプリケーション開発コンポーネント、e ラーニング コンテンツ作成、プロジェクト管理プラットフォーム、AI／機械学習プラットフォーム、ヘルプ作成、セキュリティ ソフトウェア、ネットワーク監視、DevOps、クラウド サービスなど、IT 環境を支える時代のニーズに応じたソフトウェア製品とサービスを提供しています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライズ業務も承っています。

本プレス リリースについてのお問い合わせ先

エクセルソフト株式会社 営業部

TEL: 03-5440-7875

FAX: 03-5440-7876

URL: https://www.xlsoft.com/jp

Email: xlsoftkk@xlsoft.com

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