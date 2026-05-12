長野県小諸市の森から生まれた展示台。自伐型林業の間伐材を活用した店舗ディスプレイがKEENストアにて2026年4月15日（水）より展示スタート

一般社団法人ディバースライン

長野県小諸市を拠点に自伐型林業による持続可能な森づくりに取り組む一般社団法人ディバースライン（代表理事：天野紗智、以下「ディバースライン」）は、アウトドア・フットウェアブランド「KEEN」を展開するキーン・ジャパン合同会社（以下「KEEN」）と連携し、ディバースラインが自伐型林業で伐採・加工した木材を使用した店舗ディスプレイを、2026年4月15日（水）よりKEEN原宿店ほか複数の直営店にて展開開始しました。

▲ KEEN原宿店でのディスプレイの様子



<取り組みの背景>

ディバースラインは、「表現者 × 自伐型林業」をテーマに、100年後の森をイメージした環境に配慮した森づくりに取り組みながら、多様なライフスタイルを発信している団体です。自伐型林業による長伐期多間伐施業は、山林の将来の姿をイメージしながら長い時間をかけて繰り返し間伐を行い、高品質な木材を生産しつつ持続的に森を育てていく手法です。

ディバースラインが創業当初から大切にしてきた想いのひとつに、「面白いものづくりをする人たちに、わたしたちの木を使ってもらいたい」という思いがあります。大量に伐採して大量に流通させる従来型の林業ではなく、どのような森から出てきた木なのかというストーリーに価値を見出し、その価値を理解してくれるパートナーと一緒にものづくりや発信をしていくこと。今回のKEENストアのディスプレイは、まさにその想いが形となった取り組みです。

ディバースラインとKEENの協働は2021年に始まりました。KEENが掲げる「KEEN Effect」のもと、自然環境に配慮したものづくりに加え、自分たちが暮らし・遊ぶ場所を守りながら、社会にポジティブな変化を生み出していくという理念と、ディバースラインが掲げる「自分たちの表現フィールドを自分たちで守る」という思い。互いのビジョンが深く共鳴したことから、パートナーシップがスタートしました。



その後、KEEN公式オンラインストアにてディバースラインの活動を紹介する記事が掲載されたほか、「KEEN Impact Makers」の活動の一環として、 KEENコミュニティの方々が森へ足を運び、自然と人の関わりを実際に体感する機会の創出やKEENイベントでの売上寄付による活動サポートなどさまざまな取り組みを重ねてきました。こうした活動は、KEENが掲げる＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞、そして自分たちが暮らし・遊ぶ場所を守るという「KEEN Effect」の考えのもとに広がってきたものです。

今回の店舗ディスプレイ用木材の提供は、これまでの交流の中でKEENのスタッフがディバースラインの森を実際に訪れ、その活動に触れた経験から、「この取り組みを一般のお客様にも届けたい」という双方の想いが一致し実現しました。





<自伐型林業とは>

自伐型林業とは、森林の所有者や地域の担い手が自ら山に入り、個人または少人数のグループで伐採・搬出を行う小規模な林業のスタイルです。大規模な皆伐（山の木をすべて伐採する方法）とは異なり、「長伐期多間伐施業」と呼ばれる手法で、長い年月をかけて繰り返し間伐を行いながら森を育てていきます。この手法では、作業道も必要最小限にとどめるため、森林環境の急激な変化を抑え、土砂災害の防止や生態系の保全にもつながります。また、時間をかけて育てた木は高品質な木材となり、一本一本に「どのような森で、どのように育った木か」というストーリーを持たせることができます。環境に配慮しながら、森林資源を持続的に活用できる林業として、近年注目が高まっています。



<ディスプレイの概要>

開始日：2026年4月15日（水）～

展示店舗：KEEN原宿店、新宿店、二子玉川店、レイクタウン店、東京ベイ店、西宮店

内容：ディバースラインが長野県小諸市で自伐型林業により伐採・加工した間伐材を使用したシューズディスプレイ台。木材の持つ自然な風合いやグリーンを活かした空間演出で、誕生から20年以上のロングセラーを続けるハイキングブーツ「Targhee Collection」を中心に商品を展示。

木材提供：一般社団法人ディバースライン（長野県小諸市）



<本取り組みのポイント>

1. 「どんな森から来た木か」が見える店舗体験

大量生産・大量消費の木材ではなく、持続可能な森づくりの中で丁寧に間伐された木材を使用。来店されたお客様が、商品だけでなくディスプレイを通じて森と林業のストーリーに触れることができます。

2. 「自分たちの表現フィールドを自分たちで守る」共通の思想

KEENが掲げる「自分たちが暮らし、遊び、働く場所を守る責任がある」という理念と、ディバースラインの「表現フィールドである自然を自分たちの手で守る」という原点が共鳴。自然環境を大切にするブランドの店舗空間に、その理念を体現する素材が使われることで、お客様へのメッセージがより力強いものになっています。

3. 木に新しい価値をつけて届ける、森林資源の地産地消モデル

自伐型林業で産出された間伐材がブランドの店舗空間に活かされることは、「木に価値をつけて届ける」というディバースラインの挑戦を形にするものです。森林資源の多目的活用と地産地消の循環モデルとして、企業や団体との新たな連携の可能性を示しています。



<一般社団法人ディバースライン 代表理事 天野紗智コメント>

ディバースラインを立ち上げた当初から、面白いものづくりをする人たちに私たちの木を使ってもらいたいと言い続けてきました。今回、KEENストアで私たちの間伐材がディスプレイとして使われることになり、その想いがひとつ形になりました。自伐型林業はまだ認知度の低い取り組みですが、こうして企業と連携することで、森のことを知らなかった方にも届くようになる。木を買ってくださるだけでなく、一緒に発信してくれるパートナーがいることが、私たちの活動の大きな力になっています。この取り組みをきっかけに、森と共に歩みたいと思ってくださる企業や仲間が増えていくことを願っています。





ディバースラインが掲げる「持続可能な森づくり」の考え方に共感し、環境に配慮した自伐型林業によって生まれた間伐材をウィンドウディスプレイに取り入れることで、新たな表情を創出することができました。本取り組みを通じて、地域資源を大切にしながら、その魅力を次の価値へとつないでいく意義を改めて認識しています。今後も自然環境との調和を重視し、環境および地域に配慮した取り組みを継続的に推進してまいります。

公式サイト：https://www.keenfootwear.jp/

公式Instagram：@keen_japan



<一般社団法人ディバースラインについて>

団体名：一般社団法人ディバースライン（DIVERSE LINES CLUB）

所在地：長野県小諸市

代表理事：天野紗智

設立：2018年

事業内容：自伐型林業による持続可能な森づくり、森林の多目的活用、アスリート等のキャリアモデル構築、MORIBITO CAMP（森林体験・教育事業）、薪販売、特殊伐採・造園管理 等

公式サイト：https://www.diverselines.jp/

Instagram：@diverse_lines_club



<参考情報>

KEEN公式ブログ掲載記事

・「表現者と自伐型林業が生む循環とは？DIVERSE LINES CLUBの取り組み」(https://www.keenfootwear.jp/blogs/keen-blog/diverse-lines-club-sustainable-forestry)

（2026年2月）

・「KEEN UTILITY meets DIVERSE LINES CLUB Interview : Sachi Amano」(https://www.keenfootwear.jp/blogs/keen-blog/keen-utility-meets-diverse-lines-club)

（2024年5月）