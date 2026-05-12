【資格の学校TAC】TOEIC対策講座「総合コースパック」＆「総合コース」初夏の特別割引キャンペーン開催！

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TAC株式会社

【資格の学校TAC】TOEIC対策講座　初夏の特別割引キャンペーン

キャンペーン（割引）概要

総合コースパック：通常受講料より8,000円OFF


総合コース：通常受講料より4,000円OFF



NEXT割引等併用可能：過去にTACで受講経験のある方は、キャンペーン価格よりさらに5％OFFを併用可能！さらに併用できる割引がありますので、詳しくはキャンペーンページをご確認ください。



キャンペーン期間：2026年5月1日（金）～2026年6月30日（火）
※郵送申込は当日消印有効



▼キャンペーン詳細


https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic/toeic_special-campaign.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic/toeic_special-campaign.html)



TOEIC対策講座　コースの特徴をご紹介

総合コース：TOEIC500点、650点、750点、900点など、個々の目標スコアごとに用意されたコース。目標スコアに特化した効率的なカリキュラムで、短期間でのスコアアップをサポートします。



総合コースパック：TOEIC500点＆650点、650点＆750点、750点＆900点といった複数目標点を段階的に学べるコース。継続的な学習により、スコアの伸びを最大化！段階的に目標をクリアすることで、学習のモチベーションを維持しながら、より高いスコアを目指せます。総合コースパックなら、単独コースを別々に受講するよりも効率的かつ経済的に学べるのが魅力！


続けて学ぶことの優位性

総合コースパックは、TOEICのスコアを段階的に向上させるための最適な選択。複数目標点を継続的に学習することで、基礎から応用までスムーズにスキルアップでき、学習の定着度が向上します。例えば、650点から750点、または750点から900点へとステップアップすることで、英語力の総合的な成長を実感。一貫した指導メソッドとサポート体制により、学習のムダを省き、効率的に目標スコアを達成可能です。総合コースパックを選ぶことで、単なる点数アップ以上の、持続的な英語力向上が期待できます！



開講メディアとスケジュール（選べる3つの受講形式）

　ビデオブース講座：八重洲校および新宿校で受講可能



　Web通信講座：いつでもどこでも学習できるオンライン形式



　DVD通信講座：自分のペースでじっくり学びたい方に最適



　開講月：2026年5月・6月・7月



　受講期間：


　総合コースパック：8ヵ月


　総合コース：4ヵ月

▼コース詳細はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic/toeic_special-campaign.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic/toeic_special-campaign.html)



なぜ今、TACで学ぶべきか？

TACは、TOEIC対策のプロフェッショナルとして、数多くのスコアアップ実績を誇ります。総合コースパックは、継続学習による効率的なスキルアップを可能にし、総合コースは短期間での目標達成に最適。さらに、NEXT割引を活用すれば、他資格で受講されたことのあるTAC受講生もさらにお得に挑戦が可能です！初夏の特別割引キャンペーンを活用し、効率的かつお得にTOEICスコアアップを目指しましょう！