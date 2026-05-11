クルーズ船「にっぽん丸」最後の航海を終え引退へ

商船三井クルーズ株式会社

クルーズブランド MITSUI OCEAN CRUISES （以下、三井オーシャンクルーズ）を運営する商船三井クルーズ株式会社（代表取締役 社長執行役員：向井恒道、本社：東京都千代田区、以下「当社」）のクルーズ船「にっぽん丸」は、2026年5月10日（日）に横浜港への帰港をもって運航を終え、約35年の歴史に幕を下ろしました。当日は大さん橋国際客船ターミナルにて引退セレモニーが開催され、約7,327人※1が見守る中その最後の航海が締めくくられました。

※1：大さん橋国際客船ターミナル入口における来場人数（5月10日（日）午前6:00～9:30）。

1990年の就航以来、「にっぽん丸」は商船三井クルーズが長年にわたり大切にしてきたおもてなしの心を中核に、船内での食事も高い評価をいただきながら、約35年にわたり日本のレジャークルーズ市場を牽引してきました。四季折々の風景を楽しむ国内クルーズから、世界各国を巡る世界一周クルーズまで多彩な旅程を展開し、2001年には日本のクルーズ船として初めてバルト海を周遊するなど、時代ごとのニーズに応えながら唯一無二の体験価値を提供してきました。また、「にっぽん丸」はクルーズ体験を通じて寄港地との交流の機会を創出し、地域文化の発信や国内観光の振興など、地域社会とのつながりを育んでまいりました。

これまでの航行距離は5,332,383.964kmに達し、地球約133周分に相当します。2,000本以上の航海を実施し、国内外400以上の港に寄港、延べ60万人以上のお客様を迎えてきました※2。その一航海ごとに紡がれてきた数多くの想いと物語が、「にっぽん丸」の歩みを形づくってきました。

※2：2025年3月までの記録による当社調べ。

引退当日は、午前9時頃に横浜港・大さん橋へ最後の入港をいたしました。会場には「にっぽん丸」を長年ご愛顧いただいた方々や、船とゆかりのある関係者などが多く来場し、デッキに立つ乗組員に手を振るなど、別れを惜しむ姿が見られました。岸壁では「にっぽん丸」とクルーズ船「MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）」の2船が並び、商船三井クルーズのこれまでの歩みとこれからを象徴する光景が広がりました。その後、横浜港主催の引退セレモニーが開催され、にっぽん丸 船長 内田幸一は次のようにスピーチを残しました。

「皆さま、にっぽん丸は最終航海を終え、横浜港へ帰って参りました。にっぽん丸は1990年の就航以来、ここ横浜港から、ワンナイトクルーズから世界一周クルーズまで、幾度となくお客様と感動を分かち合う航海へ出かけてまいりました。そして最終航海も、この横浜港から多くの皆さまに見送っていただきながら出港し、本日、無事に帰着することができました。

引退を発表してから、それぞれの寄港地で、『ありがとう』『さようなら』『おかえりなさい』といった温かい言葉を数多くいただきました。全国各地で、にっぽん丸は今なお皆さまの心の中を走り続けているのだと、強く実感しております。ここにお集まりいただいた皆さま、横浜地域の皆さま、関係者の皆さま、そしてこれまで応援してくださったすべてのお客様に、心より感謝申し上げます。こうして多くの皆さまに、にっぽん丸を囲んでいただいているこの瞬間は、決して忘れることのできない特別なひとときです。そして私にとっても、にっぽん丸でのすべての経験がかけがえのない宝物です。

本日、35年間走り続けてきたにっぽん丸へ、皆さまとともに感謝と労いの気持ちを送りたいと思います。お疲れさま、にっぽん丸。忘れないよ、にっぽん丸。ありがとう、にっぽん丸。皆さま、本当に長い間ありがとうございました。」

今後、商船三井クルーズが展開するクルーズブランド「MITSUI OCEAN CRUISES（三井オーシャンクルーズ）」は、これまでの歩みを基盤に、さらなる進化を続けてまいります。「MITSUI OCEAN SAKURA（三井オーシャンサクラ）」が2026年9月に就航し、すでに運航中の「MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）」との2船体制で、「にっぽん丸」の伝統を受け継ぎ、未来へとつなぎます。「日本の美しい船旅」をテーマに、商船三井クルーズが長年にわたり培ってきたおもてなしの精神を継承しながら、お客様と寄港地、地域の皆様、そして乗組員をつなぐ存在として、心に残る出会いと体験を提供します。

関連リンク：

MITSUI OCEAN CRUISES（三井オーシャンクルーズ）

https://www.mitsuioceancruises.com/

にっぽん丸

https://www.mitsuioceancruises.com/nipponmaru/

MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）

https://www.mitsuioceancruises.com/fuji/

MITSUI OCEAN SAKURA（三井オーシャンサクラ）

https://www.mitsuioceancruises.com/sakura/

MITSUI OCEAN CRUISES （三井オーシャンクルーズ）について：

三井オーシャンクルーズは、商船三井グループの商船三井クルーズ株式会社が展開するクルーズブランドです。2024年12月に「MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）」の運航を開始し、さらに2026年9月には新たなクルーズ船「MITSUI OCEAN SAKURA（三井オーシャンサクラ）」の就航を予定しています。今後も貨客船運航時代から140年以上にわたる歴史の中で培った伝統や心からのおもてなしに基づくサービスを受け継ぎ、2船体制での運航を展開します。

MITSUI OCEAN CRUISES ブランドムービー：https://youtu.be/FHU6LJE65Hk

「MITSUI OCEAN CRUISES」のロゴ、そして穏やかな波と流れるような音符から着想を得て「３本の曲線」がデザインされた青い円は、MITSUI OCEAN CRUISESのシンボルマークです。