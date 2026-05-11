“タレントを起用する”だけでは終わらせない。キャスティングから、その先まで、全部やる。新サービス「タレント∞リンク」提供開始

株式会社シオン

年間1000人以上のタレントにアポイントを行うシオンが、企業ごとに“企業の一員”のような視点で寄り添い、専属パートナーとして伴走します。単なるキャスティング支援にとどまらず、受発注の関係を超えて、同じ目線・同じ熱量で課題に向き合い、新規コンテンツ開拓や案件獲得まで、共に成果創出を目指します。

株式会社シオン（HP：https://sionnet.co.jp(https://sionnet.co.jp)、本社：東京都千代田区、会長兼社長CEO：伊藤慎一、以下シオン）は、タレントキャスティングを起点に、企業ごとの課題や目標に向き合い、新規コンテンツ開拓・PR企画・案件獲得まで伴走型で支援するサービスを展開。

このたび提供を開始した「タレント∞リンク」は、“タレントを起用すること”自体をゴールにするのではなく、企業・商材・サービスそれぞれの熱量や課題に向き合いながら、“成果につながるキャスティング”を目指す新サービスです。

シオンは年間1,000人以上のタレントへ直接アポイントを行い、500以上の芸能事務所とのネットワークを構築。30年以上にわたるテレビ番組制作を通じた日々のキャスティングや現場でのコミュニケーションにより、タレント本人のキャラクターや価値観、今興味をもっていることや熱量まで把握した上で、知名度だけに頼らない“意味あるキャスティング”をご提案します。

また、候補提案だけでなく、事務所への打診・調整、企画提案、SNS施策、イベント実施、PR展開までワンストップで支援。スピード感をもった対応と、現場マネージャー・決裁者とのダイレクトなコミュニケーションを強みに、企業ごとの目的や条件に合わせた最適な提案を行い、成果につながる施策を共につくりあげていきます。

＜タレント起用を“成果”につなげた支援事例＞※一例です

■ ベネッセ様 × 藤本美貴

絵本好きとして知られる藤本美貴さんを起用し、Instagramリール投稿による認知拡大・申込促進を支援。本人の特性や日頃の発信内容まで踏まえたキャスティングにより、商材との高い親和性を実現。

■ CLIO様 × 村重杏奈

韓国コスメ「CLIO」の国内PR施策として、TikTok動画投稿や店頭POP施策を実施。本人が実際に日頃から「CLIO」を愛用している点にも着目し、Vlog形式の動画によって、自然体でリアリティのあるPRを実現。

■ 私立医科大学様 × しゅんしゅんクリニックP

現役医師芸人というバックグラウンドを活かし、進学相談会のPR施策を実施。Instagram施策により、来場者数前年比115％、予約数前年比139％を達成。

■ 商業施設様 × キンタロー。 ほか

商業施設のテナント様向け懇親イベントにて、キンタロー。さん・ねんねんさん・あいかわい翔さんを起用。ターゲットやイベント趣旨に合わせ、“参加して楽しいモノマネライブイベント”を企画・実施。

■ 銀行様 × 林家三平

シニア層をターゲットとした会員向け感謝イベントとして、寄席落語会を企画・開催。落語と講演を組み合わせた構成提案に加え、手遊びや簡単な体操なども取り入れながら、来場者を惹き込み、最後まで楽しめる参加型イベントを実施。

■ 埼玉県選挙管理委員会様 × 本田望結

Z世代との高い親和性を活かし、選挙啓発動画施策を実施。キャスティングだけでなく、企画立案・撮影・編集までワンストップで支援。

シオンは今後も「タレント∞リンク」を通じて、企業の“やりたい”に深く入り込みながら、

タレント・企業・サービス、それぞれの熱量をつなぎ、新しい価値と成果の創出を目指していきます。

【株式会社シオンについて】

テレビ番組制作３０年以上の経験から培った企画力・制作力・キャスティング力を活かし、数多くの大ヒット番組を制作し、ギャラクシー賞やATP最優秀賞など受賞歴多数。

近年はデジタル領域にも事業を拡大し、バラエティ番組制作で培った繋がりや技術・マーケティングスキルで様々な企業様へ『「バラエティ化プロデュース(R)️」動画制作サービス』・『タレントキャスティングサービス』の提供も開始。

動画コンサルティング・企業動画・CM・配信事業・タレントキャスティングサービス など、より専門性の高い技術とノウハウをテレビ局・広告代理店・一般企業様へ提供しています。

■所在地：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階

代表取締役会長 兼 社長：伊藤 慎一

事業内容：テレビ番組および企業動画やCMの企画・制作、配信事業、動画コンサルティング、タレントキャスティング など

〈提供サービス〉

・タレント∞リンク（キャスティングサービス）

・企業向けコンテンツ制作（動画サービス）

・企業密着ドキュメンタリー動画（動画サービス）

・素材まるごとリメイク（編集サービス）

・丸投げTube（YouTube運用サービス）

・Short-ON（縦型ショートドラマ動画サービス）

⇒サービス概要資料ＤＬ：

https://sionnet.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/6cc138d03fc8efcb9aa501eb23c3d989.pdf

お問い合わせ：https://sionnet.co.jp/contact/

会社案内資料ＤＬ：https://sionnet.co.jp/guidance_download/

TEL：03-6206-3080

■シオン公式 note：https://note.com/sionnet