VTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」から、「若魔白ソーダ」誕生日グッズの販売が決定！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区 代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）と共同で行うVTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」に所属する「若魔白ソーダ」が5月10日に誕生日を迎えたことを記念し、誕生日グッズの販売を行います。

2026年5月11日18:00から2026年5月18日23:59までの先行受注期間中に通販サイト「サンリオアニメストアONLINE」でイベント参加券付き生誕グッズセットをご購入いただいた方には、2026年6月6日(土)13:00～16:00にオンラインで開催予定の特別イベントへご参加いただけます。

先行受注期間終了後は、2026年7月6日（月）11:00よりサンリオアニメストア池袋P’PARCO店及び「サンリオアニメストアONLINE」にて通常販売を行う予定です。

グッズ概要

～イベント参加券付き 生誕グッズセット～

価格：6,600円（税込）

・アクリルパネル（箔押しサイン+オーロラ）

サイズ（約）：210×148mm

・缶バッジ（グリッター）

サイズ（約）：Φ56mm

・ブロマイド（2枚セット 内1枚は複製手書きメッセージ入り）

サイズ：L版

※ご購入は1人1セットまでとなります。

※なくなり次第、販売終了となります。



～フェイスタオル / 若魔白ソーダ誕生日2026～

価格：2,750円（税込）

サイズ（約）：354mm×800ｍｍ

＜特別イベント概要＞

・開催日時：2026年6月6日（土）13:00-16:00（予定）

・開催場所：オンライン

※当日の流れ等の詳細は、購入されたお客様宛に別途メールをお送りいたしますので、そちらをご確認ください。

＜購入サイト＞

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/221

「若魔白ソーダ」生誕祭記念配信

5月10日(日)20:00より、誕生日を記念した配信を若魔白ソーダ公式YouTubeチャンネル(https://youtube.com/@nyamashirosoda?si=ZFYPTXOWRW6uHELd)にて配信いたしました。ぜひこちらの配信もご視聴いただき、ソーダの誕生日をお祝いしましょう！感想は「#若魔白ソーダ生誕祭」でポストしてください！

「若魔白ソーダ」について

X：https://x.com/nyamashirosoda

YouTube：https://youtube.com/@nyamashirosoda

TikTok：https://www.tiktok.com/@nyamashirosoda

「にゃんたじあ！」について

サンリオ×日テレClaNの強力タッグが手掛けるVTuberプロジェクト「にゃんたじあ！」は、魔法使いの女の子の家に暮らす飼い猫たちが、魔法でVTuberの姿に変身し活動するグループです。

「かわいくてつよい！」をスローガンに、見た目の可愛さだけでない、ゲームプレイや個性を活かした配信企画で視聴者を魅了し、バーチャル世界を盛り上げていきます！



＜リンク一覧(にゃんたじあ！)＞

公式サイト：https://clan-entertainment.com/nyantasia/

X：https://twitter.com/Nyantasia_v

YouTube：https://www.youtube.com/@Nyantasia_v

オフィシャルストア：https://nyantasia.booth.pm/

二次創作ガイドライン：https://clan-entertainment.com/nyantasia/guidelines/

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 大井 基行

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約20億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats



■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp





