株式会社Anfini、沖縄OBS入学式に祝辞を贈呈

株式会社Anfini

株式会社Anfini（本社：東京都港区、代表取締役：橋本 純）は、沖縄ビジネスソリューション専門学校の入学式に際し、祝辞を贈呈いたしました。

本祝辞は入学式要覧に掲載されるとともに、式典内において紹介されました。

■ 入学式への祝辞について

当社は、「人を起点にビジネスを生み出す」という人的資本経営の思想のもと、教育機関との連携を通じた次世代人材の育成に取り組んでおります。

AIを起点とした事業変革が進む中で、単なる知識習得にとどまらず、ビジネスを構想から実装まで推進できる人材の重要性が高まっています。こうした認識のもと、実務に直結した教育を提供する沖縄OBSの取り組みに深く共感し、今回の祝辞贈呈に至りました。

【祝辞】

ご入学、誠におめでとうございます。

株式会社Anfiniを代表し、心よりお祝い申し上げます。

貴校がSAPをはじめとするIT分野において、実務に直結する教育を通じ、次代の産業を担う人材の育成に取り組まれていることに、深く敬意を表します。

現在、私たちはAIを起点に企業の在り方そのものを変革する「AtoB（AI to Business）産業」の立ち上がりに直面しています。この産業において求められるのは、単なる技術活用に留まらず、AIを前提にビジネスを再構築し、実装までやり切る力を持つ人材です。

皆さまがこれから貴校で培われる知識と実践は、この新たな産業の中核を担う力となります。そして、その挑戦は沖縄から新しい価値を生み出し、社会全体に波及していくものと確信しております。

学生生活が実り多きものとなり、それぞれの可能性が最大限に開かれていくことを、心よりお祈り申し上げます。

株式会社Anfini

代表取締役 橋本 純

■ 産学連携の推進について

当社は、AI時代における人材育成は企業単独で完結するものではなく、教育機関との連携を通じて実現されるべきものと捉えています。

特に、地域に根ざしながらグローバルなプロジェクトに関わる人材の育成は、日本の産業競争力の基盤となるものであり、沖縄ビジネスソリューション専門学校が掲げる教育方針は、当社の考える次世代人材像と高い親和性を有しています。

■ 沖縄ビジネスソリューション専門学校

学校法人OBS 沖縄ビジネスソリューション専門学校は、沖縄ビジネスソリューションズ株式会社を母体とする専門教育機関です。SAPをはじめとするIT分野において、実務に直結した教育を提供し、就職・キャリア形成までを一貫して支援しています。沖縄にいながら世界のプロジェクトに関わる新たなキャリアモデルの構築を目指している点も特徴です。

公式サイト：https://obs.ac.jp(https://obs.ac.jp/)

■ 株式会社Anfini

株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。コンサルティング・教育を主軸に企業の成長を支援するBtoB領域と、Brand Generatorとしてタレントやブランドを創出するBtoC領域の二軸で事業を展開しています。

2024年度より3年連続で「ベストベンチャー100」受賞。

【会社概要】

所在地

・東京本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

・Anfini Incubation Studio：〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-2 麻布台ヒルズレジデンスB

・大阪支社：〒530-0001 大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪

・Ryukyu AI Park：〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 那覇オーパ3階

代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）

資本金：10,000,000円

設立年月日：2021年5月7日

電話番号：03-4362-7810

公式HP：https://anfini-group.com

採用特設HP：https://anfini-recruit.net