D&Mカンパニー、株主優待制度の導入に関するお知らせ

株式会社D&Mカンパニー

株式会社D&Mカンパニー（本社：大阪市北区、代表取締役：松下明義、証券コード：189A）は、本日開催の取締役会において、株主優待制度の導入について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．株主優待制度導入の目的

株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、より多くの投資家の皆様に当社をご認知いただき、当社株式を中長期的に保有いただくことで、株主層の拡大及び株式流動性の向上を図ることを目的

として、株主優待制度を導入するものです。

当社は、成長戦略投資に向けた内部留保を優先しつつ、営業基盤・財務基盤を強固なものにすること

によって市場の平均的な配当性向を目指すことを基本方針としております。本制度の導入後も当該方針

に変更はなく、配当に加えて株主優待による還元機会を設けることで、投資家層の拡大、中長期保有の

促進及び当社に対する認知度の向上を図り、企業価値の向上に努めてまいります。

２．株主優待制度の概要

本制度は、毎年11 月末日を権利確定日として、当該基準日に当社普通株式300 株以上を保有する株主

様を対象に、優待原資10,000 千円を基礎として算定される電子ギフトを贈呈し、継続保有株主に対して、より高い優待相当額を付与する株主優待制度です。

（１）対象となる株主様及び付与条件

株主優待の権利確定日は毎年11 月末日であり、当該基準日に株主名簿に記載又は記録された当社普通

株式300 株以上を保有する株主様を対象といたします。付与条件の詳細は下表のとおりです。なお、

2026 年5 月末日を基準日とする株主優待は実施せず、初回となる2026 年11 月末日基準の株主優待については、2026 年5 月末日時点からの継続保有状況を踏まえて判定する予定です。

注1．株主優待の権利確定日は毎年11 月末日であり、2026 年5 月末日を基準日とする株主優待は実施 いたしません。

注2．初回となる2026 年11 月末日基準の株主優待については、2026 年5 月末日に300 株以上を保有し、同年11 月末日まで300 株以上を継続保有し、かつ株主番号が同一である株主様は、2 口分の付与対象となる予定です。

注3．2027 年11 月末日以降の株主優待については、前年11 月末日から当年11 月末日まで300 株以上を継続保有し、かつ株主番号が同一である株主様は、2 口分の付与対象となる予定です。

注4．「株主番号が同一である」とは、比較対象となる各基準日において、当社株主名簿上、同一の株主番号で記載又は記録されていることをいいます。

（２）株主優待の内容

株主優待は電子ギフトを予定しており、継続保有状況に応じて付与口数を変動させる優待原資固定型

の株主優待を導入する予定です。

注1．株主優待は電子ギフトを予定しており、Amazon ギフトカードのほか、各種デジタルポイント等の中からお選びいただける形式を想定しております。具体的な受取方法その他の詳細につきましては、

決定次第お知らせいたします。

（３）計算例

例１．2025 年11 月末時点の株主数（300 株以上保有者：315 名）が、2026 年5 月末日及び

2026 年11 月末日と同数であり、かつその全員が初回の2 口付与対象株主に該当すると仮定した

場合、1 口当たりの優待相当額は15,000 円相当、株主様1 名当たりの優待相当額は30,000 円

相当となります。

例２．参考値の一例として、仮に対象株主数が1,000 名に増加し、かつその全員が各基準日における

２口付与対象株主に該当すると仮定した場合、1 口当たりの優待相当額は5,000 円相当、株主様

1 名当たりの優待相当額は10,000 円相当となります。

（４）株主優待制度の開始時期

初回の権利確定日は2026 年11 月末日とする予定です。2027 年11 月末日以降についても、各年11 月末日を権利確定日とする予定です。

（５）贈呈時期

基準日から3 か月以内を目途に、対象株主様にご案内を発送する予定です。

（６）その他

当社は、本制度を継続的に運営していく方針のもと、現時点では本制度導入による株主数の増加規模

を合理的に見通すことが難しいことから、当初は優待原資10,000 千円にて開始いたします。今後は、株主数の増加状況、株主構成、株式流動性、業績動向及び財務状況等を総合的に勘案し、必要に応じて優待原資の見直しを含め、より適切な還元水準となるよう制度内容を検討してまいります。

３．今後の見通し

本株主優待制度に係る2026 年5 月期の連結業績に与える影響については軽微です。

▶D&Mカンパニー IR情報

https://www.dmcompany.co.jp/ir/

株式会社D&Mカンパニーについて

Development by Investment and Consulting（＝再生・成長・発展）その実現のために、

当社は、医療・介護・福祉サービス関連業界に特化し、組織にとって重要なテーマである資金・マネジメント・人材に関する支援をワンストップで提供しています。

深刻な人材不足や経営課題に直面する医療機関や介護施設に対し、単なるサービス提供ではなく、クライアントの状況やニーズに応じた最適なソリューションを設計・実行することが当社のビジネスコンセプトです。

ファイナンスのプロと医療福祉のプロによる分析力と実行力を強みに、資金支援、経営コンサルティング、HRサービスを柔軟に組み合わせ、必要なノウハウや技術が当社にない場合も、ネットワークを駆使して最適な企業や人材を橋渡しします。

私たちが目指すのは、患者中心の高度で持続可能な医療の実現。日本の医療・介護・福祉体制が世界トップクラスであり続けるために、経営改善と人材確保の両面から業界を支え、すべての人の安心・安全の確保、そして挑戦を応援することに取り組んでいます。