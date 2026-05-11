【ROXX】面談の質を向上する「AIフィードバックシステム」の開発および本格導入を開始

株式会社ROXX

株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋汰朗、東証グロース：241A、以下 ROXX）は、転職プラットフォーム『Zキャリア』において、AIが商談や面談の品質を向上させる「AIフィードバックシステム」を独自開発し、社内のキャリアアドバイザー（以下、CA）への本格導入を開始いたしました。あわせて、営業職を含む外部提供を視野に入れた開発にも本格的に着手いたしました。

本システムは、面談内容をハイパフォーマーのデータとリードタイムなく比較・分析することができ、多角的な解析・評価からフィードバックまでを一気通貫で実行するものです。これにより、従来「暗黙知」であったハイパフォーマーのノウハウを「形式知」に変換し、マネージャーの経験に頼っていた指導プロセスを平準化することで、すべてのCAが自律的に面談品質を改善し続けられる体制を構築いたします。

■背景

ROXXは創業以来、CAによる「人間ならではの介在価値」を重視し、求職者一人ひとりに寄り添った支援を行ってきました。人材紹介における優れたCAの価値は、条件を機械的に照合することではなく、求職者様ご自身がまだ言語化できていない「本当に大切にしたいこと」を対話を通じて引き出し、人生の3分の1を充てる仕事の選択において、一歩踏み出す決断を支えるという深い関与にこそ現れると考えております。

一方で、面談の振り返りやCA育成においては、面談ログの確認や指導には多くの時間を要すること、個人単位の詳細なフィードバックは難易度が高いこと、またハイパフォーマーが蓄積してきたノウハウを育成に反映しきれないなど、指導する側のリソース不足に加え、個々人の経験値や感覚に依存する「暗黙知」をどのように「形式知」として型化すべきかが組織的な課題となっていました。

ROXXは「AI活用により定型業務を自動化し、人間はより本質的・創造的な業務に集中する」という考えのもと、この発想を人材紹介の現場に適用し、ハイパフォーマーのノウハウを構造化してAIに学習させることで、CAが面談を実施する毎に面談内容をAIが即座に解析・評価し、フィードバックできるシステムを構築いたしました。これにより、CAは求職者との面談実施後にハイパフォーマーとの面談手法の違いや良い点と改善すべき点の比較、またどのような工夫をすればその差分を埋められるのかに至るまで確認することができ、改善ポイントを具体的に把握・内省に活かすことが可能となります。

■ 「AIフィードバックシステム」の主な機能

1. 面談品質を定量的に数値で可視化する面談スコアリング

AIが面談ログを自動解析し、あらかじめ設定しているハイパフォーマーの基準値と比較し「CAと求職者の発話比率」「質問手法 」「ヒアリングすべき重要テーマの網羅率」を評価し、スコアとして算出。CA自身が「なぜこの面談はうまくいったのか」「どこで機会を逃したのか」を客観データとして振り返ることが可能になることで、これまで感覚に頼らざるを得なかった「面談の手応え」が、誰もが確認・比較できる指標になります。

2. ハイパフォーマーの面談と比較した定性コメントをフィードバック

あらかじめ「理想の面談モデル」をAIに組み入れているため、面談終了直後に、AIが「傾聴と共感」「提案力」などの項目ごとに、具体的な良かった点や改善点をコメントし、「この場面では求職者の過去の原体験を◯◯という質問にて、さらに深掘りすることで、転職動機の核心に近づけた可能性があります」といった、場面に即した具体的なフィードバックを自動生成します。これにより、従来マネージャーが数時間かけてログを確認し口頭で伝えていた「気づき」が、面談から数分以内にCAに届くようになり、CAの成長サイクルが、「教えられるまで待つ」から「すぐに振り返って次に活かす」へと変化します。

3. 課題のある項目ごとの絞り込みと比較分析により、人材マネジメントにおける傾向と対策の最適化

基準値に達していない課題のある項目ごとに絞り込み、なおかつその担当CAごとに比較分析するレポートを抽出することが可能なため、チーム内における傾向を構造的に把握することが可能です。そのため、どの課題が大きいため、どういう研修をするべきか、また業務プロセスはどこを改善すべきかなどのマネジメント課題も浮き彫りになり、対策を明確にすることができます。また、次回の面談や求人推薦に必要な情報をAIが即時に整理・要約し、求職者様の転職軸・懸念点・意思決定のキーとなった発言などが構造化された形で出力することもできるため、例えばメンバーの引き継ぎ業務や次回面談の準備に要する時間も大幅に短縮することができます。

■ 今後の展開

今後は、CAの早期戦力化を図る「AIロープレ」に加えて、本「AIフィードバックシステム」を有機的に連携できる仕組みを整備し、ハイパフォーマー基準での育成プロセスの確立と、AIを活用した自律的な学習サイクルの構築・システム化を推進してまいります。その上で、外部提供も順次開始し、CAにとどまらず、幅広い営業職が活用できるサービスへと昇華してまいります。

■ Zキャリアについて https://zcareer.com/

『Zキャリア』は、未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォームです。少子高齢化を背景に人材不足が進み、人材獲得競争のさらなる加速が見込まれるなか、日本の給与所得者の半数以上は年収400万円未満（※１）、非大卒は67%（※２）、非正規率も37%（※２）に上ります。一方で、国内人材紹介市場において、その多くが学歴や職歴を持った即戦力の求職者を対象としたサービスとなっています。ROXXではこうした業界構造に着目し、未経験の求職者と採用企業のマッチングサービスに加えて、パートナーである人材紹介会社の支援サービスを展開しています。幅広い業界および職種における求職者と採用企業とのマッチングを創出しています。

※1：国税庁「令和６年分 民間給与実態統計調査」

※2：総務省「令和６年 労働力調査年報」

【株式会社ROXX】

株式会社ROXXは、「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、日本全体の所得向上の実現を目指し、労働市場の需給ミスマッチをテクノロジーで解決するHRテックカンパニーです。少子高齢化による労働人口の減少を起因とした社会課題が深刻化する中、未経験者を中心とした求職者の正社員就職を支援し、企業の採用におけるミスマッチを解消することで、雇用の流動化と効率化に貢献し、個人や企業の抱える課題を解決するべく、HR領域を主軸に事業を展開しています。



・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿６-27-30 新宿イーストサイドスクエア ４階

・代表者：代表取締役社長 中嶋汰朗

・設立日：2013年11月１日

・事業内容：未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』の開発・運営 / 面接工数の削減や選考リードタイムを実現する採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の開発・運営

・URL： https://roxx.co.jp

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社ROXX （広報）

・Mail：pr@roxx.co.jp

・Tel：03-6777-7070