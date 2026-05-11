HIX.AI『AIスライド作成』が大幅アップデート！GPT Image 2 & Nano Banana Proで美しいスライドを自動生成

INNOVATE AI PTE. LTD

人気のオールインワンAIエージェント「HIX.AI」が、2026年5月11日（月）の最新アップデートで「AI スライド作成」機能を大幅に強化しました。本アップデートでは、新たに「プロフェッショナル」と「クリエイティブ」の2つの生成モードを追加し、チャット対話や直感的な操作でスライドの柔軟な微調整が可能になりました。最新の画像生成モデル「Nano Banana Pro」と「GPT Image 2」を新たに搭載しました。これにより、従来のAIスライドにありがちだった不自然な配図を解消し、文脈に完全にマッチした商用レベルの美しいビジュアルを備えたプレゼン資料を瞬時に自動生成できるようになりました。

HIX.AI「AIスライド作成」とは？

HIX.AIのAIスライド作成は、入力されたテキストや条件に基づいて、プロ品質のプレゼン資料を自動生成する革新的なAIエージェントです。単なるデザインテンプレートの適用ではなく、AIがユーザーの「伝えたい目的」を深く理解し、情報の不足を補いながら説得力のあるストーリー展開と論理的なアウトラインを構築します。クライアント向けの提案資料から、社内報告書、教育現場の講義資料まで、幅広い用途で活用されています。

🔹主な特徴・メリット

今回のアップデートの目玉

- 論理的なストーリー構成：入力された断片的なメモや長文ドキュメントから、AIが情報の漏れがない分かりやすい構成案を自動で作成します。- AIリサーチによる事実に基づく資料作成：Web上の最新データや根拠をAIが自律的に調査・収集し、ファクトに基づいた信頼性の高いコンテンツを反映します。- 図表の自動配置とPPTX出力：内容に合わせて最適なグラフやレイアウトを自動配置します。完成したスライドはPowerPointやPDF形式でダウンロードでき、使い慣れたソフトでの微調整も簡単です。今すぐ試す :http://bit.ly/3QNfiLP

今回のアップデートでは、「プロフェッショナルモード」と「クリエイティブモード」の2つの強力な選択肢を新たに追加しました。資料の生成品質が飛躍的に向上しただけでなく、生成後の微調整をチャットや直感的な操作で行えるAI編集機能を新たに実装しました。

以下に、この二つの生成モードのアップデートを詳しく説明します。

🔹プロフェッショナルモードの特徴

- 要素を指定してピンポイント修正： 生成されたスライドでテキスト、画像、グラフなどをクリックして指定し、チャットで「ここを変更して」と指示するだけ。右側のプレビュー画面にリアルタイムで修正が反映されます。- 柔軟なマニュアル編集機能： ページ単位（ページの削除や順序の入れ替え）や要素単位（テキストや画像）での細かな編集機能を完備。ユーザーの思い通りのレイアウト調整が可能です。- AI画像生成によるシームレスな差し替え： 画像生成機能により、プロンプトから新しい画像を生成し、既存の画像とスムーズに差し替え可能。過去の生成履歴も確認でき、スライドの視覚的なクオリティを簡単に高められます。

こんな方におすすめ：営業・経営企画の担当者、コンサルタント・リサーチャー、教員・セミナー講師

🔹クリエイティブモードの特徴

プロフェッショナルモードで作成されたスライド資料今すぐ試す :http://bit.ly/3QNfiLP- 圧倒的に美しいスライド画面を実現：「Nano Banana Pro」と「GPT Image 2」を活用し、プレゼン資料の視覚的なクオリティが飛躍的に向上しました。2Kの高解像度出力で文字の境界線までクリアに描画でき、細部まで洗練された、息をのむほど美しくデザイン性の高いプロ品質のパワポを簡単に作成できます。- 高精度OCRによる直接文字編集：画面内のテキストを自動認識し、プレビュー画面上で直接文字を打ち替えることができます。- 枠囲みによる直感的な編集：スライド画面上の任意の場所をマウスで「枠囲み」し、自然言語でコメントを入力。AIが意図を汲み取り、レイアウトや色変更などを一度にまとめて実行し、ページを美しく再生成します。

こんな方におすすめ：マーケティング・広報担当者、スタートアップの創業者・起業家、クリエイター・イベント企画者

HIX.AI「AIスライド作成」の購入プラン

クリエイティブモードで作成されたスライド資料今すぐ試す :http://bit.ly/3QNfiLP[表: https://prtimes.jp/data/corp/175497/table/12_1_b21c3d50e04d266d2b8a719f2a14b7df.jpg?v=202605110851 ]今すぐ購入 :https://hix.ai/ja/pricing

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🔹HIX AIについて

INNOVATE AI PTE. LTD.は、次世代の汎用型AIエージェント体験を提供する企業です。コアブランド「HIX AI」は、AI会話、AI動画・画像生成、AIスライド生成、ディープリサーチといった強力な能力を備えたワンストップ、マルチモーダルなエージェント連携エコシステムを通じて、個人、クリエイター、企業の生産性と創造性を全面的に解き放ちます。

🔹お問い合わせ

お問い合わせ先：social@hix.ai

ホームページ：https://hix.ai/ja

YouTube：https://www.youtube.com/@HIXAI-Official